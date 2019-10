Stiri pe aceeasi tema

- Romania este a 6-a cea mai mare piata de asigurari pentru locuințe (property) din Europa Centrala si de Est, cu 262 de milioane de euro, a declarat Adrian Marin, presedintele Uniunii Nationale a...

- 'Romania este a 6-a cea mai mare piata de asigurari property din Europa Centrala si de Est cu 262 de milioane de euro, mai putin cu un milion de euro decat locul cinci, Slovacia. Este insa de precizat ca subscrierile property din tara noastra sunt de sase ori mai mici decat in Polonia si se afla…

- Romania este foarte activa pe piața covrigilor, una care exista și se mișca destul de amplu! Potrivit informațiilor oferite de siteul tridge.com, Romania a exportat, in 2018, covrigi in valoare de 126.950.000 de dolari americani. In schimb, a importat in valoare de 217.090.000 de dolari americani, scrie…

- La aproape 30 de ani de la caderea zidului Berlinului, moment considerat definitoriu pentru caderea blocului comunist in Europa, Financial Times face o analiza a situației din principalele țari est-europene. Autorul analizei, Tony Barber, incearca sa faca o radiografie a situației actuale și sa arate…

- "OUG 114 a fost prezentata ca o masura menita sa reduca pretul gazelor pentru consumatorii casnici. In realitate, factura la gaze nu a scazut. Dimpotriva, a crescut pretul pentru consumatorii industriali, ceea ce s-a reflectat in pretul bunurilor de larg consum", se spune in comunicat.Companiile…

- "Este adevarat ca exista un numar crescut de tranzactii in diverse stadii de negociere pe piata de investitii, care este posibil sa duca piata la cel mai mare volum de dupa 2014, spre 1,2 miliarde euro. Cu toate acestea, cumparatorii raman foarte atenti si procesele de due-diligence sunt foarte detaliate",…

- Potrivit oficialilor companiei, noul serviciu inovator va putea solutiona daunele usoare in maximum 30 de minute, fara ca persoana care reclama un incident sa mai mearga fizic la sediul asiguratorului. Asistentul digital ANA este, momentan, disponibil pentru clientii care au incheiata o…

- Coca-Cola HBC intentioneaza sa lanseze Costa Coffee in cel putin 10 dintre cele 28 de piete unde este prezenta, incluzand Romania, Bulgaria, Grecia, Ungaria, Polonia, Rusia si Elvetia. „Includerea unui brand atat de puternic, asa cum este Costa Coffee, in portofoliul nostru ne va permite sa abordam…