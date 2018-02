Stiri pe aceeasi tema

- Asociatia Elevilor din Constanta a anuntat, vineri seara, pe Facebook, ca a inceput demersurile pentru revocarea prevederii prin care elevii sunt obligati sa isi depoziteze telefoanele mobile in spatii speciale amenajate pe durata cursurilor. "Conform legii, Ministerul Educatiei are 30 de zile in care…

- Asociatia Elevilor din Constanta (AEC) solicita Ministerului Educatiei sa abroge articolul din Regulamentul cadru de organizare si functionare a unitatilor de invatamant care prevede ca elevii trebuie sa depoziteze telefoanele mobile in spatii speciale amenajate pe durata orei de curs. In cazul in…

- Social-democratul Liviu Pop, presedintele Comisiei pentru invatamant din Senat, a declarat luni ca, in cazul incidentului de la liceul din Copsa Mica, elevii nu trebuie sanctionati. "Nu stiu daca s-a finalizat Comisia de disciplina din unitatea scolara respectiva. Nu trebuie sanctionati elevii",…

- Presedintele Asociatiei Elevilor din Constanta se intreaba ce doreste societatea romaneasca sa-i invete pe copii la scoala - sa dea dovada de civism, sesizand faptele ilegale sau “sa se complaca in mocirla nerespectarii legii?”.“Ministrul Educatiei a iesit cu nonsalanta public si a spus…

- Cazul profesorului de religie de la Liceul Tehnologic &"Nicolae Teclu&" din Copsa Mica, filmat de trei eleve și acuzat ca se masturba în timpul unei ore, continua sa provoace dezbateri aprinse referitoare la sistemul de

- Asociatia Elevilor din Constanta condamna masurile luate de ISJ Sibiu in cazul elevelor care l-au filmat pe un preot in timp ce acesta „s-ar fi scarpinat” la ora de religie. Totodata, elevii constanteni spun ca oficialii au ales sa ascunda gunoiul sub pres si de aceasta data.

- Tineretul Național Liberal condamna complicitatea unor rectori de universitați de a susține numirea lui Valentin Popa la conducerea Ministerului Educației și anunța inițierea unei forme de protest online sub forma unui hashtag: #NuInNumeleMeu. Printre acestia se afla si rectorul Universitatii Transilvania…

- Ministrul Educației, Liviu Pop, a postat, miercuri, pe Facebook statistica școlilor care inca nu dispun de toalete și unitați sanitare decente in 2018. In cazul a peste 2.000 de școli elevii trebuie inca sa foloseasca toaleta din curte. Este una din realitațile triste cu care s-au confruntat…

- Ministrul Educatiei, Liviu Pop, spune, referindu-se la cazul profesorului de Religie acuzat de o eleva ce se masturba in timpul orei, ca trebuie modificata legea Educatiei astfel incat un profesor care este exclus din invatamant sa nu mai poata intra in sistem o perioada de timp pentru ca acum, in…

- Instalarea camerelor de supraveghere in clase sau prezenta unui parinte in timpul orelor sunt cateva dintre masurile pe care ministrul Educatiei se gandeste sa le implementeze in scoli pentru a incerca sa diminueze fenomenul violentei. Prezent astazi, la Colegiul National Constantin Bratescu din Constanta,…

- Cazul unei batrane din Navodari care traieste pe strada a emotionat multi oameni, care nu au putut sa ramana indiferenti. Luiza Rosentzveig, fondatoarea Asociatiei Caritatea din Constanta, a postat pe Facebook fotografii cu femeia imbracata foarte gros, care sta afara, in ger, si vinde caciuli si manusi…

- Asociatia Elevilor din Constanta (AEC), Asociatia Elevilor din Calarasi (AECL), Asociatia Elevilor din Maramures (AEM) si Asociatia Elevilor din Bacau (AEBC) au transmis joi, printr-un comunicat de presa, ca este lipsita de substanta actuala dezbatere din spatiul public cu privire la propunerile…

- Patru asociatii de elevi considera lipsite de substanta discutiile pe tema propunerilor de planuri-cadru pentru liceu si se declara ingrijorate ca nu va exista o reforma curriculara reala, propunand regandirea modului in care se studiaza materiile optionale. Asociatiile doresc ca fiecare elev sa…

- Asociațiile de elevi din Romania - Asociația Elevilor din Constanța (AEC), Asociația Elevilor din Calarași (AECL), Asociația Elevilor din Maramureș (AEM) și Asociația Elevilor din Bacau (AEBC) considera lipsita de substanța actuala dezbatere din spațiul public cu privire la propunerile Ministerului…

- Asociatia Elevilor din Constanta (AEC) sustine ca Ministerul Educatiei a modificat Regulamentul-cadru de organizare si functionare a unitatilor de invatamant preuniversitar in timpul anului scolar si nu la inceputul acestuia cum se facea de obicei si nu intelege care era urgenta unui asemenea demers.…

- Fara telefoane mobile in timpul orelor, fara sanctiuni pentru lipsa uniformei, iar notiunea de elev de serviciu dispare. Acestea sunt noutatile noului regulament cadru de organizare si functionare a unitatilor de invatamant preuniversitar, a anuntat, zilele trecute, pe Facebook, ministrul Educatiei,…

- Asociația Elevilor din Romania condamna dur modul in care Ministerul Educației Naționale a modificat Regulamentul de organizare și funcționare a unitaților de invațamant preuniversitar (ROFUIP), care reglementeaza modul de funcționare a școlilor.Președintele Asociației Elevilor din Constanța, Alexandru…

- Presedintele Asociatiei Elevilor din Constanta, Constantin Alexandru Manda, a declarat joi, intr-o conferinta de presa, ca de-a lungul timpului au fost agresiuni fizice atat din partea profesorilor fata de elevi, dar si invers, precizand ca violenta in scolile din tara noastra este foarte mare.…

- Asociatia Elevilor din Constanta considera ca prin faptul ca Ministerul Educatiei a interzis ca elevii sa aiba asupra lor telefoanele mobile in timpul orelor de curs, acestea urmand sa fie depuse la inceputul fiecarei ore intr-un loc special amenajat, atunci elevii nu vor mai putea sa filmeze daca un…

- Prin obligarea elevilor de a renunta la telefoanele mobile in timpul orelor, acestia nu vor mai putea filma daca un cadru didactic face un abuz, spune presedintele Asociatiei Elevilor din Constanta (AEC), Constantin Alexandru Manda.

- Profesorii din invatamantul preuniversitar vor primi salariile cu cateva zile intarziere. Angajații din invațamantul brașovean isi vor primi banii in data de 14, nu in data de 10 a fiecarei luni, cum era pana acum, a anuntat Ministrul Educatiei Naționale (MEN) , Liviu Pop, pe Facebook. Aceasta se datoreaza…

- Ministerul Educatiei a emis un ordin de schimbare a regulamentului in unitatile de invatamant, printre prevederi fiind interzicerea folosirii telefoanelor mobile, fara acordul profesorului, in timpul cursurilor. De asemenea, copiii nu sunt obligati sa poarte uniforma si nu pot fi pedepsiti prin note,…

- Elevii nu vor mai fi obligati sa faca de serviciu pe scoala sau sa poarte uniforma unitatii de invatamant, insa au obligatia ca la inceputul orei sa isi depoziteze telefoanele mobile in locul special amenajat in clasa, prevede noul regulament de organizare a scolilor, care a fost modificat de catre…

- Liviu Pop anunța interzicerea efectuarii serviciului pe școala de catre elevi. De asemenea, rezultatul evaluarii, exprimat prin calificativ, nota, punctaj etc. nu poate fi folosit ca mijloc de coerciție, acesta reflectand strict rezultatele invațarii. Totodata, elevii nu vor mai fi sancționați daca…

- Profesorii vor preda doar dupa auxiliarele pe care le aleg parintii. Asa a anuntat Ministerul Educatiei care a reglementat modalitatea de utilizare in unitatile de invatamant preuniversitar a auxiliarelor didactice aprobate/avizate de Centrul National de Evaluare. Procedura a fost aprobata prin ordinul…

- Pentru a nu mai folosi telefonul mobil in timpul orelor, elevii vor avea, cel mai probabil, dulapuri incuiate, in care sa il lase atunci cand ajung la scoala. Vizati de aceasta masura sunt doar elevii de pana la 15 ani. Se vor face si exceptii, in situatii de urgenta sau daca elevii au nevoie de telefon…

- Violenta in scoli asupra profesorilor atinge cote alarmante. Numai in ultimele zile, trei dascali au fost agresați de elevii lor. Iar un adolescent a fost arestat prevenitiv pentru o astfel de fapta. Dupa cazurile din Teleorman și Harghita, Constanța este acum in centrul atenției.

- An de an, in Romania, zeci de mii de copii abandoneaza scoala! Cifra nu este una exagerata, cum ar putea parea la prima vedere, ea fiind certificata de Ministerul Educatiei chiar prin ministrul Pop. Acesta a publicat pe contul sau de Facebook o analiza bazata pe datele din sistemul informatic al ministerului.…

- Ministrul Educației, Liviu Pop, a precizat printr-o postare pe pagina sa de Facebook ca orientarea și consilierea școlara trebuie imbunatațita, iar structura examenului de bacalaureat și perioada de susținere a probelor trebuie regandite. Iata și mesajul postat de ministrul Educației: ”Datele statistice…

- Ministrul Educației, Liviu Pop, susține ca ziua de 1 Decembrie il obliga sa schimbe Legea cadru a Educației și sa introduca istoria printre materiile care fac parte din planul cadru.Citește și: SONDAJ de 1 Decembrie: s-au schimbat relațiile dintre romani și maghiari ”Incepe anul Centenarului. Ziua…

- "Este important ca parintii, elevii si profesorii sa inteleaga ca articolul 69, alineatul 1 prevede clar ca in unitatile de invatamant se pot furniza numai materiale avizate de catre Ministerul Educatiei. in cazul respectiv, situatia este mult mai grava pentru ca o editura isi permite sa spuna ca are…