- Deciziile bine fundamentate din administrația publica locala se bazeaza pe o gandire și o pregatire in politici publice, astfel ca Institutul pentru Politici Publice (IPP) și Asociația Municipiilor... Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- Fundatia Kronospan anunta lansarea concursului de proiecte T Zero. Concursul se adreseaza institutiilor de invatamant, asociatiilor si fundatiilor, precum si companiilor care doresc sa se implice in dezvoltarea comunitatii locale. In cadrul concursului pot fi inscrise proiecte prin care se identifica…

- MASURI…Guvernul pregateste implementarea unui proiect privind Codul finantelor publice locale. Acesta urmeaza sa fie adoptat pana la sfarsitul anului, in scopul simplificarii legislatiei in acest segment extrem de important pentru mii de primarii din Romania. O prima masura va fi aceea ca 100% din impozitul…

- Consilierii locali au aprobat in sedinta de vineri o finantare prin emisiune de obligatiuni municipale in valoare de 30,7 milioane lei, ce va fi utilizata pentru o serie de proiecte locale. Reprezentantii Primariei amintesc de oportunitatea refinantarii imprumutului contractat in 2010 de la Unicredit,…

- Comisia Electorala Regionala din Rusia a votat joi anularea rezultatelor unor alegeri locale din estul tarii, dupa ce sefa Comisiei Electorale Centrale, Ella Pamfilova, si-a manifestat miercuri suspiciunea de fraudare a voturilor, relateaza Reuters.

- Romanilor le-ar fi mult mai usor sa isi achite amenzile si taxele locale daca ar face-o online, folosind platforma Ghiseul.ro, sustine ministrul Comunicatiilor, Petru Bogdan Cojocaru. Platforma Ghiseul.ro a fost creata in urma cu 7 ani tocmai pentru a-i scuti pe romani de nevoia de a sta la…