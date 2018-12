Asociația companiilor petroliere ROPEPCA acuză deputații că vor să elimine posibilitatea deducerii redevențelor din impozitul pe veniturile suplimentare Asociația Romana a Companiilor de Explorare și Producție Petroliera (ROPEPCA) arata, printr-un comunicat de presa, ca membrii Comisiei de Industrii și Servicii, impreuna cu cei ai Comisiei pentru Buget, Finanțe și Banci din Camera Deputaților, au propus pe 27 noiembrie eliminarea posibilitații deducerii redevenței din impozitul pe veniturile suplimentare precum și sa aplice acest impozit luand in calcul un preț de referința nerealizat. ROPEPCA susține ca "aceste posibile decizii lovesc deopotriva in industria romaneasca de extracție și prelucrare a gazelor naturale și in buzunarele consumatorilor… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

