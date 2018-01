Stiri pe aceeasi tema

- Odata cu atribuirea, de catre Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara de Salubritate, a contractului de delegare pentru gestionarea deseurilor, infrastructura Sistemului de Management Integrat al Deseurilor (SMID) va intra in administrarea Consiliului Judetean. Mai multe proiecte de hotarare in acest…

- Asociatia Grupul pentru Reforma si Alternativa Universitara (GRAUR) a anuntat, joi seara, ca a verificat lucrarea ”Particularitatile criminalitatii organizate in Romania” scrisa de Codrut Olaru, vicepresedinte al Consiliului Superior al Magistraturii (CSM), iar suspiciunile de plagiat ”se dovedesc a…

- Sora sa mai mare, Niculina, relata in memoriile ei o discutie dintre doi frati ai sai, Marin si Nicolae: „Fratele meu Marin, caruia ii placea sa fie ofiter, vazand intr-una din zile pe jandarmul comunei trecand calare pe ulita noastra,...

- Sectia pentru procurori in materie disciplinara din cadrul Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) au decis sa amane pentru 30 ianuarie luarea unei decizii in privința procurorului Mircea Negulescu. Pe 4 mai 2017, Inspectia Judiciara (IJ) din cadrul CSM anunta, in urma exercitarii actiunii…

- David George, tanarul de 18 ani din Vinerea, diagnosticat cu cancer galopant la nivelul oaselor, a plecat in Italia pentru operația care ii poate salva viața. Asociația “Ține de Tine!” a reușit sa stranga in doar 10 saptamani, suma de 23650 euro. „In doar 10 saptamani am reușit sa strangem suma de…

- Hagi și-a luat inapoi fiul! Cat a dat ”Regele” pentru cea mai paguboasa afacere pe care a facut-o. Viitorul Constanța l-a repatriat, oficial, pe Ianis Hagi , mijlocașul in varsta de 19 ani fiind rascumparat de la Fiorentina florența contra sumei care fusese platita pentru el: 2 milioane de euro. Dincolo…

- Resitenii crestini s-au obisnuit ca in fiecare an, in a doua parte a lunii ianuarie, sa se organizeze in municipiul resedinta de judet octava de rugaciune pentru unitatea crestinilor sau, cum o cunoastem cu totii, saptamana de rugaciune ecumenica. “Traditia octavei de rugaciune a inceput in 1740, in…

- Sectia pentru procurori din Consiliul Superior al Magistraturii a decis marti incetarea activitatii la DNA a lui Eugen Stoina, acuzat ca a condus sub influenta bauturilor alcoolice si a produs un accident rutier, si revenirea acestuia la Parchetul de pe langa Judecatoria Sibiu. "Sectia…

- Recent ales vicepresedinte al Consiliului Superior al Magistraturii (CSM), procurorul Codrut Olaru este acuzat ca a plagiat „de la cap la coada” teza de doctorat intitulata „Particularitatile criminalitatii organizate in Romania“, pe care a sustinut-o in 2013 la Universitatea „Alexandru Ioan Cuza“ din…

- Eurodeputata Monica Macovei lanseaza un atac dur la adresa procurorului Codruț Olaru, vicepreședintele CSM, care a fost acuzat de jurnalista Emilia Șercan ca și-a plagiat teza de doctorat. Ce atacurile lui Macovei nu scapa nici ministrul Justiției, Tudorel Toader, coordonatorul științific al tezei…

- Noul vicepresedintele al Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) Codrut Olaru si-a plagiat intreaga teza de doctorat intitulata „Particularitatile criminalitatii organizate in Romania”. Lucrarea a fost coordonata chiar de ministrul Justitiei Tudorel Toader, scrie Pressone. Tot conținutul ar fi fost…

- Jurnalista Emilia Sercan a publicat un articol pe site-ul pressone.ro in care acuza ca teza de doctorat a procurorului Codruț Olaru este un plagiat. „Niciun rand din cele aproape 250 de pagini ale tezei nu ii aparține procurorului Olaru: intreg conținutul este copiat din diverși autori romani sau din…

- Conducerea Spitalului Judetean de Urgenta (SJU) Satu Mare efectueaza joi o ancheta dupa ce un copil de un an si jumatate a decedat la Unitatea de Primiri Urgente (UPU), a declarat, pentru Agerpres, purtatorul de cuvant al institutiei, Constantin Demian. Potrivit acestuia, copilul de un an…

- Organizațiile maghiare din Romania primesc peste 100 de milioane de euro de la Ungaria in 2018, potrivit unei hotarari de guvern adoptate de Executivul ungar, in ultimele zile ale anului trecut. Cea mai mare suma, 26,78 miliarde de forinti (aproximativ 90 de milioane de euro), va reveni Eparhiei Reformata…

- Ministrul Carmen Dan a decis primele masuri dupa scandalul iscat in jurul pedofilului care s-a dovedit a fi agent in cadrul Brigazii Rutiere. Dupa o sedinta in care a discutat cu secretarii de stat si cu sefii structurilor din Politie, potrivit purtatorului de cuvant al MAI, ministrul Carmen Dan…

- In ajunul sarbatorilor de iarna, Asociația tinerilor moldoveni din Italia "O3M" a organizat, la Roma, Campania de binefacere „Hai sa fim mai buni". Evenimentul a ajuns deja la a treia ediție și s-a desfașurat in perioada 7-30 decembrie, se arata intr-un comunicat de presa al Asociației.

- Plenul Consiliului Superior al Magistraturii se reuneste vineri pentru a-si alege noua conducere - presedintele si vicepresedintele. La sedinta de astazi va participa si seful statului, Klaus Iohannis. Surse din CSM au precizat ca pentru functia de presedinte va candida judecatoarea Simona Camelia Marcu,…

- Proiectul de hotarare privind plata contribuției din bugetul local al municipiului la Asociația de Dezvoltare Alba Iulia – Transport Local (AIDA-TL), pe anul 2018, a fost aprobat, joi, in ședința extraordinara a CL Alba Iulia. Daca pana acum, in fiecare an subiectul genera discuții, de aceasta data…

- Directorul Bibliotecii Universitare din Iasi, Bogdan Maleon, si sotia sa au fost gasiti luni seara morti in casa. Barbatul era spanzurat de o grinda, iar femeia era intinsa pe jos in aceeasi camera. Surse judiciare sustin, citate de News.ro, ca este luata in calcul varianta conform careia acesta si-ar…

- 30 de ONG-uri si grupuri civice ii cer presedintelui Klaus Iohannis sa actioneze pentru salvarea democratiei, statului de drept si independentei Justitiei. Intr-un comunicat de presa al miscarii civice Initiativa Romania remis Ziare.com miercuri, organizatiile precizeaza ca iau act cu revolta…

- Un ofiter SRI este cercetat dupa ce, aflandu-se sub influenta alcoolului, a provocat un accident rutier soldat cu moartea unei persoane, luni seara, in localitatea ilfoveana Tancabesti, transmite News.ro . Accidentul s-a produs luni, in jurul orei 18:00, cand barbatul venea cu masina dinspre Ploiesti,…

- Departamentul Educațional al Colegiului Național „Titu Maiorescu” Aiud, format din elevii Corina Chira, Antonia Demeter și Andrei Șoșa, și Consiliul Școlar al Elevilor, reprezentat de președinta Ioana Dancea, au initiat un proiect filantropic cu prilejul apropiatei sarbatori creștine a Craciunului,…

- De pe lista celor care au fost invitati la Peles a lipsit reprezentanții Asociatiei Fostilor Detinuti Politici din Romania. Octav Bjoza, președintele AFDPR a incercat sa obtina lamuriri de la organizatorii ceremoniilor, insa i s-a transmis ca organizatia fostilor detinuti nu poate fi primita la…

- Liderul deputatilor PSD, Serban Nicolae, a avut o declaratie dura la adresa procurorului general al Romaniei, Augustin Lazar, cel care a spus ca „inculpati de rang inalt“ ii hartuiesc pe procurori. Nicolae a subliniat ca ceea ce a afirmat Lazar e o „insulta“ si ca e „inadmisibil“.

- Asociația NOD organizeaza, in perioada 18 – 22 decembrie, Targul Darurilor de Craciun. Evenimentul, ajuns deja la ediția cu nr. VI, se va desfașura la Biblioteca Județeana ”Petre Dulfu” din Baia Mare. Creat pentru comunitatea baimareana, Targul Darurilor de Craciun constituie o oportunitate pentru artiștii…

- Patru persoane, din care doua ranite de gloanțe, au ajuns la Spitalul de Urgența din Bistrița dupa ce au fost implicate într-o altercație la Sângeorz-Bai, în urma careia polițiștii au fost nevoiți sa faca uz de arma dupa ce au fost atacați de scandalagii. Un tânar de…

- Daca duminica viitoare ar avea loc alegeri in Republica Moldova, doar doua partide ar accede in parlament, releva rezultatele unui sondaj realizat de Asociația sociologilor și demografilor din Republica Moldova (ASDM), citat miercuri de publicația Independent.md, portalul Deschide.md și Radio Chișinau.…

- Coreea de Sud și SUA au organizat un exercițiu militar fara precedent in Peninsula dupa ce Coreea de Nord a testat din nou o racheta balistica. Coreea de Nord a reacționat dupa exercițiu comun dintre SUA și Coreea de Sud, precizand ca este o provocare și parțile implicate in conflict sunt ”in prag de…

- Cum se construisc drumuri și poduri in mod eficient? Cu ingineri mai buni? Cu drumari mai harnici? Exemplul american, comentat de profesorul Costel Marin spune ca nu, se incepe cu altceva. Adevaratele drumuri și poduri se fac cu banii la vedere. Abia de aici incolo incepe eficiența. Un raport al Adminsitrației…

- Au trecut 24 de ani de cand renumitul compozitor Ioan Luchian Mihalea a fost ucis, insa acesta nu a fost uitat de cei dragi. Fosta sotie si copiii au mare grija ca locul unde acesta isi duce somnul de veci sa fie mereu curat si infrumusetat de flori. Mesajul inscriptionat pe crucea acestuia aminteste…

- Captura Youtube/ROMANIA TV La mijlocul lunii noiembrie 2017, omul de afaceri constanțean Razvan Dimoftache a lansat, in spațiul public, o serie de acuzații extrem de dure la adresa procurorului Gigi Valentin Ștefan, cel care conduce Parchetul de pe langa Curtea de Apel Constanța din luna iunie 2016.…

- Asociatia franceza „Dunieres sans frontieres” avandu-l ca președinte pe Maurice Bancel, a fost din nou alaturi de copiii din comuna Mica, oferindu-le cadouri de sarbatori. Cei 17 elevi care au beneficiat de sprijinul asociatiei, provin, o parte, din randul elevilor care au obtinut rezultate bune la…

- Cristian, copil vesel si cuminte, trece de doi ani prin chin si suferinta. A facut 25 chimioterapii, 40 radioterapii si 4 operatii. Ce copil de 17 ani viseaza la o astfel de viata? In continuare boala nu-i da pace... inimioara lui nu mai rezista la alte citostatice. O clinica din Germania…

- Consorțiul PCP Capital Parteners, al carui CEO este Amanda Staveley, a inaintat o propunere de achiziționare a clubului englez Newcastle, in valoare de 300 de milioane de lire sterline, iar Mike Ashley, patronul echipei, ar fi acceptat in principiu cererea. ...

- Asociația „Promo-LEX” a dat publicitații datele numararii paralele a voturilor din cadrul referendumului de revocare a primarului general al municipiului Chișinau, comunica NOI.md. Analiza comparativa a datelor furnizate de Promo-LEX și cele prezentate de Consiliul electoral de circumscripție Chișinau…

- Consilierul local independent Emanuel Gongu este noul director executiv al Asociației de Dezvoltare Intercomunitara „Vrancea Curata“. Acesta a fost desemnat, ieri, in aceasta funcție, de noul Consiliu Director, cu acordul Adunarii Generale a Acționarilor. Consiliul Director este condus de Marian Oprișan,…

- Turneul Național „Cu inima la teatru” – heART, ediția a II-a, organizat de Cuibul Artiștilor, impreuna cu Asociația FRENDS, ajunge, pe 24 noiembrie, la Suceava și Falticeni. Din distribuția spectacolului „Aventuri contemporane” fac parte Catalin Gheorghiu, Vlad Basarabescu, Frederic Negrescu, Serin…

- Imagini emoționante cu prezentatorul Catalin Maruța și soția acestuia, Andra, au fost realizate in rezerva unui spital de copii. Cei doi s-au implicat intr-o campanie care vine in sprijinul parinților ce vegheaza zi și noapte la capataiul micuților bolnavi, internați in spital. „Putem ajuta cu toții…

- Sarbatorita in fiecare an in 13 noiembrie, Ziua Mondiala a Bunatatii incurajeaza oamenii la intelegere si cooperare in comunitati, uitand de orice bariera, de rasa sau de religie, prin evenimentul mondial ”Dance for Kindness”. „Dance for Kindness” este o pledoarie prin dans pentru bunatate, gentilețe,…

- Elevii din ciclul primar sunt invitați sa participe la concursul județean de arte vizuale, intitulat „Sarbatori de iarna” și derulat de Palatul Copiilor Sfantu Gheorghe, Inspectoratul Școlar Județean (ISJ) Covasna și Asociația „Natura Schola” din municipiu. Concursul se desfasoara in domeniul artelor…

- Asociația pentru Pensiile Administrate Privat din Romania (APAPR) saluta menținerea actualei arhitecturi a Pilonului II, dar atrage atenția ca reducerea procentului din CAS care ajunge in pensiile private va avea efect nefast asupra celor 7 milioane de contributori care vor ieși in viitor la pensie.

- Ateliere de olarit, linogravura, ateliere de cusut și povești, plus un concert al formației Trei Parale, cu muzica veche romaneasca și instrumente frumoase. Așa au fost așteptați, sambata, 29 octombrie, copii și parinți, oaspeți ai Muzeului Oalelor de Pisc, iar amfitrioni au fost Adriana și Virgil Scripcariu,…

- Fisiere atasate: text final motiune.pdf Partidul Național Liberal va depune astazi, la ora 12.00, o moțiune împotriva ministrului Energiei, Toma Petcu. Acestuia i se cere demisia, reproșându-i-se ca nu poate gestiona acest sector strategic, în care deciziile sunt luate de…

- Compania Romprest SA, care a caștigat licitația pentru colectarea și transportarea deșeurilor menajere in județul Bacau, a sistat serviciul in 32 de UAT (30 de comune, un oraș și un municipiu) care au mari restanțe in achitarea facturilor. La invitația lui Sorin Brașoveanu, președintele ADIS (Asociația…

- Mii de persoane sunt asteptate în cetrul Iasiului, în weekend, pentru a lua parte la actiunea „Uniti pentru autostrada“, transmite adevarul.ro O noua modalitate de protest civic este anuntata sâmbata, la Iasi. Asociatia „Moldova vrea autostrada“…

- Coalitia PSD-ALDE a depus, marti, ca initiative legislative trei proiecte: modificarea Legii CSM, modificarea Statutului judecatorilor si procurorilor si modificarea Legii privind organizarea judiciara. Partidele au operat și unele modificari fața de versiunile prezentate anterior de ministrul Justiției.…

- Numirea procurorului-sef Coalitia PSD-ALDE a depus, marti, ca initiative legislative trei proiecte: modificarea Legii CSM, modificarea Statutului judecatorilor si procurorilor si modificarea Legii privind organizarea judiciara. Conform proiectului de modificare a Legii CSM, Sectia pentru…

- Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a respins marti solicitarea procurorului Mihaiela Moraru Iorga de numire in functia de judecator, au precizat, pentru AGERPRES, surse din CSM. Sursele citate au aratat ca decizia a fost luata cu 11 voturi la 9. [View the story "Principalele știri…

- In fiecare an, Asociatia "Irma - culoarea, pasiunea mea", apartinand tinerei Irma Margaritoiu, incearca sa atraga spre pictura tot mai mulți copii din Campina și organizeaza concursuri in cadrul carora micuții iși pot demonstra talentul. Anul acesta, la concursul de pictura organizat de asociația menționata…