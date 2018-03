Stiri pe aceeasi tema

- Asociatia Profesionistilor in Regularizarea Daunelor (ARPD), atrage atentia tuturor proprietarilor de autovehicule din Romania asupra unei noi manipulari ale UNSAR cu privire la o posibila crestere a pretului RCA generata de liberalizarea activitatii de constatare a daunelor. La fel cum UNSAR s-a opus…

- Asiguratorii au cerut miercuri președintelui ASF "sa manifeste diligența și rigoare in elaborarea acestei reglementari, pentru a elimina potențiale efecte negative asupra consumatorilor". Uniunea asiguratorilor (UNSAR) considera ca un astfel de corp de constatatori ar putea provoca prejudicii majore…

- In ultima saptamana, politistii specializati in investigarea criminalitatii economice din cadrul Politiei Romane au efectuat 48 de perchezitii, in cadrul unor dosare penale intocmite pe numele unor persoane banuite de infractiuni economice, anunta Inspectoratul General al Politiei Romane (IGPR). In…

- Multe gospodine, dar și producatori din domeniul panificației aleg sa foloseasca aluatul congelat, insa, specialiștii atrag atenția ca acesta este deosebit de nociv, intrucat conține aditivi artificiali fața de coca proaspata.

- In luna februarie, industria a iesit din contractie, dar avansul a fost modest, revenirea fiind sustinuta de avansul cererii interne si cresterea exporturilor, potrivit barometrului industrial lunar efectuat de IRSOP si SNSPA, transmite News.ro . Un index bazat pe raportul net dintre raspunsuri semnaleaza…

- Generalul Valeri Gherasimov, seful Statului Major al armatei ruse, a afirmat marti, in cursul unei reuniuni desfasurate in Moscova, ca Rusia are "informatii credibile" ca Statele Unite pregatesc "inscenarea" unui atac cu arme chimice in suburbia Ghuta de Est pentru a-l atribui Administratiei Bashar…

- Consumatorii nu numai ca mananca mai mult unt, ci sunt dispusi si sa plateasca mai mult pentru acest produs, o veste buna pentru producatorii de marci premium, transmite Bloomberg, preluat de Agerpres. Potrivit analiştilor de la firma de cercetare Euromonitor International, valoarea vânzărilor…

- Tinerii nascuti la începutul anilor '80 si mijlocul anilor '90 formeaza cea mai supraponderala generatie înregistrata vreodata. Expertii avertizeaza ca acestia sunt predispusi la riscul aparitiei cancerului.

- Presedintele Klaus Iohannis a declarat, vineri, ca sustine in continuare activitatea DNA si a procurorului sef al institutiei, Laura Codruta Kovesi, informeaza Agerpres.ro Am spus acest lucru si aseara. Da, o sustin. Sustin si pe doamna Kovesi si sustin si activitatea DNA. M am exprimat in repetate…

- Medicul Tudor Ciuhodaru a atras atentia, pe pagina sa de Facebook, asupra complicatiilor gripei, care pot duce la deces, dar si asupra lucrurilor pe care trebuie sa le stim despre gripa porcina, sau gripa de tip A.

- Președintele Klaus Iohannis a anunțat, joi seara, dupa ce ministrul Justiției Tudorel Toader a anunțat ca propune revocarea din funcție a șefei DNA , ca o susține in continuare pe Laura Codruța Kovesi, iar argumentele prezentate in raport sunt lipsite de claritate. Redam integral comunicatul președinției:…

- UDMR sustine constituirea Comisiei de ancheta privind activitatea directorului SPP, dar considera necesara modificarea regulamentului pentru a intari rolul de control al Parlamentului, a declarat, marti, liderul deputatilor Uniunii, Attila Korodi. "Parlamentul are un rol important in democratie, acela…

- Senatorul de Gorj, Florin Carciumaru, este nemultumit de ultimele declaratii ale sefului Fondului Proprietatea care a spus despre Complexul Energetic Oltenia ca are probleme economice. Senatorul de Gorj susține ca dintotdeauna Fondul Proprietatea a avut o pozitie critica la adresa colosului energetic…

- Premierul Viorica Dancila vorbeste, de la ora 21.00, la Antena 3, despre discutia sa cu ministrul Tudorel Toader in ceea ce priveste activitatea DNA, masurile luate de Guvern, dar si despre congresul extraordinar al PSD.

- Presedintele USR, Dan Barna, a afirmat joi ca o sustine pe Laura Codruta Kovesi la conducerea DNA, dupa o declaratie evaziva facuta in urma cu doua zile, cand s-a declarat "foarte convins ca DNA nu depinde de o singura persoana" si ca nu doreste sa vorbeasca despre "oameni individuali, despre staruri".

- Presedintele USR, Dan Barna, afirma ca formatiunea sa sustine in continuare activitatea DNA si pe Laura Codruta Kovesi la conducerea acestei institutii. "Doamna Kovesi a reusit sa convinga cetatenii de buna credinta ca infractorii incearca sa confiste statul. In ceea ce priveste revocarea, evident ca…

- Presedintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, a prezentat miercuri propunerile sale in perspectiva organizarii alegerilor europarlamentare din 2019, sustinand sistemul 'capilor de lista' pentru desemnarea sefului executivului comunitar, transmit AFP si Reuters. ''Procedura…

- Șefi ai celor mai importante structuri de informații din SUA au afirmat in fața Senatului ca nu ii sfatuiesc pe americani sa cumpere produse Huawei. Printre aceștia, șefii CIA, FBI și NSA și-au exprimat neincrederea in producatorii chinezi Huawei și ZTE, afirmand ca exista un risc mare ca…

- "Am fost foarte clari in legatura cu aceasta, ca activitatea de colonizare suplimentara, activitatea de colonizare fara restrictii, nu avanseaza perspectivele de pace", a afirmat Heather Nauert intr-un briefing de presa, rugata sa comenteze aceasta activitate. Parlamentul israelian a…

- Fostul ofiter SRI, Daniel Dragomir, reactioneaza dur dupa inregistrarile care au zguduit din temelii Directia Nationala Anticoruptie. Dragomir sustine ca se impune suspendarea urgenta din functie atat a sefei DNA, Laura Codruta Kovesi, cat si a procurorilor implicati. El sustine ca abuzurile scoase…

- O tanara fost infometata de bunicul ei pana la anorexie. O femeie din Japonia, care a fost victima abuzului domestic, susține ca a agresata de bunicul ei de fiecare data cand incerca sa manance, devenind astfel anorexica. Vezi galeria foto + 3 + 3 Tanara, care s-a idetificat pe Twitter drept ”Wild Cabbage”…

- Tanara a reusit sa-i faca o fotografie barbatului care a urmarit-o si care a jignit-o si a postat-o pe Facebook, cerand ajutorul prietenilor virtuali pentru a-l identifica. Studentii de la Universitatea de Medicina si Farmacie l-au recunoscut pe barbatul si spun ca acesta ar fi profesor de…

- Leonida Belgher este consilier local la Alimpesti din partea PMP, dar in acelasi timp unul dintre cei mai vocali sustinatori ai primarului liberal de la Targu Jiu, Marcel Romanescu. Belgher spune ca este alaturi de Romanescu pentru ca ace...

- Cunoscutul medic iesean, Tudor Ciuhodaru lanseaza un avertisment serios: Atenție, se extinde gripa! Pe pagina persoanla de pe o retea de socializare deputatul a postat mai multe despre gripa, dar si cateva sfaturi desore cum sa ne ferim de ea. “Atenție, se extinde gripa! Pana in acest moment, gripa…

- Presedintele Igor Dodon sustine ca cele mai grele perioade din istoria Republicii Moldova au fost legate in mod special de asemenea tendinte aparute in societate. „Poate cineva intentionat provoaca acest lucru? Poate celor de la guvernare le este convenabil un astfel de scenariu? Pentru ca…

- Asistenti si lectori ai Universitatii Nationale de Arta Teatrala si Cinematografica "I.L. Caragiale" au semnat o scrisoare deschisa in care se disociaza si isi exprima public dezaprobarea fata de gestul rectorului UNATC Nicolae Mandea de a-l sustine pe Valentin Popa pentru postul de ministru al Educatiei.

- Anul acesta, examenul de Bacalureat incepe in luna februarie, la fel ca și inscrierile, lucru ce incalca metodologia MEN, susține un fost secretar de stat de la Educatie. Oana Badea, actual primar la Aiud, spune ca, potrivit Legii Educației, „dreptul de a sustine bacalaureatul il au elevii care au promovat…

- "Cu o experienta de peste 25 de ani in educatie, domnul profesor Valentin Popa a parcurs toate etapele carierei academice, afirmandu-se ca un cadru didactic si cercetator de prestigiu in domeniul sau de activitate. Activitatea manageriala a domniei sale a debutat in anul 2004, fiind incununata prin…

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca la aceasta ora traficul auto se desfasoara dificil, in conditii de ceata densa pe mai multe artere rutiere din tara. Astfel de probleme sunt semnalate pe arterele rutiere din judete precum: Brasov, Covasna si Harghita.

- In urma ședinței Comitetului Executiv Național al social democraților, PSD a schimbat 16 miniștri din totalul de 28. Astfel, au aparut patru vicepremieri in loc de trei, iar ministerul pentru Dialog Social s-a desfiinșțat, portofoliul fiind preluat de un secretar de stat din Ministerul Muncii. AMOS…

- Ministrul Agriculturii: “Cofinanțarea nu este o soluție in sectorul agricol” Petre Daea, ministrul Agriculturii, susține ca, in opinia sa, cofinanțarea nu este o soluție in acest domeniu deoarece poate deforma “linia de start a fermierilor”. El a punctat o parte a prioritaților României…

- Avertismentul lansat de oficialii Comisiei Europene este comentat de presa internationala. Romania risca sa ajunga pe lista neagra a statelor in care independenta justitiei este pusa in pericol, comenteaza jurnalistii straini. Comunicatul Comisiei Europene este un avertisment pentru Romania, inainte…

- PNL considera ca punctul de vedere transmis de Comisia Europeana in ceea ce priveste parcursul Romaniei in domeniul Justitiei arata ca oficialii europeni nu au fost indusi “in eroare de campaniile de manipulare din tara”, iar avertismentul transmis de Uniunea Europeana afecteaza grav imaginea tarii,…

- Programul educational Ajungem MARI a prelungit pana pe 1 februarie inscrierile la voluntariat in centre de plasament. Nevoia de voluntari in centre de plasament este foarte mare si Ajungem MARI cauta 1.

- Mulți dintre noi prefera alimentele prajite, iar acest lucru nu este o noutate. Fie ca le mancam des și nu ținem cont de faptul ca acestea sunt, dupa cum bine știm cu toții, nesanatoase, fie ca le mancam rar, tocmai din acest motiv, alimentele prajite se regasesc in

- Pacienții care au nevoie de transplant și cei care au fost deja supuși unei intervenții chirurgicale atat de complexe, urmaresc cu ingrijorare dezbaterile din spațiul public cu privire la activitatea de transplant din Romania. Va prezentam, in cele ce urmeaza, apelul disperat al acestora pentru romanii…

- Ceaiurile din plante medicinale sunt sanatoase, dar nu oricand și oricum, avertizeaza medicii! Acestea pot face mai mult rau decat bine daca le beți fara indicația unui specialist, scrie realitatea.net.Aproape jumatate dintre romani beau zilnic ceai.