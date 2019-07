Stiri pe aceeasi tema

- Rodica Athamneh, directorul executiv al Societații Al Rabee pentru Protecția Naturii și Animalelor, gestioneaza primul adapost pentru caini abandonați din Iordania: "Aici foarte puțini oameni iubesc animalele. Nu e ușor", a spus Athamneh potrivit mediafax.Rodica Athamneh este directorul executiv…

- Contractul privind delegarea serviciului pentru gestionarea cainilor fara stapan din Timișoara, incheiat de catre primarie cu firma Danyflor in anul 2016, expira in luna iulie a acestui an. In aceste condiții, reprezentanții municipalitații au inceput sa faca demersuri astfel incat sa aiba cine sa adune…

- Primaria Municipiului Buzau alaturi de SC URBIS SERV SRL, care gestioneaza Serviciul de ecarisaj, va invita in data de 01.06.2019, in intervalul orar 10:00-14:00, la Adapostul de caini fara stapan, din strada Rachitei (incinta Pepinierei Urbis), unde va fi organizat Targul de Adopții a cainilor fara…

- Primaria are un „serviciu de ecarisaj“ delegat in 2011 catre Salubritate SRL, insa legea cere un serviciu „specializat“, care inseamna cu totul altceva. Legislatia, in vigoare din 2013, a fost ignorata de primarie, pana cand un ONG de protectie a ...

- Consilierii municipali au votat vineri, 19 aprilie, doua proiecte importante in ceea ce priveste adoptia cainilor fara stapan si aprobarea procedurii de subventionare a sterilizarii cainilor metisi, cu stapan, de pe teritoriul muncipiului Baia Mare. Aceste doua proiecte de hotarare propuse la initiativa…

- Incapand de vineri, 12 aprilie 2019, cainii vagabonzi de pe strazile Cugirului sunt ridicați de catre noul operator. In urma celei de a doua licitații publice deschise organizate, Primaria orașului Cugir a concesionat serviciul public de gestionare a cainilor fara stapan. Noul operator este Asocierea…

- Reprezentantii Asociației „Milioane de prieteni“ au inceput o ampla campanie de sterilizare a cainilor și a pisicilor. Campania intitulata „Evita amenda! Sterilizeaza gratuit!” se desfasoara pana la sfarsitul anului in Brasov si Zarnesti. Pentru sterilizarea gratuita este nevoie de cartea de identitate…

- Pentru gestionarea situatiei cainilor fara stapan de pe strazile Galatiului, unde estimarile neoficiale arata ca ar trai in jur de 10.000 de caini, doua organizații de protecția animalelor, Animal Society și Four Paws, demareaza, de astazi, in parteneriat cu Primaria, o campanie de sterilizare a cainilor…