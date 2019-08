Asistent medical la cheremul medicilor: Sunt plătit ca un muncitor necalificat Nemultumirile legate de situatia cu care se confrunta acestia a fost semnalata la nivel national de mai multe luni, dar inca nu s-a gasit o rezolvare concreta. Astfel, salariul asistentilor este lasat la mana angajatorului, adica a fiecarui medic de familie in parte. Asistentii care lucreaza intr-un cabinet de medicina de familie spun ca sunt incadrati cu salariu minim pe economie, asta desi au aceleasi studii ca ceilalti colegi care lucreaza in spitale, unii (...) Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

Sursa articol: ziaruldeiasi.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Sistemul informatic național care a costat 184 de milioane de euro, 7 ani de implementare și multiple forme de batjocura la adresa pacienților, medicilor de familie și farmaciștilor nu a avut NICIODATA un serviciu de mentenanța. Acest fapt absolut halucinant a fost facut public abia ieri. astfel ca,…

- Potrivit datelor furnizate de agentii economici privind locurile de munca vacante, in evidentele Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Munca (ANOFM), sunt disponibile 26.334 locuri de munca. La nivel national, cele mai multe locuri de munca sunt oferite pentru: lucrator comercial (1.613), ucenic…

- Un numar de 26.334 locuri de munca vacante la nivel national erau inregistrate, luni, in evidentele Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Munca (ANOFM), care preia date furnizate de agentii economici, informeaza ANOFM, potrivit Agerpres.Cele mai multe locuri de munca oferite, la nivel…

- Platforma informatica din sanatate este nefuncționala de o jumatate de luna. Din pacate, problemele au inceput cu mult timp inainte, interval in care nu s-a facut nimic, iar medicii de familie s-au descurcat cum au putut, pana s-a ajuns in situația de fața, in care intreaga platforma care gestioneaza…

- Cele mai multe locuri de munca disponibile la nivel national sunt oferite pentru posturile de lucrator comercial (2.008 oferte), ucenic (1.538 oferte), agent de securitate (1.337), muncitor necalificat in industria confectiilor (1.300), muncitor necalificat la asamblarea, montarea pieselor (1.078),…

- Potrivit datelor furnizate de agentii economici privind locurile de munca vacante, in evidentele Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Munca (ANOFM), sunt disponibile 28.977 locuri de munca. La nivel national, cele mai multe locuri de munca sunt oferite pentru: lucrator comercial (1.883), ucenic…

- Potrivit datelor furnizate de agentii economici privind locurile de munca vacante, in evidentele Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Munca (ANOFM), sunt disponibile 30.373 locuri de munca. La nivel national, cele mai multe locuri de munca sunt oferite pentru: lucrator comercial (1.910), agent…

- Potrivit datelor furnizate de agentii economici privind locurile de munca vacante, in evidentele Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Munca (ANOFM), sunt disponibile 27.455 locuri de munca. La nivel national, cele mai multe locuri de munca sunt oferite pentru: agent de securitate (2.748) ,…