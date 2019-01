Stiri pe aceeasi tema

- Daniel Zamfir, senator ALDE: Indicele ROBOR, indicele la care sunt calculate ratele romanilor care au credite in lei, este aranjat, este trucat printr-o intelegere intre bancile comerciale, bineinteles, cu stiinta si implicarea directa a BNR. Aceste informatii pe care le am aici vreau sa stiti ca vor…

- Senatorul a spus ca in curand va aduce și probe in sensul susținerii afirmațiilor sale și a lansat o noua invitație catre guvernatorul Mugur Isarescu la comisia economica a Senatului. "Eu nu ma joc cu lucrurile astea. Toate lucrurile pe care le-am facut, de la legea darii in plata pana la legile…

- Daniel Zamfir observa faptul ca Sebastian Kurz, cancelarul Austriei, a anuntat ca tara sa va introduce o taxa asupra gigantilor din domeniul digital, dupa ce Franta a comunicat aplicarea unei masuri similare de la 1 ianuarie si in contextul discutiilor privind adoptarea unei taxe pe economia digitala…

- Guvernatorul Bancii Nationale a Romaniei a refuzat sa participe, astazi, la sedinta Comisiei economice din Senat, unde fusese invitat sa raspunda la intrebari, dupa ce in presa au aparut informatii conform carora opt banci au tinut intentionat Romania in subdezvoltare, prin politicile lor financiare.…

- Aceasta dupa ce, sambata, senatorul ALDE Daniel Zamfir l-a acuzat pe presedintele Consiliului Concurentei, Bogdan Chiritoiu, ca a acoperit faptul ca opt banci s-au inteles intre ele pentru a creste costurile creditarii.In replica, reprezentantii Consiliul Concurentei au aratat ca nu au…

- Federatia Comunitatilor Evreiesti din Romania - Cultul Mozaic (FCER-CM) a transmis joi ca respinge cu fermitate acuzatiile de antisemitism ale lui Ilan Laufer la adresa presedintelui Klaus Iohannis. "Federatia Comunitatilor Evreiesti din Romania - Cultul Mozaic respinge cu fermitate acuzatiile de antisemitism…

- Senatorul ALDE Daniel Zamfir a comentat, intr-o interventie la Romania TV, informatiile potrivit carora DNA ar urma sa ceara inceperea urmaririi penale a presedintelui Senatului, Calin Popescu Tariceanu, intr-un dosar. Daniel Zamfir apreciaza ca momentul in care a fost lansat acest scenariu nu este…

- Liderul PSD, Liviu Dragnea, a respins, vineri, acuzatii lansate, potrivit unei inregistrari difuzata de Romania TV, de Adrian Tutuianu, afirmand ca acesta trebuie sa probeze afirmatiile facute la intalnirea de la PSD Gaesti.