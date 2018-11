Stiri pe aceeasi tema

- Potrivit datelor transmise de Comisia Nationala de Strategie si Prognoza (CNSP) la solicitarea HotNews.ro, in Romania sunt peste 1,7 milioane de salariati care primesc minimul pe economie, din care 580.000 au o vechime de peste 15 ani, iar 350.000 sunt cu studii superioare.

- România este pe locul cinci într-un top al țarilor cu cele mai mari vânzari de pesticide. Cele mai semnificative vânzari de pesticide în 2016 în Uniunea Europeana s-au înregistrat în Spania, Franta, Italia si Germania…

- Sectorul vitivinicol din Romania ar putea beneficia de fonduri europene de aproape 240 de milioane de euro, in perioada 2019 - 2023, pentru restructurarea si reconversia plantatiilor viticole, promovarea vinurilor si asigurarea recoltei, potrivit unui proiect de hotarare de Guvern publicat pe site-ul…

- Ministerul de Externe al Rusiei intentioneaza sa creeze o comisie de experti ruso-romana pentru diplomatie publica si dialog stiintific si cultural. Crearea acestei comisii este prevazuta in Memorandumul pe care Academia Diplomatica a Ministerului rus de Externe si Universitatea din Craiova planifica…

- Presedintele CNAS, Razvan Vulcanescu, a declarat la Parlament ca in opt ani s-a decontat o suma de peste jumatate de miliard de euro pentru tratamente pacientilor romani in strainatate. „In opt ani de zile am decontat peste jumatate de miliard de euro in strainatate, in conditiile in care noi am emis…

- Moscova și Washingtonul discuta despre problema prezenței sistemului antiracheta din Romania și Polonia, a declarat directorul departamentului pentru neproliferare și control asupra inarmarilor al Ministerului rus al Afacerilor Externe, Vladimir Ermakov.