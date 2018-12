Stiri pe aceeasi tema

- Masurile propuse in proiectul de OUG pentru Pilonul II de pensii private desfiinteaza de facto acest sistem de economisire a populatiei pentru varsta pensionarii, atrage atentia Asociatia pentru Pensiile Administrate Privat din Romania (APAPR). Efectele vor fi devastatoare asupra veniturilor…

- Participantii la fondurile de pensii administrate privat din Pilonul II se vor putea retrage inainte de termen pe baza de cerere, incepand de anul viitor, dupa minimum 5 ani de participare, iar comisionul de retragere inainte de termen este de 2% din valoarea activelor cuvenite, a anuntat, marti,…

- Participantii la fondurile de pensii administrate privat din Pilonul II se vor putea retrage inainte de termen pe baza de cerere, incepand de anul viitor, dupa minimum 5 ani de participare, iar comisionul de retragere inainte de termen este de 2% din valoarea activelor cuvenite, a anuntat, marti, ministrul…

- Participantii la un fond de pensii se pot retrage, daca doresc acest lucru, in baza unei cereri individuale, insa activele pot fi retrase fara comision doar dupa 5 ani de participare. Daca solicitantul doreste retragerea activelor in mai putin de 5 ani, atunci va plati un comision de 2%, a spus astazi…

- Reforma sistemului de pensii din Romania, necesara in contextul unor deficite tot mai ridicate, a fost realizata prin adaugarea a inca doua surse de pensie, dar de aceasta data private (Pilonul II de pensii administrate privat si Pilonul III de pensii private facultative) suplimentare la pensia publica…

- Activele administrate de fondurile private de pensii, Pilonul II si Pilonul III, sunt asteptate sa creasca semnificativ anul viitor, in contextul in care intrarile noi de contributii sunt estimate la 1,8 miliarde de euro, dar, daca fondurile cresc mai repede decat piata de capital, acestea sunt fortate…

- Fondurile de pensii private au facut de la lansarea sistemului, in 2008, pana in prezent plati totale de peste 322 milioane lei catre circa 48.000 de beneficiari, respectiv participanti decedati sau iesiti la pensie, arata statisticile realizate de Asociatia pentru Pensiile Administrate Privat din Romania.