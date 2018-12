Stiri pe aceeasi tema

- „Timotion – Timișoara se mișca” este cel mai mare eveniment de alergare in scop caritabil din vestul țarii. Acesta va avea loc in 14 aprilie 2019 și puteți sprijini 20 de proiecte alergand (prin taxa de participare) sau prin donații directe. Cei de la asociația OncoHelp doresc…

- Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a prelungit, sambata, atentionarea cod portocaliu de ninsori pentru mai multe judete din vestul, sudul si centrul tarii, pana duminica, la ora 12. Si codul galben pentru judete din Banat, Crisana si Transilvania a fost prelungit. Problemele in vestul țarii,…

- Caderi masive de zapada, viscol, vant puternic au afectat 16 judete ale tarii si Bucurestiul la acest sfarsit de saptamana, a informat duminica Inspectoratul General pentru Situatii de Urgenta. Au fost afectate judetele Arad, Bihor, Buzau, Caras-Severin, Covasna, Dambovita, Gorj, Hunedoara, Ialomita,…

- Universitatea Politehnica Timisoara a derulat in perioada septembrie - noiembrie 2018 o serie de campanii de marketing educational in licee cu scopul de a creste gradul de informare si accesul elevilor de liceu la invatamantul superior tehnic. In aceasta perioada, echipele de implementare a proiectului,…

- Un miliard de euro bani europeni. Atat au atras judetele Timis, Arad, Caras – Severin si Hunedoara in ultimii 20 de ani. Potrivit directorului ADR Vest, birocratia de la centru este o frana in atragerea fondurilor europene.

- Republica Macedonia, chiar daca este o țara mica, este importanta in spațiul balcanic atat din punct de vedere geopolitic cat și al mediului de afaceri. In acest sens pot sa va amintesc ca la Summit-ul de la București (2-4 aprilie 2008), NATO a agreat ca invitația de aderare pentru…

- Sunt contracte semnate cu firme pentru deszapezire pe toate drumurile naționale și pentru sectoarele de autostrada aflate in administrarea DRDP Timișoara, ne asigura conducerea instituției. De asemenea, unitațile proprii ale Direcției au la dispoziție utilajele lor pentru a interveni in caz…

- Liderii liberalilor din judetele Caras- Severin, Arad, Hunedoara si Timis semneaza, sambata, la Timisoara, o rezolutie care cuprinde principalele proiecte de infrasctructura care vor fi sustinute de PNL, in momentul in care va ajunge la guvernare.