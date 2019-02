Stiri pe aceeasi tema

- Duminica seara, de la ora 20:00, pe Antena 1, concurenții din Asia Express- Drumul Elefantului pașesc in ultima etapa din Sri Lanka. Cursa ii va purta prin locuri exotice, de care nu se vor putea bucura insa, caci autostopul, cazarea și misiunile ce au ca miza imunitatea și un bilet de avion spre India…

- Duminica seara, de la ora 20:00, pe Antena 1, concurenții din Asia Express- Drumul Elefantului pașesc in ultima etapa din Sri Lanka. Cursa ii va purta prin locuri exotice, de care nu se vor putea bucura insa, caci autostopul, cazarea și misiunile ce au ca miza imunitatea și un bilet de avion spre India…

- Conform regulamentului celui de-al doilea sezon, in timpul cursei, doua echipe se lupta pentru imunitate. Cuplurile de vedete ce caștiga sunt salvate de la eliminare și beneficiaza de cazare la hotel, masa și transport. Citeste si ASIA EXPRESS 2019 LIVE VIDEO: Peripetii pe Drumul Elefantului.…

- Asia Express incepe in curand! Drumul Elefantului le-a dat batai de cap concurentilor, care nu stiau foarte bine la ce sa se astepte. La plecare, vedetele curajoase se asteptau sa fie greu, dar nici prin cap nu le trecea ca va fi uneori traumatizant de dificil.

- Reality-showul Asia Express revine la Antena 1! Din 10 februarie de duminica si pana marti, incepand cu ora 20.00, al doilea sezon al showului revine pe micile ecrane. Noua echipe de vedete refac Drumul Elefantului din SriLanka si pana in India.

- Traficul din Sri Lanka si India a fost o adevarata provocare pentru cele 9 perechi de vedete care au pornit pe Drumul Elefantului, in Asia Express, reality show ce revine la Antena 1 duminica, 10 februarie, de la ora 20.00. Lipsa regulilor de circulatie, haosul de pe strazi, varietatea mijloacelor de…

- Traficul din Sri Lanka si India a fost o adevarata provocare pentru cele 9 perechi de vedete care au pornit pe Drumul Elefantului, in Asia Express, reality show ce revine la Antena 1 duminica, 10 februarie, de la ora 20.00. Lipsa regulilor de circulatie, haosul de pe strazi, varietatea mijloacelor de…

- Odata porniti in cursa „Asia Express”, concurentii nu mai au timp de nimic. Se trezesc cu noaptea in cap si pleaca spre destinatia care le-a fost comunicata, incercand sa ajunga acolo cat mai repede si prin orice mijloc. Din acest motiv, timpul petrecut in orice casa care ii gazduieste nu e mai lung…