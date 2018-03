Stiri pe aceeasi tema

- Statul roman a fost obligat de CEDO in 2017 la plata a peste 2 milioane de euro pentru nerespectarea conditiilor de detentie, potrivit raportului Administratiei Nationale a Penitenciarelor (ANP) privind activitatea pe anul trecut. "A fost inregistrat la nivelul Administratiei Nationale…

- "Avem un sistem penitenciar invechit in mare masura, cu unele unitati construite inca din secolul al XVIII-lea, din pacate mai identificam uneori izolat in randul nostru si mentalitati specifice poate aceluiasi secol", a spus Dobrica.El a declarat ca, in 2017, activitatea in sistemul penitenciar…

- Sistemul penitenciar romanesc este unul invechit in mare masura, a afirmat miercuri directorul general al Administratiei Nationale a Penitenciarelor, Marian Dobrica, la prezentarea raportului de activitate a institutiei pe anul 2017. "Avem un sistem penitenciar invechit in mare masura, cu unele unitati…

- Judecatorul Marius Iosif, fost director al Administratiei Nationale a Penitenciarelor, a confirmat faptul ca s-au fotocopiat documente din arhiva SIPA, a declarat miercuri deputatul social-democrat Liviu Plesoianu, membru in Comisia parlamentara de ancheta privind clarificarea aspectelor ce tin de…

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a declarat, miercuri, ca o echipa de specialisti lucreaza la elaborarea proiectului privind supravegherea electronica a detinutilor care isi vor executa pedeapsa acasa, avand bratari speciale. Proiectul va introduce o infractiune noua, aceea de sustragere de la supravegherea…

- Aproape 40% dintre detinuti au recidivat in anul 2017 Arhiva foto: Cristiana Sabau. Aproape 40% dintre detinuti au recidivat anul trecut, procent care este în scadere fata de anii precedenti, potrivit bilantului Administratiei Nationale a Penitenciarelor, prezentat în aceasta dimineata.…

- 13 trenuri anulate in sudul tarii Foto: Arhiva. Un numar de 13 trenuri sunt anulate în sudul tarii, din cauza conditiilor meteorologice - transmite Compania CFR Calatori. Acestea circula pe rutele Bucuresti Nord - Constanta si retur, Bucuresti Obor - Fetesti si retur, Constanta…

- Meteorologii anunta schimbarea radicala a vremii Foto: Arhiva / Cristiana Sabau. Administratia Nationala de Meteorologie anunta o racire semnificativa a vremii în urmatoarele doua zile. Doua atentionari cod galben au fost emise astazi si vizeaza scaderi ale temperaturii si cu 15 grade…

- Eforturi ale ANA privind reducerea riscurilor asociate consumului de droguri In contextul parteneriatului activ privind asigurarea tratamentului substitutiv cu metadona pentru persoanele consumatoare de droguri din Centrele de retinere si arestare preventiva de la nivelul municipiului Bucuresti si al…

- Codul rosu pentru depasirea cotelor de pericol pe Raul Negru, prelungit Foto: Arhiva. Hidrologii au prelungit pâna la ora 18:00 codul rosu pentru depasirea cotelor de pericol pe Râul Negru, în judetele Covasna si Brasov. Specialistii atrag atentia ca exista posibilitatea…

- Halda de steril in pericol sa deverseze Iazul de decantare de la Bozânta. Foto: Arhiva/ radiocluj.ro. În judetul Maramures, mineritul si prelucrarea minereurilor neferoase au produs imense cantitati de deseuri, asa-numitele halde de steril si iazuri de decantare, multe dintre ele înca…

- Sorina Pintea: Problema imunoglobulinelor este partial rezolvata Ministrul Sanatații, Sorina Pintea (stanga). Foto: Arhiva RRA. Problema imunoglobulinelor este partial rezolvata dupa activarea Mecanismul de protectie civila într-o situatie de urgenta, a anuntat astazi ministrul sanatatii.…

- T. Toader: Romania va construi doua noi penitenciare la standarde europene Tudorel Toader România va construi doua noi penitenciare la standarde europene, cu câte o mie de locuri, a anuntat ministrul justitiei, Tudorel Toader. 1.219 detinuti au iesit din penitenciar la termen,…

- Problema implementarii comerțului electronic pe scara globala, precum și finanțarea programelor in domeniul dat au fost discutate, la Geneva, de ministrul Afacerilor Extene și Intergrarii Europene, Tudor Ulianovschi, in calitatea sa de președinte al Consiliului pentru Comerț și

- Dezbatere pe tema egalitatii de gen in media si tehnologia informatieiei Foto: Arhiva. Parlamentul European organizeaza astazi, la Centrul Cultural ARCUB din Bucuresti, o dezbatere pe tema egalitatii de gen în media si tehnologia informatiei. Se vor analiza prevederile legislative specifice,…

- CCR declara neconstitutionale mai multe articole ale unei legi Foto: Arhiva. Curtea Constitutionala a stabilit ca prevederile articolului din Legea care reglementeaza evaluarea activitatii profesionale a functionarilor publici cu statut special din sistemul administratiei penitenciare…

- Atragerea unor fonduri europene de doua miliarde de euro Ministrul Fondurilor Europene, Rovana Plumb, si-a propus pentru 2018 atragerea unor fonduri europene de doua miliarde de euro, bani care vor merge în principal catre domeniile prioritare din programul de guvernare. "(Targetul)…

- Un medic de 38 de ani de la Spitalul Sf. Ioan a fost gasit mort Foto: Arhiva Un medic în vârsta de 38 de ani, care fusese de garda la Sectia de Terapie Intensiva a Spitalului 'Sfântul Ioan' din Capitala, a fost gasit mort la locul de munca în aceasta dimineata, i-au…

- Noi audieri in Comisia SIPA! Directorul ORNISS, Marius Petrescu, si directorul tehnic al RASIROM, Ion Anghel, vor fi audiati marti in Comisia parlamentara de ancheta privind arhiva SIPA. Reamintim ca cel care a facut primul dezvaluirile privind arhiva SIPA a fost jurnalistul Dan Andronic care a devoalat…

- Un centru de permanența, care asigura serviciile de asistența medicala primara, in regim de garda, a fost inființat și va funcționa de la 1 martie 2018, la Alba Iulia, prin dispoziția directorului Direcției de Sanatate Publica (DSP) Alba, ec. Alexandru Sinea. La DSP Alba a fost depusa o cerere, prin…

- George Maior a fost audiat de Comisia parlamentara de control a SRI George Maior. Foto: wikipedia.org. Fostul director al Serviciului Român de Informatii, George Maior, actual ambasador al României în Statele Unite ale Americii, a fost audiat marti, 27 februarie, timp…

- Situatia cabinetelor scolare de stomatologie foto: Arhiva/ Alina Bujanca Cabinetele scolare de stomatologie au devenit aproape inexistente în multe din judetele tarii. Situatia este si mai grava în privinta serviciilor stomatologice de urgenta, care au fost desfiintate aproape…

- Judecarea dosarului "Colectiv" a fost din nou amanata Arhiva foto: Razvan Stancu. Tribunalul Bucuresti a amânat luni, 12 februarie, din nou, judecarea dosarului "Colectiv", din cauza unor vicii de procedura. Este pentru a 12-a oara din luna mai a anului trecut când…

- Noi amanunte uluitoare ies la iveala in Dosarul Rahova, spitalul-penitenciar din București , unde mai mulți angajați sunt acuzați ca au batut și supus la rele tratamente deținuții internați aici. Scenele, de o cruzime nemaiintalnita, au avut loc in ultimii trei ani, iar, pentru a-și acoperi urmele,…

- Polițiștii gorjeni fac cercetari pentru moarte suspecta, dupa ce un baiețel in varsta de patru ani a decedat joi dimineața la Spitalul Motru. Baiețelul fusese internat cu suspiciune de meningita, motiv pentru care la acest moment unitatea medicala a intrat in carantina, nemafiind facute internari. Una…

- Judecatorul ICCJ Ștefan Pistol a desființat actul de trimitere in judecata a fostului comandant al penitenciarului Galați, Marian Petrescu, acuzat de procurorii parchetului instanței supreme de tratamente neomenoase care ar fi dus la moartea a 102 deținuți. Urmare deciziei recente a magistratului, care…

- Parlamentarii PSD decid strategia partidului pentru viitoare sesiune Senatorul PSD, Serban Nicolae. Foto: Arhiva. Senatorii si deputatii social-democrati se reunesc pentru a stabili stategia în sesiunea parlamentara care începe joi, 1 februarie, si pentru…

- Tabara pentru copiii cu probleme de autism din Galati Foto: Arhiva/ Maria Mandița La Galati iubitorii de miscare sunt invitati astazi la patinoar pentru a participa la o actiune caritabila în beneficiul copiilor cu nevoi speciale. Banii strânsi din taxa de intrare vor fi donati…

- Ministrul de finanțe, anunț despre Declarația 600 Ionut Misa, ministrul finantelor foto: Arhiva Ministerul de Finante intentioneaza sa amâne termenul de depunere a declaratiei fiscale 600, care a generat nemultumiri printre cei cu activitati independente, sau care obtin venituri în afara…

- Drumuri repetate la Fisc si mult timp pierdut la cozi - asta inseamna plata lunara a contributiei la sanatate pentru botosanenii care nu au venituri, dar vor sa fie asigurati in sistemul public de sanatate.

- Noi reglementari pentru centrele de ingrijiri paliative Foto: Arhiva/ captura video. Numarul de bolnavi incurabili din România a crescut în ultimele decenii, dar sistemul de sanatate nu este pregatit sa le acorde asistenta medicala specializata - se arata în nota de fundamentare…

- 77.000 de case din 100 de localitati nu au curent electric Ministrul Energiei, Toma Petcu. Foto: Arhiva 77.000 de case din 100 de localitati erau, la ora 16.00, fara curent electric, iar cea mai grava situatie se înregistreaza în judetele Tulcea si Constanta, potrivit celor mai noi…

- Directorul adjunct al cabinetului premierului japonez la Palatul Victoria Foto: Arhiva. Viceprim-ministrului Paul Stanescu a întâmpinat la sediul guvernului României delagatia japoneza condusa de directorul adjunct al cabinetului prim-ministrului japonez, Kotaro Nogami.…

- Avocatul Poporului (AP) recomanda directorului general al Administrației Naționale a Penitenciarelor (ANP), Marian Dobrica, masuri privind majorarea numarului de gardieni la Penitenciarul Vaslui, dupa știrile aparute in EVZ.

- Recomndari ale Politiei rutiere Foto: Arhiva/ Poliția Româna Politia rutiera aminteste ca anvelopele de iarna sunt obligatorii pe drumurile acoperite de zapada, gheata sau polei. Soferii care nu au masinile echipate astfel pot sa fie sanctionati cu 20 de puncte de amenda, adica…

- "Romania nu are un program de tara care sa aiba in vizor cultura nationala" Academicianul Eugen Simion. Foto: Arhiva. Academicianul Eugen Simion a declarat astazi ca România nu are un program de tara care sa aiba în vizor cultura nationala si a adaugat ca politicienii…

- Legea administratiei publice locale trimisa la Curtea Constitutionala Foto: Arhiva. Presedintele Klaus Iohannis a sesizat joi, 11 iqanuarie, Curtea Constitutionala cu privire la modificarile si completarile aduse Legii administratiei publice locale. Documentul a fost trimis…

- Avocatul Poporului (AP) ii recomanda directorului general al Administratiei Nationale a Penitenciarelor (ANP), Marian Dobrica, masuri privind majorarea numarului de gardieni la Penitenciarul Vaslui. "Pentru prevenirea crizei de cadre si a unor posibile incidente in cadrul Penitenciarului…

- In vederea informarii corecte a opiniei publice, referitor la situatia persoanelor condamnate care beneficiaza de prevederile Legii 169/2017, Administratia Nationala a Penitenciarelor transmite: In perioada 19.10.2017 - 7.01.2018, din unitatile subordonate Administratiei Nationale a Penitenciarelor…

- Peste o suta de persoane aflate in detentie au fost eliberate in perioada sarbatorilor de iarna ca urmare a acordarii beneficiilor compensatorii prevazute de Legea 169/2017. Potrivit purtatorului de cuvant al Administrației Naționale a Penitenciarelor, Mihaela-Cristina Enache, in perioada 19.10.2017…

- Legea insolvenței ”nu se poate aplica” Foto: Arhiva. Persoanele care nu-si mai pot plati datoriile au acum posibilitatea de a-si reesalona ratele în baza Legii insolventei, care a intrat în vigoare la începutul anului. Actul normativ permite realizarea unui plan de redresare…

- Aglomeratie in vamile de la granita cu Republica Moldova Foto: Arhiva. Este aglomeratie în vamile de la granita cu Republica Moldova, pentru ca zeci de mii de moldoveni vin în România sa petreaca sarbatorile pe stil vechi. Potrivit autoritatilor, numarul celor care au trecut…

- Un nou sediu al stației de asistența medicala urgentaa fost inaugurat astazi in localitatea Cornești, Raionul Ungheni. Noul sediu, cu o suprafața de 110 metri patrați,include toate departamentele necesare și servicii: sala de alerta și intervenții, sali pentru odihna personalului dotate cu mobilier…

- O vulnerabilitate periculoasa a fost depistata in procesoarele create de Intel, AMD si ARM, au anuntat americanii de la Intel, in prezent cele trei mari companii lucrand la gasirea unei solutii.

- Recomandari ale medicilor pentru masa de Craciun Foto: Arhiva. Este a doua zi de Craciun, si dupa o zi petrecuta în familie cu daruri si mese pline, astazi este rândul vizitelor la rude si prieteni, unde petrecerea continua. Medicii recomanda evitarea supraalimentatiei si…

- București: Opt spitale asigura asistenta medicala de Craciun Opt spitale din Capitala vor asigura prin liniile de garda asistenta medicala de urgenta în zilele de 25 si 26 decembrie, potrivit unui comunicat al Directiei de Sanatate Publica Bucuresti. Totodata, 17 farmacii cu program…