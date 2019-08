Asociatia Constanta Altfel“ cere demolarea blocului de 12 etaje ridicat pe strada Zorelelor, chiar in buza plajei Reyna (galerie foto)

Stiri pe aceeasi tema

- SC Migos SRL a anuntat ca va supraetaja imobilul de sase etaje ridicat in municipiul Constanta, strada Madrid DE599 nr. 54. Firma a solicitat de la Agentia pentru Protectia Mediului Constanta emiterea acordului de mediu pentru proiectul: "Supraetajare cu un etaj in limita a 20 din suprafata construita…

- Sambata se implineste un an de la protestul din 10 august 2018, considerat unul dintre cele mai violente mișcari din istoria protestelor de strada post-decembriste. Exceptand, desigur, ”mineriadele”. Au fost sute de victime, care au acuzat interventia brutala a fortelor de ordine. Au fost mii de audieri…

- 30 de milioane de euro Atat solicita familia unei femei din Constanta care a decedat in urma unei interventii chirurgicale, atat medicului anestezist, cat si clinicii private le unde a avut loc operatia. Dosarul se afla pe rolul Sectiei penale din Judecatoria Constanta, urmatorul termen fiind stabilit…

- Dragos Dinamic SRL, prin Fronea Liliana si Fronea Dragos, a solicitat de la Agentia pentru Protectia Mediului Constanta acord de mediu pentru ridicarea unui bloc de patru etaje. Mai exact, este vorba despre proiectul: "Construire locuinte colective S P 4e cu garaje la subsol", amplasat in orasul Navodari,…

- Doi barbati, unul de 36 de ani, iar celalalt de 25 de ani, ambii din Focsani, au primit ieri mandate de arestare preventiva in dosarul scheletului uman gasit in toamna anului trecut la Castelul de Apa din Focsani. Infractiunile retinute in sarcina lor sunt de omor si profanare de cadavre sau morminte.…

- Viorel Teliceanu, prim procurorul Parchetului de pe langa Judecatoria Constanta, face noi precizari in cazul judecatoarei Mihaela Serban, de la Curtea de Apel Constanta, decedata anul acesta, in urma unui accident cumplit.Magistratii au dispus in continuare efectuarea urmarii penale pe numele conducatorului…

- Politistii de frontiera din cadrul structurilor teritoriale ale Garzii de Coasta au efectuat 6 perchezitii domiciliare pe raza judetelor Constanta si Suceava, in urma carora au fost ridicate, in vederea confiscarii, peste 13.000 pachete de tigari de contrabanda si diverse sume de bani. In data de 30.05.2019,…

- Judecatoria Constanta a emis un ordin de protectie pentru o femeie din Constanta, impotriva partenerului sau, dupa ce acesta, pe fondul consumului de alcool, a batut o. El a motivat in instanta ca o suspecteaza pe femeie de infidelitate. Prin cererea inregistrata pe rolul Judecatoriei Constanta, reclamanta…