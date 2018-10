Asistenţii umanitari refugiaţi din Siria în Iordania pleacă spre ţări occidentale Aproape 300 de asistenti umanitari din Siria, cunoscuti sub numele de "casti albe", au plecat miercuri impreuna cu familiile lor din Iordania, unde se refugiasera, catre tari occidentale care au acceptat sa-i primeasca in urma unei intelegeri sustinute de ONU, informeaza Reuters.



In iulie, asistentii umanitari s-au refugiat din zonele din Siria controlate de rebeli, din cauza ofensivei fortelor guvernamentale siriene sprijinite de Rusia. Eu au reusit sa ajunga in Iordania trecand prin zonele ocupate de Israel de pe inaltimile Golan, cu ajutorul soldatilor israelieni si al puterilor… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

