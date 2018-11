Stiri pe aceeasi tema

- Specialisti din domeniul chirurgiei vasculare, a flebologiei si angiologiei discuta, in aceste zile, la Timisoara, despre evolutia procedurilor medicale si ultimele descoperiri din domeniul flebologiei. Dezbaterile au loc in cadrul Conferintei Nationale de Flebologie, iar Timisoara are o mare experienta…

- V-am prezentat recent salariile angajaților de la Spitalul Municipal Campina, conform datelor postate pe site-ul instituției in conformitate cu Legea 153/2017 privind salarizarea personalului platit din fonduri publice. Acum este randul Spitalului de Psihiatrie Voila, unitate sanitara de monospecialitate,…

- In urmatoarele 9 luni, „Zana Merciluța”, primul cabinet stomatologic mobil din Romania, va ajunge la aproape 600 de copii din comunitați rurale defavorizate aflate in intreaga țara și copii cu afecțiuni oncologice. Ei vor beneficia de servicii de profilaxie dentara și tratament de specialitate, oferite…

- Angajari in spitalele din Argeș! Nu se cere vechime pentru posturile scoase la concurs. Se cauta infirmier, asistent medical și tehnician dentar. Spitalul de Psihiatrie „Sfanta Maria“ -Vedea organizeaza concurs pentru ocuparea pe perioada determinata a functiei contractuale de execuție, temporar vacante,…

- S-a intamplat din nou in Spitalul Județean de Urgența (SJU)din Craiova, la Secția de Urologie, mai exact in sala de operație. Potrivit Poliției, la inceputul acestei saptamani, urologul Mugur Riza a avut un scandal cu mai mulți medici, in blocul operator de la etajul VII al SJU Craiova. Colegii sai…

- Spitalul Judetean de Urgenta Buzau scoate din nou la concurs un post cu norma intreaga de medic rezident ultimul an, in specialitatea Oncologie Medicala, pentru Sectia cu acelasi nume, unde deficitul de medici oncologi s-a mentinut in ultimii ani. La acest concurs, la care inscrierile se fac pana pe…

- Violeta Stoica Zeci de mii de bolnavi primesc, anual, tratament in unitați medicale de stat sau private din județul Prahova, prin servicii medicale finanțate de programele naționale de sanatate, peste 100 de milioane de lei fiind destinați anul trecut doar pentru trei dintre aceste programe – oncologia,…

- Doua sectii reabilitate, sectia Pediatrie si Cardiologie isi asteapta pacientii la Spitalul Județean de Urgența „Dr. Fogolyan Kristof” din Sfantu Gheorghe. Asa cum a reiesit in cadrul conferintei de presa de marti, pe langa dotarile moderne și confortabile, sectiile au fost dotate si cu echipamente…