- La prima provocare de la cursa „Ultima șansa" din episodul șase al sezonului doi Asia Express, concurenții au fost nevoiți sa manance kurd, un iaurt realizat de localnici. Mulți dintre ei au fost pe punctul de a vomita.

- ATP Motors își face intrarea pe piața clujeana cu o provocare ce atrage atentia asupra faptului ca mașinile rulate puse în vânzare sunt într-o stare excepționala. Promotia de lansare a ATP Motors consta într-o oferta foarte curajoasa: o masina noua „ascunsa”…

- Internationalul moldovean Catalin Carp, legitimat la FC Ufa, a avut parte de o provocare inedita in cantonamentul echipei de club in Cipru. Mijlocasul a acceptat sa raspunda la o serie de intrebari-surpriza amuzante legate de viata si cariera.

- Marți, 29 ianuarie 2019, a avut loc evenimentul de deschidere oficiala a showroom-ului Mercedes-Benz Certified, respectiv a service-ului autorizat Mercedes-Benz din Sannicoara, judetul Cluj. ATP Motors iși face intrarea pe piața clujeana cu o provocare ce atrage atentia asupra faptului ca mașinile…

- Peste 3 candidați pe un loc la proba scrisa Un numar de 936 de candidați au ramas in competiție pentru proba scrisa la concursul de admitere sesiunea ianuarie 2019, organizat de Scoala de Agenti de Politie „Septimiu Muresan” Cluj-Napoca. Aproape 72% dintre cei 1.309 de candidati inscriși inițial au…

- Consilierul local Gheorghe Gligan, reprezentand PSD in cadrul Primariei municipiului Baia Mare, a afirmat, vineri, ca interzicerea prin Constitutie a traseismului politic ar fi o sansa mare pentru Romania, potrivit Agerpres. "Interzicerea prin Constitutie a traseismului politic pentru sa zicem…

- Cei care au intre 16 și 21 de ani, cu aptitudini, și viseaza la o profesie in teatru, sunt asteptati la casting. Tinerii alesi in urma selecției vor avea șansa de a participa, in mod gratuit, la Școala de Teatru, un proiect coordonat de actorul Sebastian Lupu, director artistic al Teatrului…

- Provocare inedita pentru fostul pilot de Formula 1, Felipe Massa. Inaintea debutului sau in Formula E, brazilianul a concurat la viteza cu un vultur. Cursa a avut loc in desertul Rub-al-Chali din Arabia Saudita, iar la finis primul a ajuns Massa.