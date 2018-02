Stiri pe aceeasi tema

- Patronul FCSB, Gigi Becali, a declarat, ieri, ca a primit o oferta din China de 2,5 milioane de euro, pentru transferul atacatului francez Harlem Gnohere. Becali a spus ca va aduce alt atacant, daca Gnohere va pleca. Desi nu l-a numit, jucatorul vizat ar putea fi Alexandru Baluta de la CSU Craiova,…

- Florin Nita, care va purta numarul 1, va fi coleg la Sparta Praga cu Bogdan Vatajelu, fostul capitan al lui CSU Craiova, si cu Nicolae Stanciu, fostul sau coleg de la FCSB. "Conducerea clubului a finalizat cu succes, in noaptea de miercuri spre joi, discutiile privind soisrea lui Florin Nita",…

- Basarab Panduru a vorbit despre plecarea lui Florin Nița la Sparta Praga, pentru 2 milioane de euro și crede ca Gigi Becali s-a decis cu greu sa-l vanda pe portar. Eu m-am uitat la toate transferurile pe care le-a facut Dinamo si, din toti jucatorii aia - unii foarte buni - de abia a incasat doua milioane…

- FCSB i-a adus in aceasta iarna pe Cristi Tanase și Valerica Gaman. Primul a mai jucat o buna perioada la formația roș-albastra. Gigi Becali a mai incercat sa dea o lovitura. Adi Popa a fost la un pas sa revina la FCSB și chiar a purtat discuții cu Gigi Becali inainte de a ajunge la Al Taawon, in Arabia…

- Gigi Becali, patronul FCSB, a avut un schimb de replici in direct la TV cu antrenorul Ionuț Chirila. Becali a intervenit dupa Chirila a precizat ca intr-o echipa jocul colectiv și automatismele sunt mai importante decat valorile individuale, patronul FCSB dorind sa-l contrazica. "Daca ai valori individuale…

- Patronul FCSB, Gigi Becali, a anunțat ca echipa sa l-a convins pe Valerica Gaman sa semneze un contract pe doi ani. Fotbalistul va putea pleca oricand de la echipa pentru doua milioane de euro. Becali a dezvaluit ca jucatorul a trecut deja vizita medicala și va incasa un salariu de 2 milioane de euro…

- Nicolae Stanciu, cel mai scump transfer din istoria Belgiei, stabilește un record și in Cehia: 5 milioane de euro este suma pe care Sparta Praga o va plati lui Anderlecht. La acești bani se mai adauga alte 4 milioane de euro in funcție de performanțele romanului: goluri / meciuri in Champions League…

- Ianis Hagi este pe lista lui Gigi Becali, insa nu de acum, ci abia peste un sezon și jumatate. Patronul FCSB i-a transmis un mesaj clar lui Gica Hagi, cel cu care crede ca s-a impacat dupa episodul din vara, cand FCSB a mers sa se judece cu Viitorul la TAS pentru titlul de campioana in Liga 1. "Ianis…

- Gigi Becali vede cu ochi buni revenirea lui Ianis Hagi la Viitorul și spune ca tanarul mijlocaș de 19 ani poate prinde un transfer uriaș. Patronul de la FCSB il felicita pe Hagi senior pentru ca și-a luat fiul inapoi și ii prevede acestuia un transfer la Barcelona. "Ianis sta un an jumatate la Viitorul…

- Harlem Gnohere (29 de ani) e cel mai in forma jucator de la FCSB și a impresionat sub comanda lui Dica, fiind golgeterul Ligii 1, cu 12 reușite. Gigi Becali spune ca e ținut la curent de directorul sportiv Mihai Stoica despre tot ce se intampla in cantonamentul roș-albaștrilor din Antalya și primește…

- Patronul echipei de fotbal FCSB, Gigi Becali si presedintele acestui club, Valeriu Argaseala, s-au prezentat astazi la Tribunalul Dolj, unde au fost citati ca martori in dosarul in care Adrian Mititelu, fostul finantator al formatiei FC Universitatea Craiova, este judecat ...

- Steaua s-a desparțit ieri de 4 jucatori. Este vorba despre Vlad Achim (Botoșani), Daniel Benzar, Marian Pleașca (ambii Voluntari) și Paul Szecui (Academica Clinceni). Toți au fost imprumutați la formații din Liga 1 și a doua.Gigi Becali cauta sa intareasca echipa pentru a doua parte a sezonului,…

- Oficialii de la CFR o ameninta pe FCSB cu memoriile dupa ce vicecampioana a discutat cu Billel Omrani. Bogdan Mara, directorul sportiv de la CFR Cluj, a lamurit situatia contractuala a atacantului francez Billel Omrani (24 de ani) si a spus ca, cel mai probabil, ardelenii vor depune memoriu impotriva…

- Clipe de panica la Sala Palatului din Bucuresti. O vedeta ProTV a chemat ambulanta. Totul s-a intamplat in urma cu putin timp la un spectacol de stand-up comedy, unde urca pe scena Mihai Bobonete, Mihai Rait și Adrian Vancica.Citește și: Gigi Becali se lasa de afaceri: Pe ce se va concentra…

- Gigi Becali insista pentru transferul lui Alexandru Baluța, mijlocașul celor de la CSU Craiova, dar Heltmuth Duckadam, președintele de imagine al FCSB crede ca mutarea are șanse mici de reușita. "Nu cred ca se poate realiza transferul lui Baluța. Cei de la Craiova pun prea multa pasiune, dar depinde…

- Nicolae Dica a anunțat ce face FCSB cu Moruțan, fotbalist care a negociat sambata transferul la vicecampioana Romaniei. Tehicianul FCSB a dezvaluit ca a avut o discuție cu Gigi Becali și Mihai Stoica și cei trei au decis ca mijlocașul sa joace la formația lui Costel Enache pana la finalul sezonului.…

- Harlem Gnohere și George Țucudean concureaza in meciul FCSB-Viitorul pentru statutul de lider al marcatorilor la finalul anului. "Bizonul" ar fi abia al treilea golgeter strain din istoria campionatului. FCSB-Viitorul e important și pentru calculele care privesc lupta pentru titlul de campioana, insa…

- FCSB și Lazio se vor duela in 16-imile Europa League, iar dupa tragerea la sorți a fost distracție in vestiarul roș-albastra. Atacantul francez Harlem Gnohere a postat un video pe contul sau de Instagram cu reacțiile jucatorilor steliști dupa tragerea la sorți de la Nyon. "Bizonul" a fost extrem de…

- Gigi Becali a reacționat dupa ce Constantin Budescu a marcat direct din corner la meciul caștigat de FCSB in fața lui Juventus București (4-0), deși i-a interzis sa bata loviturile de colț la finalul meciului cu Astra. "Nu e in regula sa irosești toate cornerele. Acum a reușit, foarte bine. La 3-0,…

- Gigi Becali a anunțat un transfer surpriza la FCSB in aceasta iarna, iar jucatorul la care s-a referit patronul vicecampioanei este Mihai Roman. Totuși, conducerea celor de la Botoșani intenționeaza sa analizeze atent ofertele inainte de a-l lasa pe mijlocașul de 33 de ani sa plece. ...

- Gigi Becali va petrece Revelion 2018 alaturi de familie, dar si de prieteni apropiati. Patronul FCSB a ales destinatia clastica: Poiana Brasov, acolo unde a facut o rezervare pentru patru zile. Printre cei alaturi de care patronul FCSB va intampina anul 2018 vor fi Vasile Geambazi, Valeriu Argaseala…

- "In ianuarie am de incasat 5-6 milioane de euro! In momentul de fata am 4 milioane de euro in cont, sunt linistit", a spus Gigi Becali, la Pro X. FCSB va incasa in aceasta iarna banii de la UEFA, pentru participarea in grupele Europa League, dar si transe din transferuri. In acest sezon,…

- "Doar 3 precizari referitoare la campania anti-Steaua: 1. Gigi Becali STIE echipa, nu FACE echipa, prin urmare chestia cu sclavia e o inventie murdara. 2. Edward Iordanescu n-a refuzat Steaua pentru simplul motiv ca nu i s-a propus s-o antreneze. 3. Denis Alibec nu l-a injurat pe Dica la Plzen. P. S.…

- Gigi Becali a fost chemat din nou în instanta. Patronul FCSB a fost actionat în judecata de un om de afaceri de origine araba. Becali a reactionat dupa ce a aparut informatia ca a fost din nou chemat în instanta. "Nu sunt probleme în justitie. Habar…

- FCSB era la egalitate la pauza meciului cu Viktoria Plzen din Cehia, scor 0-0, dar Dica a vrut mai mult din acest meci, drept dovada a mutat inca de la pauza. N-a facut o singura schimbare, ci doua, exact așa cum i-a spus Gigi Becali dupa eșecul de la Iași, cu Poli, scor 1-0. In locul lui Golofca și…

- Patronul FCSB, Gigi Becali, cauta un supranume biblic pentru jucatorii sai, care sa impresioneze in Europa. “Vreau cu Tanase, Coman, Man, astia trei, si cu un atcant, sa vedem care o sa fie ala, si cu Nedelcu sa formez o echipa care sa fie . Dar o sa gasim un nume biblic. Lasati-ma sa ma gandesc!”,…

- Patronul FCSB, Gigi Becali, a declarat, marti, ca va construi in cantonamentul din Berceni al echipei o biserica si o "fabricuta" de mezeluri. Jucatorii si copiii de la centrul de juniori vor manca numai produse bio de la o viitoare ferma din cadrul bazei de pregatire, a adaugat...

- Dupa infrangerea cu Poli Iași, 0-1, Gigi Becali și-a criticat jucatorii și a dezvaluit ca ii place de Kamer Qaka, mijlocașul albanez de 22 de ani al lui Poli Iași. Patronul FCSB a dezvaluit ca este un fan al lui Qaka, dar nu știe daca il va transfera pentru ca in acest moment echipa sa are patru mijlocași…

- Finanttorul FCSB, Gigi Becali, a declarat, marti seara, dupa ce Romania a fost invinsa cu 3-0 de Olanda, ca nu a remarcat nimic pozitiv in acest meci si l-a criticat pe selectionerul Cosmin Contra pentru folosirea lui Eric Bicfalvi.

- Gigi Becali a reacționat dupa bataia in care a fost implicat MM Stoica. Patronul de la FCSB i-a luat apararea directorului sportiv ale roș-albaștrilor și a anunțat ca nu il va sancționa in niciun fel, deoarece era in timpul liber."MM a sarit sa il apere pe ginerele sau, care s-a batut cu unii…

- Chemat de Cosmin Contra la echipa naționala, Denis Alibec n-a scapat de critici din cauza atitudinii pe care o are in timpul partidelor. Constantin Zotta crede ca gestul lui Harlem Gnohere, de a merge la Alibec dupa gol, a fost normal, insa nu uita cum se comporta atacantul in urma cu o luna. "Reactia…