- Peste 365 de milioane de lei (circa 80 de milioane de euro) a colectat ANAF anul trecut din taxele si impozite aferente contractelor de inchiriere, arata datele Agentiei, potrivit economica.net. Numarul total de contracte de inchiriere declarate la Fisc a fost anul trecut de aproape 373.000, cu 30.000…

- Importul de somon, viu, proaspat, refrigerat, congelat sau afumat a crescut de 3,4 ori in perioada 2012-2016, la peste 35 mil. euro, somonul ajungand sa acopere 20% din valoarea totala a importurilor de peste din 2016, potrivit calculelor ZF bazate pe datele Eurostat. Desi importul de somon a crescut…

- Aproximativ 200 de angajati ai Apelor Romane din sapte judete marsaluiesc la aceasta ora pe strazile orasului Bacau, nemultumiti ca au ramas fara bonuri de masa si reclamand ca grila de salarizare prin care li se majorau veniturile nu s-a pus in aplicare, potrivit News.ro. Liderul de sindicat din cadrul…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a declarat miercuri, la Iasi, ca premierul desemnat Viorica Dancila mai are inca timp sa se retraga inainte de votarea Guvernului in Parlament, subliniind ca „ea probabil nu-si da seama in ce a intrat".

- ♦ Aeroporturile din provincie vin puternic din urma, avand ritmuri de crestere mai mult decat duble fata de Bucuresti ♦ Aeroportul din Cluj a trecut pentru prima data de 2 milioane de pasageri, iar cel din Iasi de 1 milion de pasageri. Primele cinci aeroporturi din tara au avut anul…

- "Maine voi avea o intalnire cu reprezentantii asociatiilor chinologice din Iasi pentru a face o inventariere si a afla cine sunt detinatorii cainilor periculosi. Voi da un ordin ca Politia Locala sa-i identifice si sa verifice daca au documente. Nu voi fi indulgent. Voi da cele mai mari sanctiuni posibile…

- Doi caini de lupta au scapat duminica dintr-o curte de pe strada Tanasescu si au atacat o fata de 22 ani care mergea spre casa. Ea a fost muscata in regiunea genunchiului si mainii stangi. In apararea victimei a sarit tatal acesteia, si el fiind muscat, de mana, fata si piciorul drept. Un vecin care…

- ”In ceea ce priveste restructurarea Guvernului, cred ca deja toata lumea a fost informata si se stie decizia Comitetului Executiv (al PSD - n.r.), anume aceea ca la Iasi, la CEx, care va avea loc in perioada 29-31 ianuarie, premierul Mihai Tudose sa vina cu o propunere astfel incat sa poata sa fie…

- Liderul PSD Bihor, Ioan Mang, a sustinut ca restructurarea Guvernului s-a discutat luni, in sedinta Comitetului Executiv al PSD, doar "in principiu", urmand sa se stabileasca masuri concrete la finele lunii, in sedinta conducerii partidului de la Iasi, insa a mentionat ca vizate sunt ministere precum…

- "Am aflat ca la Iasi, intr-una din ultimele zile ale acestei luni, vor avea loc evenimente istorice. La 100 de ani de la Marea Unire, in anul Centenarului, Iasului i se va 'servi' o sedinta de partid in care s-ar putea decide restructurarea Guvernului si chiar succesorul lui Liviu Dragnea. Dincolo…

- "Presedintele executiv al PSD, Niculae Badalau, a ajuns la Guvern in jurul orei 11.00, el avand o discutie de circa jumatate de ora cu premierul Mihai Tudose", au precizat surse politice, citate de Mediafax. De asemenea, premierul a avut intalniri separate cu mai multi presedinti de consilii…

- Noi informații din ședința CEX ies la iveala. Potrivit unor surse citate de Antena 3, premierul Mihai Tudose s-a aratat extrem de nervos in ședința, spunand ca nu mai poate conduce un `trabant și sa ajunga in Formula 1`.„Nu mai pot sa conduc un trabant și sa ajung in Formula 1.”, le-ar fi…

- Desfasurata pe parcursul a mai mult de patru ore, sedinta de ieri a CExN al PSD, in care premierul a incercat sa-i fure partidul lui Dragnea, s-a incheiat nedecis. Braileanul si teleormaneanul si-au dat intalnire pentru „duelul" final la Iasi, pe un teren neutru pentru partid si virgin pentru banii…

- Zi tensionata in PSD. Liderii partidului au discutat despre o restructurare a Guvernului și reducerea ministerelor. Continuarea pe www.stirileprotv.ro.

- Premierul Mihai Tudose a anuntat la finalul Comitetului Executiv National al PSD, ca nu renunta la ideea restructurarii Guvernului, precizand ca o va propune la CExN de la Iasi, care va avea loc la sfarsitul luni ianuarie.

- Amazon, cel mai mare comerciant online din lume, a inceput oficial campania de recrutari pentru noul sau centru din Bucuresti. Amazon a deschis recent un nou centru de inginerie în Bucureşti, România. Acest birou găzduieşte deja mai multe echipe de ingineri care lucrează…

- Cateva sute de persoane protesteaza, sambata seara, in Piata Victoriei, dar si prin tara si diaspora. Ca de obicei, oamenii au venit cu steaguri ale Uniunii Europene, ale Americii si ale Romaniei. Unii protestatari fluiera, in timp ce altii au venit cu tobele sau caciuli de Mos Craciun. Oamenii…

- Cateva sute de persoane s-au adunat in fata Guvernului pentru a protesta fata de modificarile legilor justitiei si propunerile privind codurile penale, manifestantii sustinand ca PSD si ALDE au abuzat procedurile parlamentare si ca alesii incearca sa atenteze la democratia si libertatea Romaniei. „Este…

- Guvernul discuta astazi in sedinta aprobarea unor noi indicatori tehnico-economici in cazul unui proiect proiect privind realizarea unui Centru regional de cercetari avansate pentru boli emergente, zoonoze si siguranta alimentara la Iasi - ROVETEMERG. Proiectul apartine Universitatii de Stiinte Agricole…

- Sorin-Gabriel Strutinsky (50 de ani) a fost trimis astazi in judecata de procurorii DNA pentru complicitate la luare de mita in forma continuata si trafic de influenta. In acelasi dosar, fostul manager al Spitalului Clinic Judetean de Urgenta „Sf. Apostol Andrei” Constanta, Danut Capatina, este judecat…

- Taximetriștii protesteaza in fața Guvernului impotriva pirateriei din domeniul transportului de persoane. COTAR, organizator al protestului, a precizat ca schimbarile de reguli aduse de Primaria Capitalei sunt corecte și vor contribui la siguranța clienților Mii de taximetriști protesteaza in fața Guvernului…

- Guvernul a aprobat in ședința de joi o hotarare de guvern care acorda angajatorilor mai mult timp pentru a inregistra contractele de munca in Revisal. Modificarea a fost facuta ca urmare a schimbarii Codului fiscal. Angajatorii vor trebui sa incheie acte adiționale pentru toți angajații in condițiile…

- Parlamentarii reusesc sa surprinda placut mediul de afaceri local. De la anul, contribuabilii mijlocii ar putea reveni in administrarea Fiscului judetean de la cel regional, cu sediul la Cluj-Napoca. Senatorii au adoptat miercuri un proiect de lege ce schimba Codul de procedura fiscala.…

- Impozitele pentru masinile de lux ar putea scadea cu pana la 90%. Asa prevede un proiect de modificare a Codului fiscal. E vorba de cei care au SUV-uri si limuzine cu motoare mari. In schimb, impozitele datorate de romanii care au masini cu motoare pana in 1.600 de centimetri cubi ar putea creste cu…

- Primarul Emil Boc a decis sa nu majoreze impozitele și taxele locale, deși bugetul Clujului va fi mai gol cu 28 de milioane de euro, în 2018. ”Am decis sa propun Consiliului Local aprobarea aceluiași nivel al impozitelor și taxelor locale ca și în…

- Cinci angajati ai Spitalului de Psihiatrie Grajduri din Iasi au comis-o: in timpul serviciului, au consumat alcool, fara sa le pese ca sunt inconjurati ce unii dintre cei mai periculosi criminali. Toti cinci au fost dati afara de sefi, iar incindentul a iesit la iveala dupa ce trei dintre petrecareti…

- Guvernul va adopta, cel mai probabil in aceasta saptamana, un act normativ pentru suplimentarea schemei de personal din penitenciare cu 1.000 de posturi, a declarat, luni, ministrul Justitiei, Tudorel Toader, care s-a intalnit cu sindicatele angajatilor din penitenciare, la Penitenciarul Vaslui, unde…

- Boc cere ajutorul parlamentarilor de Cluj. "Este un jaf ce face Guvernul, pierdem cate o sala polivalenta pe an" Primarul Clujului, Emil Boc, a apelat la parlamentarii de Cluj carora le-a trimis o scrisoare prin care le cere sa intervina pentru amendarea legii bugetului pentru anul 2018. Concret,…

- Dupa ce, in urma cu doua saptamanii protestatarii au privit cu ostilitate prezența jandarmilor calare in Piața Victoriei, la protestul din aceasta seara patrupedele Jandarmeriei au fost vazute aproape ca o atracție turistica. Zeci de protestatari au stat la coada, in aceasta seara, in Piața Victoriei,…

- Premierul Mihai Tudose a declarat, sambata seara, in urma unei intalniri avute cu ministrul Afacerilor Interne, Carmen Dan, ca una dintre problemele discutate a fost legata de atacurile asupra politistilor, el spunand ca lucrurile sunt scapate de sub control si ca in niciun stat nu poti sari cu sabia…

- N. Dumitrescu Liviu Pop, ministrul Educatiei, prezent ieri in Prahova cu ocazia inaugurarii unei gradinite la Valenii de Munte, a anuntat ca, de la anul, vor intra in vigoare schimbari majore in ceea ce priveste plata salariilor profesorilor. Anuntul a fost facut la doar o zi dupa ce in sedinta de miercuri…

- Moțiunea de cenzura depusa de PNL impotriva Guvernului condus de Mihai Tudose este dezbatuta și votata, joi, in Plenul Parlamentului. Moţiunea de cenzură a PNL a fost depusă la Parlament vinerea trecută şi a fost citită, luni după-amiază, într-o şedinţă…

- Italienii care doresc sa obțina permisul de conducere au posibilitatea de a alege modul in care se pregatesc pentru examenul auto. Ei pot participa la cursurile organizate in cadrul unei școli de șoferi sau se pot pregati pe cont propriu. Citeste si Urmarire ca-n filme in Sibiu. Un barbat,…

- Doctorul a fost trimis in judecata pentru luare de mita, alaturi de asistenta medicala Magdalena Maria Rindasu, intr-un dosar de coruptie. Potrivit rechizitoriului, procurorii DNA Iasi au inceput investigatia din dosar in decembrie 2015, atunci cand s-au sesizat din oficiu ca Eduard Moldovanu ar „obtine…

- Serviciul Public de Asistenta Sociala (SPAS) Cugir ne-a informat ca din 1 noiembrie si pana in prezent, un numar de 71 de cugireni au solicitat administratiei locale subventie pentru incalzirea pe timpul iernii. Dintre acestia, 65 de persoane au cerut ajutor de la stat pentru incalzirea cu gaze, pentru…

- La locuinta acestuia au fost gasiti, in urma unei perchezitii, aproximativ 50 de caini din rasele Pitbull, Boerbull, Bandog si Metisiilor, se arata intr-un comunicat de presa remis joi de IPJ Braila. Politisti din cadrul Inspectoratului de Politie Judetean Braila cu sprijinul lucratorilor…

- Politistii braileni, cu sprijinul lucratorilor din cadrul Serviciului de Utilitate Publica de Administrare si Gospodarire Locala Braila, au efectuat astazi o perchezitie la domiciliul unui brailean, in varsta de 29 de ani, banuit de comercializarea mai multor caini din rasele Pitbull, Boerbull si Bandog.

- Avocatul Poporului, Victor Ciorbea, a declarat luni ca sesizarile privind modificarea Codului fiscal vor fi analizate cu toata atentia, insa a precizat ca CCR se poate pronunta pe legi si ordonante in vigoare. "Vom primi probabil si am si primit pana acum memorii. In mod sigur vor veni si…

- BNR a cotat astazi un euro la 4,6495 de lei. Este cel mai scazut nivel de la darea in folosinta a monedei europene, informeaza Digi 24.Leul a inceput sa se devalorizeze masiv de marti, cand oficiali ai Guvernului au anuntat ca ordonanta de modificare a Codului fiscal urma sa fie votata in sedinta de…

- UPDATE 20.35: Doua persoane care participau la protestul din fata sediului PSD au fost ridicate de jandarmi, dupa ce ar fi refuzat sa se legitimeze. Acesti au fost dusi la sectia de politie, unde urmeaza se li se stabileasca identitatea, potrivit Jandarmeriei Capitalei. "Jandarmii incepeau…

- Cateva mii de oameni protestau duminica in Capitala și marile orașe din Romania fața de cele mai recente decizii ale Guvernului privind modificarea Codului fiscal și trimiterea in Parlament a pachetului de legi privind justiția. La București cei circa 1.000 de protestatari s-au strans in fața Guvernului…

- UPDATE 14.05 - Președintele PSD, Liviu Dragnea, a aparut în public, duminica, pentru prima data dupa o saptamâna de la ”revoluția fiscala” și a vorbit despre primele probleme dupa adoptarea Codului fiscal. ”Avem o singura problema care va fi rezolvata de guvern,…

- Președintele PSD, Liviu Dragnea, a facut astazi primele declarații privind modificarea Codului fiscal, dupa adoptarea Ordonanței de Urgența in acest sens in ședința de miercuri a Guvernului.

- Din lunga lista de manifestari in fruntea carora tronau sedintele festive ale Guvernului si Parlamentului, urmate de un Bal al Centenarului, s-a ales praful. Pe 23 si 24 noiembrie, zilele prevazute pentru suita de ceremonii mai mult sau mai putin oficiale, la Iasi nu se va intampla nimic. Amintim ca,…

- Jurnalistul Cristian Tudor Popescu a spus despre decizia Guvernului de a modifica prin ordonanta de urgenta Codul fiscal, ca aceasta nu este o revoluție fiscala, ci una antipatronala. "Tinta este de natura politica. Nu trebuie sa ne încurcam în tot felul de calcule stupide…

- Cateva sute de persoane au participat miercuri, in jurul pranzului, la un protest in fața Guvernului, exprimandu-și nemulțumirea fața de modificarea Codului fiscal. Mai multe imagini pe AGERPRES FOTO Numarul maxim a fost atins în jurul orei 13,30, dupa care cei mai mulți,…

- OUG pentru modificarea Codului fiscal va fi adoptata in sedinta de miercuri a Guvernului, care a inceput la ora 13.00. Actul normativ prevede reducerea contributiilor sociale si transferul lor la angajat, scaderea impozitului pe venit de la 16% la 10% si reducerea contributiei virate la Pilonul II de…

- Camera Deputaților a decis ieri prelungirea pana la data de 31 decembrie 2018 a termenului stabilit in vederea incheierii contractului de asigurare sociala pe baza caruia persoanele care nu au calitatea de pensionari pot efectua plata contribuției de asigurari sociale pentru perioadele de timp in care…

- Initiativa, depusa in luna martie de mai multi parlamentari USR, vizeaza modificarea Codului rutier in sensul reducerii amenzilor pentru biciclisti de la 870 – 1.160 lei, cat sunt in prezent, la 290 – 435 lei. Initiatorii argumenteaza, pe de o parte, ca din cauza sumelor prea mari, politistii nu ii…