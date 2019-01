Stiri pe aceeasi tema

- Secretarul general al Guvernului, Toni Grebla, considera ca, din punct de vedere tehnic, uneori, la intervale diverse de timp, o gratiere, o amnistie sunt chiar necesare. El precizeaza ca o decizie in acest sens se va lua in coalitie, iar rolul Justitiei este sa vina cu propuneri de indreptare a lucrurilor…

- Deputatul PSD Adrian Solomon iși menține afirmațiile potrivit carora iși dorește ca peste 100 de ani Romania sa nu mai fie condusa de un etnic german, ca acum o suta de ani și ca acum, și ca națiunea romana este singura care a facut din Ferdinand intregitorul acestei țari. El spune ca a facut acele…

- Treisprezece organizatii non-guvernamentale din Romania si Europa atrag atentia, intr-o scrisoare deschisa trimisa premierului Viorica Dancila, ca stocurile de medicamente utilizate in tratarea persoanelor care traiescu cu HIV sunt „extrem de scazute” si risca sa nu asigure necesarul…

- Un cetatean roman a fost evacuat, miercuri, in siguranta, din Republica Yemen, prin Regatul Hasemit al Iordaniei, catre Romania, informeaza un comunicat al Ministerului Afacerilor Externe (MAE) transmis AGERPRES. Pe tot parcursul deplasarii, arata sursa citata, cetateanul roman s-a aflat…

- Procesul in care Romania este data in judecata pentru ca nu a luat masuri ca bucurestenii sa nu mai respire un aer toxic a inceput oficial, luni, cand Ministerul Mediului a primit de la Curtea de Justitie a UE o documentatie stufoasa de cateva sute de pagini cu motivele pentru care am ajuns in situatia…

- Situatia bolnavilor de hemofilie din Romania este una paradoxala: chiar daca exista fonduri suficiente pentru tratament, multi bolnavi de hemofilie nu ajung sa-l ia. De ce se intampla acest lucru si care sunt solutiile?

- Peste 75% dintre furnizorii din Romania incalca obligatia impusa de Autoritatea de Reglementare in domeniul Energiei (ANRE) de a transmite o oferta de pret la cererea unui consumator, se arata intr-un comunicat al Asociatiei Consumatorilor si Micilor Producatori de Energie (ACMPE), remis, miercuri,…

- Potrivit datelor furnizate de agentii economici privind locurile de munca vacante, in evidentele Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Munca (ANOFM) sunt inregistrate 32.085 locuri de munca, in data de 16 octombrie 2018. Situatia locurilor de munca vacante, in fiecare judet: Bucuresti – 6.028,…