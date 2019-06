Stiri pe aceeasi tema

- Potrivit reper24.ro, Gabriela, care astazi are 7 ani, a fost crescuta de un asistent maternal din Bocsa de la varsta de un an si doua luni. Familia mai are noua copii si a adoptat o fetita pe care a avut-o ani de zile in plasament. „Acum cateva zile am primit o somatie ca in data de 3 iulie va trebui…

