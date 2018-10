Stiri pe aceeasi tema

- Magdalena Șerban, criminala de la metrou, condamnata la inchisoare pe viața. Crima de la metrou. Magistrații Tribunalului București au condamnat-o, vineri, pe Magdalena Șerban, femeia acuzata ca a ucis o tanara aruncand-o in fata metroului, la inchisoare pe viața. Decizia nu este insa definitiva. Tribunalul…

- Dana Dumbrava, zisa „Racheta", a fost condamnata la 2 ani si 4 luni de inchisoare cu executare dupa ce, in tentativa de a-si salva iubitul de puscarie, a ticluit un plan malefic pentru a duce anchetatorii de nas. Tanara de 28 de ani a fost condamnata laolalta cu iubitul ei, Gheorghita Dumbrava, gasit…

- Barbatul care, la sfarsitul anului trecut, si-a ucis parintii si bunica a fost condamnat de Tribunalul Satu Mare la inchisoare pe viata. Decizia instantei nu este insa definitiva si poate fi atacata la Curtea de Apel Oradea, potrivit stirileprotv.ro.Potrivit portalului instantelor de judecata,…