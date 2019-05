„Asistăm la un fenomen antisocial aparte!” Avertismentul judecătorului Bogdan Mateescu Romanii au inceput sa se teama pentru siguranta lor, pentru integritatea bunurilor lor si se uita oarecum acuzator spre justitie in contextul valului de infractiuni violente recente, atrage atentia judecatorul Bogdan Mateescu pe pagina sa de Facebook. „Mi se pare si mie ca asistam la un fenomen antisocial aparte, dincolo de o criza de autoritate a organelor judiciare, din ce in ce mai insultate in diverse medii. Pare ca cei care savarsesc astfel de fapte nu mai au retineri. Si nu e doar parerea mea, multor oameni cu care am discutat li se pare la fel. Astfel, incep sa se teama pentru siguranta… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

