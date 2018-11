Stiri pe aceeasi tema

- Autoritatea de Supraveghere Financiara (ASF) a anuntat azi noile tarife de referinta pentru politele auto obligatorii (RCA) calculate de firma de consultanta EY. continuare (Articol din sectiunea Masini Noi / News )

- Autoritatea de Supraveghere Financiara (ASF) a publicat tarifele de referinta pentru politele auto obligatorii (RCA), conform prevederilor Legii nr. 132/2017 si a Normei nr. 22/2017 privind metodologia de calcul a acestora.

- Doua societati de asigurare, din cele 16 care practica asigurari generale, au in portofoliu produse de asigurare de risc cibernetic pentru persoane juridice, iar o a treia intentioneaza sa implementeze in Romania astfel de produse, existente insa la nivelul grupului din care face parte compania, releva…

- Autoritatea de Supraveghere Financiara a publicat in aceasta saptamana un amplu raport cu privire la situația reclamațiilor de pe piața asigurarilor din Romania din prima jumatate a anului, iar capitolul rezervat pentru asigurarile auto obligatorii include cateva surprize. Astfel, romanii au depus 3.695…

- Ani la randul, sa iei despagubirea de pe urma unui accident rutier in care nu ai fost viovat a fost o adevarata corvoada. Totusi, dupa falimentul a doua dintre societatile de asigurare care intarziau mult platile a urmat o perioada de calm in care asiguratorii au parut ca intra in normal. De anul…

- In luna iunie 2018, s-au virat contributii pentru 4,04 milioane de persoane, reprezentand 56,48% din totalul participantilor la Pilonul II (sistemul pensiilor administrate privat), potrivit unui raport despre piata de profil realizat de Autoritatea de Supraveghere Financiara (ASF). In…

- Ca urmare a apariției in spațiul public a unor informații privind investițiile fondurilor de pensii administrate privat (Pilon II) in acțiunile unei companii listate la Bursa de Valori București, Autoritatea de Supraveghere Financiara (ASF) transmite urmatoarele precizari: Avand in vedere principiul…

