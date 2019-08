Power Point pentru incepatori. Diferite categorii de prezentari

Explicatiile de mai jos sunt extrase din Ghidul PowerPoint pentru elevi ...click aici pentru detalii despre ghid >> In functie de modul in care dorim sa prezentam sau sa tiparim diaporama, avem la dispozitie mai multe formate care ne vin in ajutor. Iata o trecere in revista… [citeste mai departe]