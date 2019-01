Stiri pe aceeasi tema

- Accidentul a provocat inchiderea podului, care leaga insulele Zealand si Fyn. Momentan nu se cunoaste cauza exacta a producerii accidentului. Din primele informatii, un tren de pasageri cu destinatia Copenhaga a fost lovit de mai multe obiecte cazute dintr-un tren de marfa. Operatiunea de salvare este…

- Traficul feroviar este deschis la aceasta ora pe toate magistralele de cale ferata, insa trenurile pot inregistra intarzieri de 20 30 de minute pe zonele in care, din cauza temperaturilor scazute de la nivelul solului, s au produs fisuri in sina, a anuntat, vineri, CFR SA, scrie Agerpres. Trenurile…

- Traficul feroviar este întrerupt între Ghimbav si Bartolomeu, judetul Brasov, dupa ce o sina s-a fisurat din cauza frigului. Doua trenuri sunt oprite.

- Ofițerul de relații publice al Diviziei a IV-a Infanterie Gemina, locotenet – colonel Dan Crișan, a facut o serie de precizari legate de ce s-a intamplat in aceasta dimineața in Gara din Alba Iulia. Acesta, vizibil emoționat, a transmis mesajul colegilor plutonierului mort și a transmis punctul de vedere…

- Magistrala de metrou M6, intre 1 Mai și Aeroportul Otopeni, va avea finanțare europeana nerambursabila doar pe jumatate de distanța, mai exact doar pentru stațiile construite in București. Celalalt segment ramane in analiza. La nivelul Uniunii Europene, doar cinci aeroporturi din 30 sunt legate prin…

- Un semnal de alarma a fost tras, astazi, de deputatul PNL de Timiș Pavel Popescu. La trei ani de la tragedia de la Colectiv, parlamentul a atras atenția ca in Romania nu poate fi tratat nici macar un pacient cu arsuri mari. In aceste condiții, singurul deznodamant in cazul unui astfel de pacient este…

- Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) va scoate la licitație pana in luna decembrie studii geotehnice suplimentare pentru Secțiunile 2 și 3 ale Autostrazii A1 Sibiu-Pitești, cele mai dificile tronsoane care se intind pe circa 70 de km prin munți intre Boița și Tigveni,…

- Dosarul prin intermediul caruia Guvernul cere bani europeni pentru constructia Centurii Capitalei n-a fost trimis la Bruxelles pe 15 octombrie, asa cum a promis Viorica Dancila. Aceasta intarziere nu indica neaparat o problema in accesarea fondurilor, dar spune multe despre cata incredere pot avea romanii…