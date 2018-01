Stiri pe aceeasi tema

- Simona Halep, locul I WTA, s-a calificat pentru prima data in finala Australian Open, a treia oara la un grand slam, dupa ce a invins-o, joi, cu scorul de 6-3, 4-6, 9-7, pe sportiva germana Angelique Kerber, locul 16 WTA si cap de serie numarul 21. Ilie Nastase a reacționat, spunand intr-o intervenție…

- Campionatul Africii pe Națiuni 2018, ediția a V-a, a inceput sambata, 13 ianuarie, in Maroc, reunind cele mai bune 16 echipe de pe continentul african. RD Congo, de doua ori, Tunisia și Libia au caștigat precedentele ediții ale competiției fondata in 2009. Campionatul Africii pe Națiuni este o intrecere…

- Simona Halep, locul I WTA, va evolua, miercuri, dupa ora 06.00, cu sportiva ceha Karolina Pliskova, locul 6 WTA si cap de serie numarul 6, in sferturile de finala ale Australian Open, transmite News.ro . Aceasta intalnire este a treia pe Rod Laver Arena. Ziua va fi deschisa, la ora 02.00, de celalalt…

- Simona Halep (1 WTA) s-a calificat in sferturile de finala ale Australian Open dupa o victorie la pas cu Naomi Osaka (72 WTA), scor 6-3, 6-2! Romanca a stat doar 79 de minute pe teren si s-a apropiat la trei victorii de primul Grand Slam al carierei!

- Perechea alcatuita din tenismanul român Horia Tecau si olandezul Jean-Julien Rojer a fost învinsa de australienii Sam Groth/Lleyton Hewitt cu 7-6 (2), 4-6, 7-5, sâmbata, la Melbourne, în turul al doilea al probei masculine de dublu din cadrul turneului Australian Open.…

- Mihaela Buzarnescu – Elise Mertens, iata finala turneului de tenis din capitala statului australian Tasmania… Protagonistele s-au mai intalnit in doua imprejurari sportive (de fiecare data, pana acum, s-a impus jucatoarea din Belgia/locul 36 WTA)… Profil Mihaela Buzarnescu: In timpul junioratului,…

- Compania Aeriana de Stat Air Moldova domina pe piața transportului aerian din Moldova, aceasta insumind aproximativ 43% din volumul total al pasagerilor transportați. Informațiile respective se regasesc in materialele Consiliului Concurenței, prezentate in contextul deciziei, aprobate anterior, privind…

- Real Madrid a terminat la egalitate, scor 2-2 (1-1), partida disputata, miercuri, pe teren propriu, cu divizionara secunda Numancia, in mansa a doua a optimilor de finala ale Cupei Spaniei. Madrilenii s-a calificat in sferturi, datorita victoriei obtinute in prima mansa, scor 3-0.Miercuri,…

- Trofeul Carpați 2018, ultimul examen pentru tricolori inaintea campaniei pentru CM 2019. Tricolorii lui Xavi Pascual au revenit in țara din cantonamentul din Spania . Programul Trofeului Carpați de la Calarași 6 ianuarie, finala mica: Tunisia – Bahrain 24-25 6 ianuarie, finala mare: Romania – Portugalia,…

- Finala turneului de la Shenzhen, dintre liderul mondial Simona Halep si jucatoarea ceha Katerina Siniakova, cap de serie numarul sase si locul 47 WTA, a fost mutata in sala, din cauza ploii. Meciul va incepe la 12:00, insa nu va fi televizat si va avea loc fara spectatori.

- Inceput de an cum nu se poate mai bun pentru Simona. Liderul mondial va juca si la simplu si la dublu, in ultimul act al competitiei din China. La scurta vreme dupa ce si-a asigurat prezenta in finala de pe tabloul de simplu, invingand-o chiar pe Irina, Simona Halep a reintrat in competitie la Shenzhen,…

- Simona Halep, locul 1 WTA, s-a calificat in finala turneului de la Shenzen, China, dupa ce a trecut de Irina Begu, locul 43 WTA, scor 6-1, 6-4. In finala se va duela cu invingatoarea meciului Maria Sharapova - Katerina Siniakova.

- Australianul Nick Kyrgios, cap de serie nr.3, s-a calificat miercuri în sferturile de finala ale turneului ATP de la Brisbane, dotat cu premii în valoare de 468.910 dolari, dupa ce a dispus în trei seturi, 6-7 (3/7), 7-6 (7/5), 6-2, de compatriotul sau Matthew Ebden. Într-o alta…

- Deși sunt in tabere diferite, Dragnea și Tariceanu de o parte a baricadei, iar Iohannis de cealalta, toți trei sunt clasați de cititorii Evenimentului zilei printre cei mai slabi politicieni ai anului 2017. Ei sunt separați, in special, de atitudinea pe care o au vizavi de modificarea Legilor Justiției.

- Simona Halep a castigat astazi finala turneului demonstrativ din Thailanda, scor 6-2, 6-3 , in fata numarului 4 WTA, Carolina Pliskova. Imediat dupa terminarea partidei, Halep a postat o poza in care ii adresa adversarei sale o intrebare. Organizatorii turneului de la Hua Hin au premiat finalistele…

- Finalistii lui Carla's Dreams se bucura de aprecierea publicului, talentul celor patru fiind de netagaduit. Iar momentul din aceasta seara a demonstrat inca o data ca merita sa castige marele premiu X Factor. Daca vor reusi, ramane de vazut!

- FINALA X FACTOR 2017. Seria duetelor cu mentorii continua cu Jeremy Ragsdale si Horia Brenciu iar momentul va ramane pentru mult timp de acum inainte in memoria tuturor. Piesa "What A Wonderful World" s-a auzit fenomenal in finala X Factor!

- Ad Libitum, Jeremy Ragsdale, Francesca Nicolescu și Salvatore Pierluca au primit votul publicului pentru a merge in marea finala, de pe 22 decembrie 2017. Acum, ei au venit la „Neatza” pentru a mai scapa de emoții.

- CSA Steaua Bucuresti s-a calificat in optimile de finala ale Cupei Challenge la volei masculin, miercuri seara, dupa ce a dispus de formatia KDS-sport Kosice (Slovacia), cu scorul de 3-0 (25-22, 25-20, 30-28), in Sala Mihai Viteazul, in returul saisprezecimilor de finala ale...

- Olanda a cucerit a doua medalie mondiala din istorie cu antrenoarea de la CSM București pe banca tehnica. Emoțiile au fost insa uriașe in jocul caștigat in fața Suediei, 24-21. Finala pentru bronz, intre Olanda și Suedia, parea ca se joaca intr-o singura direcție, dupa cum incepuse meciul. ...

- Ajunsa la sezonul cu numarul 7, emisiunea Vocea Romaniei iși desemneaza, in aceasta seara, caștigatorul. De fapt, caștigatoarea, pentru ca, in concurs, au ramas patru fere. Emisiune a inceput cu un moment de reculegere in memoria Majestații sale Regele Mihai, care a trecut la cele veșnice pe 5 decembrie.

- Asociația Romana a Magazinelor Online (ARMO) anticipeaza un nou varf de achiziții aferent perioadei sarbatorilor de iarna, in contextul in care mii de magazine online deruleaza campanii cu reduceri de preț de pana la 75%. Totodata, organizația le recomanda clienților care nu au finalizat cumparaturile…

- In sala de sport de la Satu Nou, pusa la dispozitie cu generozitate de primarul comunei Misca, Tiberiu Haasz, am consemnat urmatoarele rezultate: Satu Nou – Pilu 0-3, Șepreuș – Cermei 2-2, Pilu – Cermei 2-5, Satu Nou – Șepreuș 0-7, Șepreus – Pilu 4-0, Cermei –…

- Cu tradiție in practicarea naționalismului izolaționist, Ceaușescu fiind purtator de stindard, noi romanii n-am reușit nici pana azi sa ne caștigam libertatea mult dorita, lasa sa se ințeleaga analistul Ilie Șerbanescu, in interviul acordat Evenimentului zilei. Ne mulțumim sa fim cetațeni europeni de…

- La finalul anului 2016, s-a decis marele caștigator iUmor. Maria Popovici a caștigat atunci cu un moment de stand up comedy cel de-al doilea sezon al talent-show-ului de la Antena 1. Ea a primit marele premiu de 20.000 de euro.

- E oficial: La Euro 2020, Romania va fi gazda pentru Grupa c. Startul competiției se da la Roma, iar finala se va juca la Londra. Cea de-a 16-a ediția a Europenelor de fotbal va incepe pe ”Stadio Olimpico” din Cetatea Eterna. Finala va avea loc pe ”Wembley”, la Londra. Va fi un turneu final special,…

- Alba Iulia are cel mai bun, cel mai corect și cel mai complet proiect de smart city din Romania, fiind un exemplu de buna practica ce trebuie aratat și transmis și altor comunitați din țara, a afirmat, joi, președintele Asociației Romane pentru Smart City și Mobilitate (ARSCM), Eduard Dumitrașcu.…

- Nationala de handbal feminin a Romaniei s-a calificat,marti, la Trier, in optimile de finala ale Campionatului Mondial, dupa ce a invins reprezentative Spaniei, cu scorul de 19-17 (9-7), in cea de-a treia partida din grupa A a competitiei.

- Asociația Romana pentru Smart City și Mobilitate (ARSCM) in parteneriat cu Primaria Alba Iulia organizeaza in data de 7 Decembrie 2017, la Alba Iulia, etapa a IV-a a Programului Național Caravana Smart City. Caravana Smart City este cel mai complex program pilot ce vizeaza informarea reprezentanților…

- Polițiștii clujeni au desfașurat, ieri, o serie de controale în trafic, pe raza întregului judet, pentru prevenirea și combaterea abaterilor de la normele legale privind siguranța și legalitatea transportului public de persoane.”La data de 4 decembrie a.c., în…

- Printre meciurile importante din grupe se mai numara Portugalia - Spania, programat pe 15 iunie, Argentina - Croatia, care se va disputa pe 21 iunie, sau Anglia - Belgia, cu prilejul caruia se va incheia faza grupelor, pe 28 iunie. Runda optimilor de finala va avea loc intre 30 iunie si…

- Revederea dintre Mihai Bendeac și Ana Maria Calița, una dintre cele mai indragite foste concurente ale emisiunii, a fost complet neprevazuta in acest sezon. Daca la audiții Ana Maria a glumit...

- Va fi o seara unica cu lacrimi, zambete, emoții mari și o șansa egala catre trofeu. Bucatarul care va mixa cel mai bine tehnica și creativitatea are cele mai mari șanse sa caștige, insa drumul catre marele premiu este presarat cu provocari și situații tensionate.

- Juriul competiției internaționale Car of the Year (CotY) a anunțat mașinle care au fost selectate pentru a intra in finala ediției din 2018. Deși au intrat in competiție cu cate trei modele, nici Opel și nici Volkswagen nu au ajuns in grupul select al finalistelor.

- Belgianul David Goffin, locul 7 ATP, l-a invins, vineri, cu scorul de 7-5, 6-3, 6-1, pe francezul Lucas Pouille, numarul mondial, in primul meci al finalei Cupei Davis, care se desfasoara la Lille. Vineri are loc si meciul dintre Jo-Wilfried Tsonga, numarul 15 mondial, si Steve Darcis, locul 76 ATP.Sambata,…

- La prima ediție a Targului de Cariere Alba Iulia au participat 1.000 de persoane, peste 20 de companii și organizații, iar in timpul evenimentului de recrutare s-au depus 650 de CV-uri, cu o medie de 42 de CV-uri la fiecare stand. VCST Automotive Production Alba este compania participanta care a acceptat…

- Dupa victoria 7-1 cu Celtic in ultima etapa, PSG a ajuns 24 de goluri in 5 meciuri, record all-time in grupele CL. Neymar, irezistibil, și-a regasit jucaria preferata: 7 goluri și 8 assisturi in 6 meciuri impotriva lui Celtic. Acesta este Parisul vesel. Foarte vesel și periculos de bun, o avalanșa de…

- Medicii se implica implicați in educația pentru vaccinare. Educația pentru a ințelege rostul vaccinarii trebuie sa vizeze cu precadere parinții, personalul medical, dar și copiii. Educația trebuie sa fie continua și sa se faca atat in cabinetul medicului de familie, a celui din școli, dar și din spitale,…

- Perfomanata pentru fotbalul judetean! Selecționata județului Buzau a reușit astazi calificarea in finala Cupei Regiunilor dupa ce a terminat la egalitate scor 1-1, cu selecționata județului Brașov. In jocul tur la Brașov scorul a fost 2-2.

- Mai puteti citi si: Jucatoarea romana de tenis Mihaela Buzarnescu a caștigat turneul ITF de la Izmir Mihaela Buzarnescu a caștigat turneul de tenis de la Versmold Mihaela Buzarnescu s-a calificat in finala turneului de tenis de la Toyota. O poate depași pe Maria Șarapova Jucatoarea româna…

- Iridex Group Plastic, parte a grupului Iridex - lider în tehnologii de mediu, construcții civile și industriale, a participat zilele acestea la Caravana Smart City de la Iași, eveniment desfașurat miercuri, 15 noiembrie, și Piatra Neamț, eveniment care a avut loc joi, 16 noiembrie, fiind organizat…

- Jucatoarea romana de tenis Mihaela Buzarnescu a fost invinsa de chinezoaica Shuai Zhang, cu 6-4, 6-0, duminica, in finala turneului ITF de la Tokyo, dotat cu premii totale de 100.000 de dolari. Zhang (28 ani, 36 WTA), principala favorita, s-a impus intr-o ora și 20 de minute. A doua infrangere in fața…

- League of Legends World Championships 2017 s-a incheiat cu victoria sud-coreenilor de la Samsung Galaxy. Intr-o mare masura rezultatul nu este tocmai surprinzator dat fiind faptul ca era una dintre primele trei favorite la caștigarea titlului. Celelalte doua erau SK Telecom T1 și Royal Never Give…

- In momentul in care criza declansata de referendumul pentru independenta a Cataloniei intra intr-o noua faza, concentrata pe alegerile din 21 decembrie, Uniunea Europeana trebuie sa-si reexamineze strategia de a nu se implica in rezolvarea acestui impas politic, scrie Richard Youngs, asociat la Carnegie…

- Etapa a șaptea a INTERNATIONAL AUTOTEST CHALLENGE, CURSA CAMPIONILOR - CARREFOUR MILITARI 2017, cea mai grea și cea mai spectaculoasa etapa din acest an! La final de campionat, în dorința de a acumula cât mai multe puncte și a-și consolida poziția în clasament, piloții…

- "Va asteptam in strada Poterasi nr. 15, sector 4, Bucuresti (reper - intersectia fostul restaurant "Budapesta" intrare prin Str. Șerban Voda sau b-dul Dimitrie Cantemir, venind de la P-ta Unirii catre Tineretului. Donatiile de alimente se strang miercuri, joi si vineri (1, 2 si 3 noiembrie…

- Asociația Romana a Magazinelor Online (ARMO) a publicat versiunea 2017 a ghidului pentru Black Friday, disponibil pe site-ul asociației. Ghidul este adresat retailerilor, dar și clienților cu scopul de a le facilita informarea inaintea celui mai important eveniment de shopping al anului. Acesta cuprinde…

- Jucatoarea daneza de tenis Caroline Wozniacki a caștigat Turneul Campioanelor de la Singapore, duminica, dupa ce a invins-o in finala pe americanca Venus Williams, cu 6-4, 6-4. Wozniacki (27 ani, 6 WTA), fost lider WTA, a câștigat primul sau titlu major din cariera, dupa o finala…

- Județul Satu Mare se afla in coada clasamentului in ceea ce privește profitabilitatea companiilor din domeniul transportului rutier de marfuri, potrivit unei analize facute de catre specialiștii de la www.profit.ro. Cele mai profitabile companii din domeniul transportului rutier de marfuri se regasesc…