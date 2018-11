Asociatia Constanta Altfel“ cere in instanta anularea unui alt PUZ initiat de societatea lui Bela Tanase

Stiri pe aceeasi tema

- Procesul decanului Facultatii de Teologie a inceput in luna martie la Tribunalul Constanta. Preotul Bogdan Moise este acuzat de procurorii DNA de fals intelectual si complicitate la abuz in serviciu.

- Fostul primar al municipiului Mangalia, Zanfir Iorgus, si fostul viceprimar,Liviu Paul Botas, au fost condamnati la cate 3 ani de inchisoare cu suspendare, pentru abuz in serviciu,fiind acuzati ca au prejudiciat institutia cu aproape jumatate de milion de lei prin plati nelegale din fonduri publice.…

- Tribunalul Timis a emis recent sentinta finala intr-un dosar in care o femeie din Timis a contestat o amenda primita pentru ca nu detine rovinieta la masina surprinsa in trafic. In instanta, femeia a demonstrat ca masina pentru ca i-a fost aplicata amenda fiind vanduta cu patru ani inainte.

- Curtea de Apel Constanta a desfiintat recent o decizie a Tribunalului Constanta si a trimis spre rejudecare dosarul 7923 118 2017, avand ca obiect suspendare executare act administrativ. Plangerea a fost inregistrata anul trecut de Mihai Petre, consilierul personal al primarului Decebal Fagadau. Acesta…

- O noua cerere de revizuire a dosarului in care Nicusor Constantinescu, fostul presedinte al Consiliului Judetean Constanta, a fost condamnat la cinci ani de inchisoare pentru abuz in serviciu in legatura cu modul de finantare a Centrului Militar Zonal a fost respinsa, joi, de Tribunal Constanta.…

- Prefectura Constanta cere in instanta de contencios administrativ anularea unei hotarari de Consiliu Local privind aprobarea PUZ ului delimitat de strazile Viceamiral Ion Murgescu, strada Ion Borcea, strada Unirii. Terenul in suprafata de 13.209, 94 mp este proprietatea unor persoane fizice si juridice,…

- Asociatia "Constanta Altfel" a inregistrat la instanta de contencios administrativ un nou dosar prin care solicita anularea actului administrativ HCLM nr. 42 25.01.2008.Hotararea adoptata in 2008 viza aprobarea Planului Urbanistic Zonal pentru construire imobil D P 4 5E alimentatie publica si birouri,…

- Victorie uriasa pentru o mamica din Constanta Judecatorii din cadrul Sectiei de Contencios administrativ si fiscal din Tribunalul Constanta au admis actiunea unei mamici din Constanta formulata impotriva Ministerului Muncii si Justitiei Sociale. Judecatorii au decis obligarea Ministerului Muncii la…