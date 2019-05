Asociatia Coalitia pentru Economie Digitala lanseaza petitia #continuam pentru reglementarea de urgenta a serviciilor ridesharing

Stiri pe aceeasi tema

- Potrivit unui comunicat al asociatiei, petitia poate fi semnata la adresa https://www.continuam.ro/ unde sunt disponibile toate informatiile despre situatia din acest moment de pe piata de ride sharing si e-hailing. "Am dorit sa punem la dispozitia celor 2,5 de milioane de romani care…

- Asociatia Coalitia pentru Economie Digitala, organizatie independenta care reprezinta principalele companii de ride sharing si e-hailing din Romania, Uber, Bolt si Clever, lanseaza petitia #continuam, o initiativa dedicata celor care doresc ca serviciile moderne de transport urban sa continue sa functioneze…

- Asociatia Coalitia pentru Economie Digitala, organizatie independenta care reprezinta principalele companii de ride sharing si e-hailing din Romania, Uber, Bolt si Clever, lanseaza petitia #continuam, o initiativa dedicata celor care doresc ca serviciile moderne de transport urban sa continue sa functioneze…

- Asociația Coaliția pentru Economie Digitala, organizatie independenta care reprezinta principalele companii de ride sharing și e-hailing din Romania, Uber, Bolt și Clever, lanseaza petiția #continuam, pentru reglementarea de urgența a serviciilor ride sharing.„Am dorit sa punem la dispoziția…

- Petiția poate fi semnata la adresa https://www.continuam.ro/ unde sunt disponibile toate informațiile despre situația din acest moment de pe piața de ride sharing și e-hailing. ”Am dorit sa punem la dispoziția celor 2,5 de milioane de romani care folosesc aceste platforme un canal prin care…

- Asociatia Coalitia pentru Economie Digitala, organizatie independenta care reprezinta principalele companii de ride sharing si e-hailing din Romania, Uber, Bolt si Clever, lanseaza petitia #continuam, pentru reglementarea de urgenta a serviciilor ride sharing.

- In conditiile in care taximetristii au protestat de numeroase ori in ultimele luni pentru a cere interzicerea Uber si Taxify , iar Guvernul pregateste o ordonanta de urgenta privind serviciile de ridesharing, Liviu Dragnea a avut o intalnire si cu reprezentantii celor 2 companii, sustine profit.ro.…

- Reprezentantii companiilor de ridesharing Uber si Taxify solicita Guvernului sa amane o potentiala Ordonanta de Urgenta care poate duce la limitarea sau disparitia serviciilor alternative de transport urban. "In legatura cu protestele de astazi si OUG-ul pentru modificarea legii taximetriei,…