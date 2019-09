Stiri pe aceeasi tema

- Fugarul din Vrancea a fost prins. Barbatul de la penitenciarul din Focșani, care a evadat vineri, a fost capturat la o stana parasita din județ. Cu puțin timp inainte, el jefuise și agresase o femeie, care a sunat apoi la 112, potrivit stiri.tvr.ro.Individul a fost prins la peste 30 de ore…

- In data de 18.09.2019, politistii Biroului de Investigații Criminale si cei ai Biroului Ordine Publica Hunedoara au organizat o actiune in urma careia au depistat, pe raza municipiul Hunedoara, un barbat in varsta de 48 de ani, din Hunedoara, condamnat de Judecatoria Hunedoara la 3 ani și 10 luni…

- Autoritatile judiciare iraniene sustin ca tanara arestata in 2018 dupa ce a incercat sa intre la un meci deghizata in barbat si care a decedat dupa ce si-a dat foc saptamana trecuta si-ar fi recunoscut greseala la interogatoriu, informeaza AFP.

- Valentin-Ionel Amarinei, un barbat de 38 de ani din județul Neamț, urmarit internațional dupa ce a violat in grup o fata de 16 ani intr-un restaurant din Bicaz, a fost prins in Italia. Tanarul a fost condamnat in 2013, la noua ani de inchisoare. Autoritațile italiene au pus in executare un mandat european…

- Ziarul Unirea Klaus Iohannis: Coruptia si incompetenta distrug statul. Autoritatile nu au reusit sa asigure dreptul la viata Klaus Iohannis: Coruptia si incompetenta distrug statul. Autoritatile nu au reusit sa asigure dreptul la viata Presedintele Klaus Iohannis a declarat marti, dupa sedinta CSAT,…

- Narcotraficantul mexican Joaquin Guzman, alias „El Chapo“, care ispaseste o condamnare la inchisoare pe viata, a fost transferat, vineri, intr-un penitenciar de maxima siguranta din Colorado, relateaza Reuters.

- Un detinut in varsta de 41 de ani din Penitenciarul Arad a fugit, vineri, de pe un santier din Timisoara unde lucra. Deținutul se numește Ion Murariu si este condamnat definitiv la 4 ani si 6 luni de inchisoare pentru savarsirea infractiunii de furt calificat. El era incarcerat in regim semideschis…