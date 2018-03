Stiri pe aceeasi tema

- Circa 20 de persoane au aprins lumanari, miercuri seara, in fata Ambasadei Rusiei, in memoria victimelor incendiului din Kemerovo (Siberia). "Am trecut prin aceleasi etape, si eu mi-am pierdut copilul in Colectiv si inteleg prea bine prin ce trec parintii copiilor din Rusia si am venit…

- 'Din pacate vedem postari pe retele de socializare, inclusiv din strainatate, menite sa semene panica, sa raspandeasca suspiciuni, sa intoarca oamenii unii impotriva altora', a declarat Vladimir Putin in cadrul unei reuniuni consacrate tragediei.'Nu putem accepta astfel de lucruri sub nicio…

- Zi de doliu miercuri in Rusia, unde au avut loc funeraliile primelor victime ale incendiului izbucnit duminica intr-un mall din orasul Kemerovo (vestul Siberiei), soldat cu cel putin 64 de morti, intre care 41 de copii, relateaza AFP. Focul a decimat o clasa de elevi si familii intregi.…

- Cel puțin 41 de copii au murit în urma incendiului produs duminica într-un centru comercial din orașul siberian Kemerovo, iar numarul persoanelor ranite a fost actualizat la 68, au anunțat marți autoritațile locale, relateaza site-ul agenției Tass. Potrivit celor mai recente date, 64…

- Presedintele rus Vladimir Putin a declarat marti ca neglijenta criminala si nepasarea sunt cauzele incendiului produs intr-un centru comercial din orasul siberian Kemerovo, in urma caruia 64 de persoane au murit, relateaza site-ul agentiei Tass.

- Lacrimi și durere care nu poate fi exprimata în cuvinte! Copii care au plecat sa vada un film la mall cu clasa au ars de vii. O adevarata tragedie care a lovit orașul Kemerovo, din sud-vestul regiunii ruse Siberia.

- NEATENTIE… O lumanare aprinsa, lasata nesupravegheata a fost cauza pentru care in satul Ranceni, comuna Berezeni, o familie a ramas fara locuința. Pompierii au intervenit prompt, la fel și voluntarii Serviciului de Voluntari Berezeni, insa focul a fost greu de stins. Au ars trei din cele patru incaperi…

- Cel puțin 55 de oameni au murit duminica in Rusia dupa ce un centru comercial din orașul siberian Kemerovo a fost cuprins de flacari. Numarul victimelor inregistrate a crescut brusc in momentul cand salvatorii au reușit sa ajunga in una dintre cele 3 sali de cinema a mall-ului.

- De la mic la mare, toți locuitorii capitalei sunt invitați sambata, 31 martie, la Ziua marii curațenii in Chișinau. Inițiativa vine de la șefa Primariei Chișinau, Silvia Radu. Potrivit acesteia, pe langa angajații municipalitații la marea curațenie sunt așteptați toți chișinauienii.

- Inițiativa legislativa cetațeneasca ”Fara penali in funcții publice” , semnata de Liiceanu și Șora a fost publicata in Monitorul Oficial. Demersul urmarește schimbarea Constituției, astfel incat persoanele cu o condamnare definitiva sa nu poata candida la alegerile locale, parlamentare și la alegerile…

- Comitetul de initiativa al campaniei “Fara penali in functii publice” a fost infiintat in mod oficial la inceputul lunii februarie, prin autentificarea notariala a declaratiei de constituire, in conformitate cu dispozitiile Legii nr. 189/1999 privind exercitarea initiativei legislative de catre cetateni.…

- Simptomele ofiterului de politie includ iritatia pielii, insa Politia nu a comentat informatiile pentru Reuters. Acesta este al doilea politist care da semne de otravire, dupa ce un ofiter de politie care a facut parte din prima echipa care a intervenit la apelul de urgenta, Nick Bailey, a…

- Ambasada Rusiei la Londra a afirmat joi ca functionarea sectiei sale consulare si procesarea cererilor de vize sunt ''grav afectate'' de expulzarea a 23 de diplomati rusi, decisa de catre guvernul britanic dupa otravirea fostului spion rus Serghei Skripal, relateaza AFP. ''Din…

- Primarul general, Gabriela Firea, a semnat, joi, un protocol de colaborare cu presedintele Asociatiei Colectiv GTC 3010, Eugen Iancu, si managerul spitalului Sf. Ioan, Robert Agafitei, pentru construirea unei noi cladiri unde sa functioneze maternitatea Bucur. Valoarea investitiei, 12 milioane euro.

- "Pe tot parcursul colaborarii noastre, dincolo de oferirea terenului, va stam la dispozitie cu sprijin si pentru obtinerea tuturor avizelor necesare, si pentru campaniile de informare si mediatizare, pentru a putea sa strangeti cat mai multi bani. Si noi, de asemenea, si ca institutie, si ca persoane…

- Initiativa legislativa prin care angajatii din Romania mai castiga o zi libera, respectiv Vinerea Mare, va creste cu aproximativ 30% numarul de turisti care vor merge in vacanta de Paste in destinatii interne si externe. In doar cateva zile de la decizia ca Vinerea Mare sa fie sarbatoare legala,…

- „Initiativa legislativa prevede stabilirea zilei de Vinerea Mare ca sarbatoare legala, nelucratoare. Vinerea Mare sau Vinerea Patimilor este ultima zi de vineri inaintea Pastelui si, astfel, ultima vineri din Postul Mare”, se arata in expunerea de motive a initiatorului, plegislativa a fiind depusa…

- Președintele executiv al PMP, Eugen Tomac, susține ca Igor Dodon primește o veste proasta din partea Ministerului de Externe din Rusia.”Veste proasta pentru Dodon de la Moscova Vreme de sase decenii la rand, Moscova a insistat pe teza crearii unei noi entitați lingvistice in randul…

- Ambasada Rusiei la Bucuresti a dat publicitatii un comunicat de presa in care neaga veridicitatea acuzatiilor lansate de serviciul ucrainean de informatii. Tonul folosit aminteste, insa, de retorica sovietica si abunda in etichete legate de "fascism" si "nazism". Reamintim ca SBU (Serviciul de Securitate…

- Protocolul de colaborare ce urmeaza a fi aprobat in sedinta de joi a Consiliului General al Municipiului Bucuresti (CGMB) este semnat de Gabriela Firea, ca reprezentant al Primariei Capitalei, Asociatia Colectiv GTC 3010 si Spitalul Clinic de Urgenta "Sfantul Ioan" Bucuresti. "Obiectul prezentului…

- Astazi a fost autentificat la notariat Grupul de initiativa al campaniei “Fara penali in functii publice”, format din: filosoful Mihai Sora; scriitorul Gabriel Liiceanu; pianistul Dan Grigore; juristul Eugen Vasiliu; activistul civic Valeriu Nicolae; presedintele Asociatiei Colectiv GTG 3010 Eugen Iancu;

- Astazi a fost autentificat la notariat Grupul de inițiativa al campaniei “Fara penali in funcții publice”, format din: filosoful Mihai Șora; scriitorul Gabriel Liiceanu; pianistul Dan Grigore; juristul Eugen Vasiliu; activistul civic Valeriu Nicolae; președintele Asociației Colectiv GTG 3010 Eugen ...

- Un reprezentant al Ambasadei Rusiei in Israel a denuntat miercuri un proiect de lege propus de un deputat israelian privind recunoasterea Holodomorului (Foametea ucraineana din 1932-1933 - n.r.) drept act de genocid impotriva poporului ucrainean in perioada sovietica, relateaza Reuters. 'Nu este…

- Acestia s-au reunit in organizatia neguvernamentala Romanian-American Business Council (RABC), cu sediul central la New York. Ei au lansat o petitie online pentru ridicarea vizei de intrare pe teritoriul Statelor Unite ale Americii de care au nevoie in prezent cetatenii romani care vor sa calatoreasca…

- Romanii sunt fruntasi in topul turistilor medicali din Austria. 4.000 de romani s-au tratat anul trecut in spitalele private din aceasta tara, iar alti 12.000, in spitalele publice. Dublu fata de anul 2016.

- Dieta cu ghimbir. Topeste grasimea de pe abdomen si coapse Ghimbirul reduce grasimea nesanatoasa din corp, ajuta in eliminarea excesului de grasime din anumite zone ale corpului, in special cea de pe abdomen si coapse. Reteta 1: Pune o felie de radacina de ghimbir la o cana de apa clocotita,…

- Ministrul propus pentru Romanii de Pretutindeni, Natalia Intotero, a primit luni aviz favorabil din partea comisiilor reunite de specialitate ale Parlamentului. S-au inregistrat 15 voturi "pentru", 10 "impotriva" si doua abtineri. AGERPRES/(A - autor: Oana Ghita, editor: Georgiana Tanasescu,…

- UPDATE | Roger Federer a declarat dupa ce a ridicat trofeul de la Australian Open. "Sunt atat de fericit, e incredibil. A fost o zi lunga, asteptand...e mai usor dupa-amiaza, dormi, joci...dar asa, pe seara. Oricum, sunt fericit. E o poveste minunata. Vreau sa-i multumesc lui Marin Cilic, e pe locul…

- Noul ministru propus pentru Românii de pretutindeni, Natalia Intotero, îi certa pe românii care pleaca din țara, într-un interviu acordat în urma cu cinci ani. Viitorul ministru îi soma pe români sa nu mai plece din tara, sa-si ia câte doua-trei slujbe…

- Romanii nu sunt foarte fericiti si nici foarte optimisti comparativ cu alti europeni. Fac cu greu fata problemelor financiare, nu isi achita la timp facturile, amana consultatiile la medic si renunta la carne si fructe pentru a economisi.

- Consilieri personali ai Primarului General, Gabriela Firea, alaturi de specialisti din Primaria Municipiului Bucuresti, au avut astazi, 25 ianuarie, la sediul Municipalitatii, o intalnire cu presedintele Asociatiei Colectiv GTG 300, Eugen Iancu si alti membri ai asociatiei, pentru a pune bazele unui…

- Primaria Capitalei a anuntat, joi, ca specialistii din institutie au discutat cu reprezentantii Asociatiei Colectiv pentru a pune bazele unui protocol pentru construirea unei maternitati in curtea Spitalului Clinic de Urgenta „Sf. Ioan”.

- Un proiect de hotarare in acest sens va intra pe ordinea de zi in urmatoarea sedinta de Consiliu General. Potrivit news.ro, consilierii primarului Capitalei Gabriela Firea, specialisti ai institutiei si presedintele Asociatiei Colectiv GTG 300, Eugen Iancu, s-au intalnit, joi, la sediul Primariei…

- Din produsele in valoare de 5 miliarde de euro cumparate din alte state UE, 1,3 miliarde de euro reprezinta animale si animale vii; 1,5 miliarde de euro produse vegetale si produse alimentare, 2 miliarde de euro bauturi si tutun si 136,4 milioane de euro - uleiuri, se arata in ultimul raport al Institutului…

- Uniunea Europeana continua sa fie extrem de atenta cu privire la ceea ce se intampla in Romania in aceasta perioada. Modificarile aduse legilor Justitiei nu sunt deloc pe placul celor de la Bruxelles, iar de acolo vine un mesaj extrem de clar. Jean Claude Junker și Frans Timmermans transmit ca ”Urmarim…

- Aproape sapte din zece utilizatori de Internet din UE au efectuat cumparaturi on-line in cele 12 luni anterioare anchetei desfasurate in acest sens de Eurostat. Romania s-a plasat la coada statelor europene, cu o proportie de trei ori mai redusa comparativ cu media europeana si cu patru procente in…

- Alexia & Matei, Eduard Santha din Carei si Echoes sunt primii finalisti alesi de juriul Eurovision Romania 2018, format din Marian Ionescu, Ilinca Bacila, Nicu Patoi, Liliana Stefan si Viorel Gavrila. Duminica seara, pe TVR 1, a avut loc prima semifinala a Selectiei Nationale Eurovision 2018, de la…

- Calatoriile au devenit o experiența tot mai accesibila pentru românii care vor sa descopere țarile și culturile vecine, dar și pe cele dincolo de granițele continentului. Aceasta este concluzia la care a ajuns echipa momondo.ro, dupa ce a analizat cautarile de zbor efectuate de catre aceștia…

- Valentin Dinu, fostul concurent de la ”Romanii au talent”, le-a cerut ajutorul disperat prietenilor lui. Preferatul Andrei trece prin momente cumplite, dupa ce fratele lui a disparut de acasa de doua zile.

- "INTREBARILE CARE MA CHINUIE: Ce soarta va avea țara aceasta? Trebuie sa ne pregatim sa plecam și noi alaturi de milioanele de romani aflați in negre strainatațuri? Va mai reuși președintele Romaniei, Klaus Werner Iohannis, sa recaștige increderea susținatorilor sai, dupa gestul numirii…

- "Excelentei Sale, Domnului ambasador Kisaburo Ishii. In nume propriu as dori sa urez bun venit Premierului Japoniei in tara noastra unde mi-as fi dorit sa fi fost primit cu respectul cuvenit de catre autoritatile romane. Imi cer scuze, eu ca cetatean, pentru lipsa de curtoazie a reprezentantilor…

- Liderul PSD Vrancea, Marian Oprisan, a declarat, luni seara, dupa sedinta PSD in care s-a decis retragerea sprijinului politic pentru Mihai Tudose, ca a votat pentru mentionere acestuia in functia de premier, precizand ca "lipsa de comunicare naste monstri". Citeste si Traian Basescu il ataca…

- Un trend social interesant, care reprezinta o provocare pentru agentiile de turism, chiar daca se afla inca la inceput de drum in Romania, este acela al nuntilor organizate in destinatii exotice precum Maldive, Cuba, Bali, Mexic sau Thailanda, a precizat pentru AGERPRES Raluca Anghel, specialist…

- Luna ianuarie aduce inca o zi libera pentru angajati. 24 ianuarie pica intr-o zi de miercuri, iar pentru ca este la mijlocul saptamanii, guvernanții ar putea oferi romanilor o noua minivacanța.

- Pedrera, o localitate din Andalucia cu 5.000 de locuitori, sta pe un butoi cu pulbere. In urma unui altercații in trafic, mai mulți romani au agresat doi localnici. Spaniolii s-au strans in fața primariei, pentru a protesta, trei zile la rand. La un moment dat, starostele urbei, Antonio Nogales, vorbind…

- Piața din fața Ambasadei Rusiei la Washington va fi redenumita in onoarea politicianului rus Boris Nemțov, ucis langa Kremlin in seara de 27 februarie, a scris pe Facebook Vladimir Kara-Murza Jr., șeful fundației ”Boris Nemțov”. „Intr-o decizie separata a Consiliului Local de la Washington s-a votat…

- Pretul gazelor naturale pentru populatie va creste, incepand de miercuri, cu aproximativ 5,6% in medie, la nivel national, sustin reprezentantii Federatiei Companiilor de Utilitati din Energie (ACUE), in timp ce Autoritatea Nationala de Reglementare in Energie (ANRE) a anuntat ca a decis majorarea pretului…

- Romanii s-au obișnuit sa astepte cateva luni sa poata beneficia de o investigatie medicala complexa numita RMN sau sa achite sute de lei la clinicile private. Durata uriasa de timp face inutila investigatia, in unele cazuri.

- Romanii dau cei mai multi bani pe alimente, intretinerea casei sau bauturi alcoolice. Pentru innoirea garderobei nu prea mai raman resurse. Situatia este insa diferita pentru bucurestenii care vaneaza reducerile.

- Un hidrant in fiecare casa! Nu este o oferta, este o obligatie. Iar cine nu o respecta risca amenzi severe. Proiectul de lege initiat de Ministerul Dezvoltarii are ca scop simplificarea interventiei la incendii.