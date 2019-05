Asistentă agresată de medic în fața bolnavilor Este ancheta penala la Spitalul Județean de Urgența Slobozia, dupa ce o asistenta a reclamat la Poliție faptul ca a fost agresata de un medic. Mariana Iancu, managerul celui mai mare spital din Ialomița, a infirmat incidentul, insa surse judiciare au confirmat existența unei plangeri penale ce are ca obiect «purtarea abuziva» a unui cadru medical angajat la Spitalul Slobozia. Sub protecția anonimatului, colegii asistentei agresate au explicat cum s-a petrecut incidentul. Mai mult, in acest caz a fost deschisa și o ancheta interna. Filmul unui scandal Un nou scandal public a... Citeste articolul mai departe pe independentonline.ro…

