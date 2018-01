Stiri pe aceeasi tema

- Estonia isi propune lansarea primei criptovalute nationale din lume, astfel ca oricine cu acces la internet, din orice colt al lumii, isi va putea deschide o afacere aici fara a pune piciorul fizic in aceasta tara, in conditiile in care Romania nu a reusit inca sa-si creeze Grupul de Lucru pentru Economia…

- Propunerile facute de Primaria Municipiului Bucuresti privind functionarea serviciului de taximetrie limiteaza foarte mult optiunile utilizatorilor, iar folosirea aplicatiilor de taxi are ca efect optimizarea fluxului taxiurilor si fluidizarea traficului general, spun reprezentantii Clever Taxi,…

- Ministerul Dezvoltarii Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene a publicat rezultatul preliminar al procesului de evaluare și selecție a Strategiilor de Dezvoltare Locala (SDL). Strategia elaborata și depusa de reprezentanții municipiului Lugoj a obținut, in urma evaluarii, nota 8,86…

- O lista cu peste 700 de persoane a fost depusa la Comisia Electorala Centrala (CEC) in vederea inregistrarii unui grup de initiativa pentru desfasurarea referendumului legislativ privind abrogarea legii prin care au fost aduse modificari la Codul Electoral si astfel s-a trecut la sistemul mixt de vot.

- Consiliul de Stat francez a validat joi decizia guvernului de la Paris de a continua controalele la frontierele interne ale spatiului Schengen, desi starea de urgenta nu mai este in vigoare, considerand ca masura este 'proportionala' cu gravitatea amenintarii teroriste, relateaza AFP. 'Avand…

- Presedintele Camerei Deputatilor, Liviu Dragnea, a declarat vineri ca un referendum privind redefinirea familiei va fi organizat "cat de repede".Initiativa cetateneasca pe aceasta tema prevede ca "familia se intemeiaza pe casatoria liber consfintita intre un barbat si o femeie, pe egalitatea…

- Aproximativ 200 de angajati ai uzinei Ford Craiova au declansat, joi, 21 decembrie, un protest spontan, ei fiind suparati pe Sindicatul Ford Automobile Craiova pentru modul in care le-a reprezentat interesele in relatia cu compania auto americana si, de asemenea, se arata suparati de ultima oferta a…

- Proiectul de hotarare a fost aprobat, marti, de catre Consiliul General al Municipiului Bucuresti (CGMB) cu 39 de voturi pentru si 12 abtineri. „Eu cred ca ne grabim. Ar fi fost mai normal sa intrebam si Casa Regala, pentru ca este posibil sa ne trezim ca membrii Casei nu vor fi de…

- Consilierii generali au aprobat marti seara proiectele de hotarare privind majorarea capitalului social cu peste 272 de milioane de lei de la bugetul local la 18 dintre companiile municipale, banii urmand sa fie folositi pentru achizitionarea de diverse echipamente, mijloace de transport, autovehicule…

- Bucurestenii vor putea comanda taxiuri la telefon sau online prin aplicatii dar taximetristii nu vor mai putea primi comenzile de la clienti decat prin statiile radio detinute de dispecerate autorizate de Primaria Capitalei, conform unei decizii socante adoptate de Consiliul General al Municipiului…

- Segmentul din soseaua Pavel Dimitrievici – Kiseleff, delimitat intre Piata Presei Libere si Arcul de Triumf, se va numi „Bulevardul Regele Mihai I al Romaniei”, ca urmare a unei decizii luate de Consiliul General al Municipiului Bucuresti, marti. Initiativa apartine grupului consilierilor…

- Terasele din Centrul Vechi vor putea ramane deschise si in perioada sezonului rece, potrivit unui proiect de hotarare aprobat, marti, in sedinta Consiliului General al Municipiului Bucuresti (CGMB).Proiectul de hotarare a fost introdus pe ordinea de zi suplimentara, scrie news.ro. Citește…

- Parcul Herastrau isi va schimba numele in Parcul Regele Mihai I, potrivit unui proiect de hotarare aprobat in sedinta Consiliului General al Municipiului Bucuresti (CGMB). Grupul USR s-a abtinut de la vot, motivand ca pentru acest proiect ar fi trebuit facuta o dezbatere publica sau macar sa fie…

- O masina ce apartine Primariei Capitalei a fost surpinsa circuland pe linia unica facuta recent de institutie pentru tramvaiul 21, pe Soseaua Colentina. Imaginea a fost postata de un cetatean pe Facebook si a stranit un val de nemultumire. Intr-un comunicat de presa, primaria Capitalei anunta ca l-a…

- Peste 100 de angajati ai societatii locale de transport public in comun, SC Transurb SA Galati, s-au adunat, marti dimineata, in fata sediului Primariei municipiului, nemultumiti de intarzierea salariilor si de perspectiva de a nu le incasa integral pana la finalul anului. Potrivit liderului…

- Grupul PMP de la Senat a decis ca luni sa nu participe la dezbaterile si la votul asupra modificarilor aduse Legii 303/2004 privind statutul magistratilor, a anuntat liderul acestui grup parlamentar, Dorin Badulescu. "Grupul PMP din Senat a luat hotararea sa nu participe la dezbaterile si votul pe…

- Grupul de initiativa pentru organizarea unui referendum privind abrogarea legii prin care au fost aduse modificari la Codul Electoral a fost constituit duminica in Republica Moldova, relateaza site-ul Radio Chisinau.

- Luni dimineata, angajatii de la Casa Judeteana de Pensii Brasov au refuzat sa lucreze si la aceasta ora are loc un protest spontan. Functionarii au refuzat sa intre in birouri si sunt in fata sediului CJP, unde stau de vorba cu conducerea institutiei. Oamenii sunt nemultumiti ca, desi sunt angajati…

- "Se solicita Guvernului Romaniei emiterea unei hotarari pentru transmiterea in domeniul public al Municipiului Bucuresti si administrarea Consiliului General al Municipiului Bucuresti, in vederea realizarii obiectivului de investitii << Largire Soseaua Fabrica de Glucoza intre Calea Floreasca…

- Primaria Carei nu pierde nici o ocazie pentru a umili romanii din oras! Acum este randul fostilor refugiati si expulzati in urma Dictatului de la Viena din 1940. Singurul loc dorit de primarul Kovacs pentru un monument comemorativ este situat intre doua borduri din parcarea din fata bustului lui…

- Primaria Capitalei va achizitiona, intr-o prima etapa, 42 dintre cele 100 de autobuze electrice, „cu costuri minime si fara investitii si avize suplimentare”, pentru zona centrala a Bucurestiului, potrivit unui proiect de hotarare privind aprobarea documentatiei tehnico-economice, studiu de fezabilitate,…

- Zeci de angajați ai Agenției Județene de Plați și Inspecție Sociala și Inspectoratul Teritorial de Munca Olt au ieșit, miercuri dimineata, in fața instituției, in intervalul oral 8,30-9,30, nemulțumiți de salariile mici. Deși a fost zi de plați, salariații au ...

- Coruptia Ucide, Grupul #Insist, #Rezistenta, Geeks for Democracy, Initiativa pentru Romania si alte grupuri civice anunta suspendarea actiunilor de protest in strada pe durata perioadei de doliu national prilejuit de moartea Regelui Mihai, informeaza HotNews.ro. Grupurile civice cer institutiilor statului…

- Grupul consilierilor municipali PNL considera ca implementarea biletului unic de calatorie Metrorex - RATB este oportuna, dar aceasta decizie trebuie "sa stea pe fundamente solide". "Ședința de îndata convocata de primarul Capitalei, bataie de joc la adresa…

- Oamenii au ajuns de la primele ore ale diminetii in Piata Victoriei, acolo unde mai multi angajati ai Municipalitatii au inceput organizarea targului specific sarbatorilor de iarna. Mai exact, au fost puse garduri care imprejmuiesc Piata Victoriei si au fost aduse utilaje care vor fi folosite la…

- Mai mulți bucureșteni sunt, la aceasta ora, in Piața Victoriei și incearca sa blocheze amplasarea barierelor pentru Targul de Craciun. Mai exact, aceștia s-au strans in locul tradițional al manifestelor din 2017 pentru a impiedica amplasarea targului de Craciun anunțat de Primaria București. Reamintim…

- Luxten a pus si in acest an gratuit la dispozitie Primariei Capitalei ornamentele luminoase de Craciun care vor fi aprinse vineri seara pe un traseu de peste 33 de kilometri, municipalitatea urmand sa plateasca doar instalarea si dezinstalarea lor, spune PMB. "Ornamentele de Craciun sunt puse la…

- Premierul Mihai Tudose se arata sceptic la inițiativa Primariei Capitalei de a instala in fața Guverului un al treilea targ de Craciun. Intrebat despre targul organizat in Piața Victoriei, premierul Tudose a declarat: „Nu cred ca este cea mai inspirata decizie . Cum ajunge omul acolo? Nu prea sunt treceri…

- Ședința plenului Senatului a fost suspendata, miercuri, dupa ce grupurile parlamentare ale PNL și USR au parasit plenul Senatului, în semn de protest fața de poziția comuna exprimata de președinții celor doua Camere ale Legislativului în urma comunicatului Departamentului de Stat al SUA…

- In perioada 16 Octombrie – 16 Noiembrie 2017, grupul de inițiativa „Radauțiul civic” a organizat in premiera naționala un concurs adresat elevilor de liceu din Radauți pasionați de noile tehnologii pentru crearea unei aplicații mobile Android a municipiului, denumita „e-Radauți”. La concurs au fost…

- O campania de plantare a 3.200 de copaci in zona din comuna Piscu din judetul Galati a fost anuntata de Grupul de magazine Auchan. Initiativa face parte din proiectul Mobilizatron 2017, prin intermediul caruia, sambata, 25 noiembrie 2017, echipa organizatorilor, alaturi de Primaria Piscu, Facultatea…

- Primaria Capitalei va atribui, in mod gratuit, Protoieriei Sectorului 6 un teren din cartierul Militari pentru a fi construita o biserica, au votat , miercuri, consilierii Consiliului General al Municipiului Bucuresti (CGMB). Proiectul de hotarare privind darea in folosinta gratuita catre…

- Primaria Capitalei vrea sa înfiinteze Serviciul Euro 2020, care sa asigure realizarea tuturor masurilor impuse de UEFA, potrivit unui proiect de hotarâre aflat pe ordinea de zi a sedintei Consiliului General al Municipiului Bucuresti (CGMB) ce va avea loc miercuri. Potrivit proiectului…

- Aproximativ 50 de angajați de la centrul județean al Agenției de Plați și Intervenție pentru Agricultura Suceava (APIA) și de la cele noua centre din județ au declanșat joi un protest spontan in fața sediului din municipiul Suceava nemulțumiți ca de la 1 ianuarie 2018 angajații din teritoriu vor intra…

- Funcționarii APIA vor ieși, astazi, in fața instituției, intrerupand lucrul, nemulțumiți de faptul ca simularile realizate de economiști au scos in evidența scaderi de salarii care ar urma sa se inregistreze de la 1 ianuarie 2018. „Noi nu putem sa ...

- „Va fi un protest spontan, nu e o actiune sindicala, pentru ca noi, sindicatele, mai ales din acest domeniu, avem interzis prin lege sa facem greva. Dar angajatii vor opri lucrul si vor iesi in fata institutiilor vineri, intre orele 9.00 si 12.00", a declarat presedintele Federatiei Sindicatelor…

- Asociatia „Bistrita Civica” ii anunta pe bistritenii nemultumiti de modul in care se cheltuiesc banii publici, ca ii asteapta joi, 16 noiembrie, incepand cu ora 18.00, la un protest in fata Primariei Bistrita. Totodata, asociatia va adopta o petitie care va fi inaintata autoritatile publice locale. …

- "Consider doua lucruri importante pentru Romania, pe care trebuie sa le urmarim: in ce domenii avem traditie si ce domenii sunt acum la zero. Suntem, ca specie, intr-un moment de cotitura, foarte important. Din economia digitala s-au desprins patru directii mari, care marcheaza din ce in ce mai mult…

- Noile masurile fiscale nu vor aduce niciun prejudiciu Primariei Capitalei și nici bucureștenilor, scrie primarul general Gabriela Firea într-o postare publicata, duminica, pe pagina sa de Facebook. "Masurile fiscale adoptate de Guvernul Romaniei nu vor aduce niciun prejudiciu Primariei…

- Ea precizeaza ca toate proiectele de infrastructura incepute vor fi finalizate la termen și, totodata, vor demara altele noi: parcari, poduri, pasaje, supralargiri, sala polivalenta, sala de concerte, locuințe pentru tineri și cazuri sociale, piste de biciclete, sali de sport și bazine."Suma…

- Grupul infracțional care a comis fraudele de la Casa de Asigurari de Sanatate a Municipiului București a fost pus la punct de funcționari, înainte de a ajunge la șefii instituției, arata referatul în baza caruia procurorii DNA au cerut arestarea

- Grupul infractional organizat care a comis fraudele de la Casa de Asigurari de Sanatate a Municipiului Bucuresti (CASMB) s-a constituit inca din anul 2014, potrivit referatului prin care procurorii DNA au cerut arestarea preventiva pentru 16 persoane.

- Grupul infractional organizat care a comis fraudele de la Casa de Asigurari de Sanatate a Municipiului Bucuresti (CASMB) s-a constituit inca din anul 2014, potrivit referatului prin care procurorii DNA au cerut arestarea preventiva pentru 16 persoane.Situatia privind activitatile infractionale…

- Ministerul Transporturilor a decis transferarea mai multor terenuri catre Primaria Capitalei, fiind vorba de linii feroviare, pe care institutia intentioneaza sa le transforme în strazi. „În urma unor discutii de joi, dintre Ministrul Trasnsporturilor, Felix Stroe, si primarul…

- Mii de persoane sunt asteptate în cetrul Iasiului, în weekend, pentru a lua parte la actiunea „Uniti pentru autostrada“, transmite adevarul.ro O noua modalitate de protest civic este anuntata sâmbata, la Iasi. Asociatia „Moldova vrea autostrada“…

- Grupul francez de real estate Catinvest anunța extinderea cu 9.200 de metri patrați a Electroputere Parc, ca parte a planurilor strategice ale companiei de a consolida poziția de leader a centrului comercial in Craiova și in regiune. Totodata, grupul a inceput construcția unei cladiri independente care…

- Simona Halep și Ion Caramitru ar putea deveni cetațeni de onoare ai Capitalei, dupa ședința de marți Consiliului General al Municipiului București (CGMB). Initiativa de a i se oferi Simonei Halep, liderul clasamentului mondial al tenisului feminin, apartine unui grup de consilieri generali PNL din cadrul…

- In perioada 1 ianuarie – 30 septembrie 2017, grupul PRO TV (din care fac parte televiziunile PRO TV, PRO 2, PRO X, PRO GOLD, PRO CINEMA, MTV Romania si PRO TV International), parte a Central European Media Enterprises LTD. (CME) a obtinut o crestere de 9.7% a venitului net, calculat la rate constante…