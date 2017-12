Stiri pe aceeasi tema

- Asociația Pro Infrastructura il acuza pe ministrul Transporturilor ca face promisiuni fanteziste atunci cand pune ca anul viitor se vor finaliza minim 156,7 de kilometri de autostrada. Asociația estimeaza ca in cel mai bun caz, in 2018, se vor finaliza in jur de 83 de kilometri, dar utilizabili vor…

- Metroul Bucuresti - aeroportul Otopeni, finantat de Comisia Europeana Comisia Europeana a acceptat cererea de finantare a magistralei de metrou M6, a anuntat ministrul transporturilor, Felix Stroe, în sedinta de guvern. Este vorba de legatura retelei de metrou cu Aeroportul International Henri…

- Cu un progres de aproape patru procente, lotul 4 din Lugoj-Deva a avut cea mai buna evolutie dintre cele trei aflate in lucru. In ceea ce priveste lotul 2, prea devreme nu vom vedea minuni ingineresti pe teren. Aici, pentru bucata cu tuneluri, nu a fost efectuata nici macar licitatia pentru…

- Avans imbucurator pe santierul celui mai dificil tronson al Autostrazii Transilvania FOTO/VIDEO Asocitia Pro Infrastructura a publica o filmare aeriana de pe aproximativ 7 din cei 17,9 km ai lotului construit de Astaldi-Max Boegl pe Autostrada A3 intre nod Chețani (Luduș) și nod Iernut. Acest tronson…

- Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) a receptionat in acest an numai 24 kilometri de autostrada, lucrarile fiind tergiversate din cauza problemelor generate de constructori sau aparute in teren, care au necesitat timp si multa birocratie pentru rezolvare. La inceputul…

- Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) a receptionat 15,4 kilometri de autostrada, lungimea totala a soselelor de mare viteza ajungand la 748. Alti 21 de kilometri sunt aproape finalizati, dar inca nu pot fi dati in folosinta, a anuntat duminica, intr-n comunicat, CNAIR…

- Cati kilometri de autostrada vor fi dati in folosinta in 2018. Promisiuni de la Transporturi Ministrul Transporturilor, Felix Stroe, a declarat joi, la Parlament, ca in 2018 vor fi dati in folosinta 156,7 kilometri de autostrada. „Vor fi minim 156,7 kilometri dati în folosinta. Ca…

- Ministrul Transporturilor, Felix Stroe, a declarat joi, la Parlament, ca in 2018 vor fi dati in folosinta 156,7 kilometri de autostrada. Referitor la Sibiu-Pitesti, Stroe a spus ca tronsoanele 2, 3 si 4 sunt „in pregatire pentru a fi scoase la licitatie”, iar tronsoanele 1 si 5 sunt deja in SEAP.…

- Bilantul acestui an arata un "dezastru pe toate planurile" al activitatii Companiei Nationale de Administrare a Infrastructurii Rutiere - "0 km de autostrazi, 0 km de variante de ocolire, 0 km de drum national finalizati in 2017", anunta Asociatia Pro Infrastructura, care cere demisia conducerii companiei.…

- Asociația Pro Infrastructura solicita ministrului Transporturilor demiterea conducerii Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR), al carei director este Ștefan Ionița, acuzand instituția de „incompetența manageriala”, potrivit unui mesaj transmis pe Facebook. Potrivit Asociației,…

- Asociatia Pro Infrastructura considera ca anul 2017 a fost unul dezastruos pentru Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere, cu 0 km de autostrazi, 0 km de variante de ocolire, 0 km de drum național finalizați. Dezastru pe toate planurile la bilanțul de final de an al Companiei Naționale…

- Prioritatile Ministerului Transporturilor pe 2018: Infrastructura rutiera: - continuarea lucrarilor la autostrada Lugoj – Deva, autostrada Sebes Turda; - revizuirea documentatiei tehnico-economice si inceperea lucrarilor pentru autostrada Pitesti-Sibiu; - realizarea coridoarelor de legatura cu autostrazile,…

- Asociatia Pro Infrastructura sustine ca multe dintre proiectele de autostrazi din Romania sunt subfinantate in bugetul pe 2018 si preconizeaza un dezastru privind deschiderea circulatiei pe cele mai importante sectoare. Bugetul adoptat de Guvern privind autostrazile București-Brașov, Sebeș-Turda si…

- Autostrada MUZEU, Gilau-Nadașelu, va putea fi folosita numai din 2019 pentru ca numai atunci va fi dat în folosinșa podul care sa lege drumul de A3, Gilau - Câmpia Turzii. ”Am semnat contractul, am dat ordinul de începere a lucrarilor…

- Bucuria soferilor romani de a calatori pe autostrada se amana cel putin pentru un an. Previziunile fanteziste ale sefilor de la Drumuri s-au dovedit total lipsite de suport in realitate, asa ca dupa un an de munca… asidua, reteaua rutiera din Romania a mai adunat aproximativ…

- Cel mai avansat lot de autostrada, al treilea din Sebeș-Turda, va fi recepționat de abia in ianuarie 2018, daca vremea va permite lucrarile. Lotul 3 al soselei Sebes-Turda, singurul care mai avea sanse de a fi finalizat anul acesta, va fi inaugurat la inceputul lui 2018. Lucrarile la tronsonul de 12,4…

- Lotul 3, între Aiud si Decea, a fost construit de compania italiana Tirrena Scavi si este primul finalizat dintre cele patru de pe traseul de peste 70 de kilometri cuprins între Sebes (Alba) si Turda (Cluj). "Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere cauta…

- "Obiectivele acestui proiect sunt reprezentate de constructia a 51,796 km noi de autostrada, cu doua benzi pe fiecare sens de mers, pentru tronsonul Targu Mures – Ogra – Campia Turzii situat pe reteaua TEN-T Core si 4,7 km drum de legatura de la DN 15 la autostrada", a anuntat vineri Ministerul Transporturilor,…

- Autostrada ”muzeu”, Gilau-Nadașelu, este terminata, dar nu poate fi folosita. ”A3 Gilau-Nadașelu, un muzeu de autostrada de 8,7 km. Lotul este gata de la începutul lunii noiembrie 2017 însa nu vom putea circula pe aici decât prin…

- Pe lotul 4 al autostrazii Lugoj – Deva s-au facut progrese importante. iar intre nodul Ilia și cariera de la Bretea Mureșana șoseaua e gata. E insa dificil de lucrat pe „dealul liliecilor” și sunt inca porțiuni pe care nu exista asfalt. Asociația Pro Infrastructura estimeaza ca nu vom putea circula…

- Clujul se poate lauda cu cel mai spectaculos nod de autostrada din țara, dar suntem ca și în bancul în care te lauzi cu catarama, dar nu ai curea, potrivit comentariului unui internaut de pe pagina de Facebook a Asociației Pro Infrastructura.. ”Nodul…

- Lotul 3 al Autostrazii A10 Sebeș-Turda, 12,45 km intre nod Decea/Unirea și sudul orașului Aiud, este practic gata, in aceasta luna fiind executate ultimele detalii, anunta Asociatia Pro Infrastructura. Read More...

- Mare verva, in aceste zile, pe autostrada Lugoj-Deva, unde se realizeaza un Centru de intreținere și coordonare (CIC). Realizarea acestei zone de intreținere nu inseamna ca lucrarile la autostrada avanseaza intr-un ritm alert. Porțiunea dintre Margina și Holdea se pare ca nu va fi finalizata pana in…

- Aproape 2.000 de persoane de toate varstele au participat sambata la amiaza pe Pietonal la cel mai mare miting pentru sustinerea proiectului autostrazii A8: Ungheni - Iasi - Targu Mures. La eveniment au participat si politicienii. Oamenii au putut semna pentru sustinerea constructiei autostrazii, dar…

- UPDATE ora 13:00 Aproximativ 1.500 de persoane au protestat, astazi, la Iasi, solicitind demararea proiectului autostrazii Ungheni – Iasi – Tg Mures. Organizatorul actiunii de la Iasi, Catalin Urtoi, a precizat ca scrisoarea de intentie a fost inaintata la 94 de politicieni din judetele care ar urma…

- Stadiul lucrarilor de pe loturile 3 și 4 ale Autostrazii A10 Sebeș-Turda, la sfarșitul sfarșitul lunii octombrie, au fost surprinse și prezentate de reprezentanții Asociației Pro Infrastructura și de membrii forumului peundemerg.ro. Read More...

- Lucrarile la lotul 3 din Autostrada A10 Sebes – Turda, intre Aiud și Decea, vor fi terminate in luna noiembrie, spune constructorul, potrivit economica.net. Chiar daca va fi gata intreg tronsonul de 12,45 kilometri, se va putea circula doar pe 8,5 kilometri, susține Asociatia Pro Infrastructura (API).…

- Pe autostrada Sebes-Turda, lotul 1, constructorul „tureaza” motoarele in weekend. Se lucreaza la armatura de la pilonii viitorului pod peste raul Sebes. Se pare ca antreprenorul, Impresa Pizzarotti care executa lucrarile pe lotul 1 al A10, „tureaza” motoarele pentru a avansa cat mai mult cu lucrarile.…

- Pentru autostrazi, "banii exista dar lipseste organizarea" Bani pentru autostrazi exista, dar lipsește organizarea, a declarat la Deva ministrul transporturilor, Felix Stroe, care a criticat firmele de construcții depașite de amploarea lucrarilor pe care le-au câștigat. El a mai spus…

- Asociatia Pro Infreastructura (API) avertizeaza faptul ca toate procedurile de expropriere lansate de Ministerul Transporturilor au fost intoarse la pasul zero de pe circuitul de avizare interministerial, un circuit care de cele mai multe ori ajunge sa aiba 24 de pasi birocratici. Motivul pentru reluarea…

- Procedurile de expropriere de la Ministerul Transporturilor au fost reluate. Asociatia Pro Infrastructura (API) avertizeaza, printr-un mesaj postat pe Facebook ca toate procedurile de expropriere lansate de Ministerul Transporturilor au fost intoarse la pasul 0 de pe circuitul de avizare interministerial,…

- NEWS ALERT Inca 55,854 km din Autostrada Transilvania, scosi la licitație Valorea contractelor pentru cele trei noi sectoare din Autostrada Transilvania este estimata la 2 miliarde de lei. Conform unui comunicat de presa, Compania Naționala de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR)a finalizat…

- Schimbarea ministrului Transporturilor face ca mai multe proiecte importante de infrastructura sa fie intarziate cu cel putin doua luni, transmite Asociatia Pro Infrastructura, care noteaza ca demisia lui Razvan Cuc a facut ca toate procedurile de expropriere lansate de Ministerul Transporturilor sa…

- Ideea lansata de ministrul Transporturilor devenit istorie, Razvan Cuc, de a se deschide circulația pe noi kilometri din autostrada A1, intre Lugoj și Deva, este tot mai clar lipsita de sprijin. Lucrarile sunt destul de mult intarziate, dar important este ca se lucreaza pe șantiere. Ultima…

- Autostrada "muzeu" de langa Cluj. Lucrarile sunt pe ultima suta de metri. De ce nu va fi circulabila FOTO Lucrarile la tronsonul Gilau - Nadaselu au fost demarate in august 2014, fiind realizate de asocierea UMB Spedition - Tehnostrade. Costul se ridica la 59 de milioane de euro, iar finantarea este…

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca, pe autostrada A3, este inchisa a doua banda a sensului de mers Campia Turzii – Turda, la kilometrul 24, din cauza lucrarilor de refacere a suprafetei carosabile. Din aceasta cauza, in zona afectata de lucrari, se va circula…

- Ministrul pentru Mediul de Afaceri, Comerț și Antreprenoriat, Ilan Laufer, a declarat luni, in cadrul dezbaterii Start-Up Nation First "Sun" Summit 2017, organizata de Universitatea "Petru Maior" Targu Mureș, ca aproximativ 10.500 de planuri de afaceri vor intra in finanțare,…

- Asteptata de un an, problema stabilirii constructorului si proiectantului tronsonului de autostrada aflat pe lotul 2 din Lugoj – Deva, care va include si ceea ce sunt cunoscute ca si tunelurile pentru ursi, va avea in sfarsit finalitate, spune ministrul Transporturilor. Dupa ce a insistat…

- Lotul 1 al Autostrazii A10 Sebeș-Turda, constructor Impresa Pizzarotti, avanseaza in mai multe puncte critice- anunța Asociația Pro Infrastructura care a publicat o filmare cu drona realizata de un membru al comunitații. Se poate, astfel, vedea care este stadiul lucrarilor la podurile peste Mureș și…

- Aflat la Timisoara pentru a participa la o intalnire cu drumarii, ministrul Transporturilor, Razvan Cuc a declarat ca sectiunea D al lotului al doilea din autostrada Lugoj- Deva este aproape finalizata si ca se lucreaza la documentatie si executie pentru sectiunea cu viaducte pentru ursi.El…

- O noua filmare aeriana spectaculoasa de pe lotul 4 al Autostrazii A10 Sebeș-Turda, tronson lung de 16,3 km intre nod Decea și nod Turda, a fost publicata de Asociația Pro Infrastructura. ”Lucrarile sunt foarte avansate peste tot, cu doua excepții critice: zona Lacului Stejeriș și zona alunecarii din…

- “Lucrarile sunt foarte avansate peste tot, cu doua excepții critice: zona Lacului Stejeriș și zona alunecarii din apropiere. Daca la Stejeriș greul a trecut (au fost executați piloții forați), în zona alunecarii saptamâna urmatoare începe execuția coloanelor forate (și implicit…

- ”Lotul 3 al Autostrazii A10 Sebeș-Turda, constructor Tirrena Scavi, este aproape de final. Pe multe zone lucrarile sunt practic finalizate, așa cum se vede și din fotografii”, a anunțat, luni, Asociația Pro Infrastructura. ”Raportul de progres emis de Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii…