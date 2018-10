Asirom renunta la Daniela Meghea si Dan Gataiantu. Octavian Bazon, noul vicepresedinte, si Bogdan Zamfirescu vor avea atributii extinse

Stiri pe aceeasi tema

- Astazi se reuneste Consiliul Suprem de Aparare a Tarii, la cererea presedintelui Klaus Iohannis. Cea mai importanta discutie va fi pe seama propunerilor de rectificare a bugetului de stat al institutiilor cu atributii in domeniul securitatii nationale pentru acest an.

- Vienna Insurance Group (VIG), care controleaza pe piata locala companiile de asigurari Omniasig, Asirom si BCR Asigurari de Viata, a subscris in Romania in primele sase luni din 2018 prime brute in valoare de 272,7 milioane de euro, in crestere cu 5,5...

- Grupul austriac Vienna Insurance Group, care detine Asirom, Omniasig si BCR Asigurari de Viata, a inregistrat prime brute subscrise de 272,7 milioane euro pe piata locala in primul semestru al anului, in crestere cu 5,5%, evolutie sustinuta in special de asigurarile de pe segmentul auto.

- CERERE…Trimis dupa gratii in arest preventiv dupa ce a ucis un batran de 88 de ani, Costica Ciobotaru, din Ghermanesti, comuna Dranceni, vrea acasa. A cerut magistratilor inlocuirea masurii arestului preventiv cu o masura mai usoara privativa de libertate. Cererea sa a fost respinsa ca nefondata. Crima…

- Lucian Morar, primul primar din Romania care ia aceasta decizie, ii indeamna și pe alți edili sa ii urmeze exemplul. “Cred ca trebuie sa promovam principiile morale. Oamenii ne-au trimis in demnitati foarte inalte, pentru a avea un statut anume. Ma voi bate pentru respectarea acestui principiu solid.…

- Un cunoscut medicde familie din Arad, care are experienta de 31 de ani si este chiar președintele Societații de Medicina de Familie Arad dar și reprezintantul Colegiului Medicilor în relația cu București, dr.

- Vizita in Grecia a ministrului rus de externe, Serghei Lavrov, care era planificata in una din lunile urmatoare, este puțin probabil sa se materializeze, transmite Interfax, citand o sursa din cadrul Ministerului de Externe al Rusiei. „Invitația adresata ministrului de externe rus de a vizita Grecia…

- Membri provizorii ai Directoratului ldquo;Transelectrica" SA au semnat declaratia de acceptare a mandatelor pentru doua luni.Directorat Compania Nationala de Transport al Energiei Electrice ldquo;Transelectrica" SA informeaza publicul interesat cu privire la faptul ca noii membri provizorii ai Directoratului,…