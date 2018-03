Stiri pe aceeasi tema

- Cum vor juriza Antonia, Feli, Carla’s Dreams si Cheloo la The Four – Cei 4 (Antena 1) Antonia, Feli, Carla’s Dreams si Cheloo sunt juratii/antrenorii noului show de talente muzicale de la Antena 1, Cei 4. Este vorba de varianta romaneasca a formatului international The Four. Care este diferenta fata…

- Surpriza neașteptata pentru concurenții de la „Ferma Vedetelor”. La finalul vizitei lui nea Rața, participanții de la „Ferma Vedetelor” au primit o veste pe care nu au anticipat-o. Toate astea mai ales ca, recent, in cursa pentru marele premiu, au intrat DJ Wanda și Cristi Mitrea Citește și: Un concurent…

- Indragita vedeta Antena 1, Mirela Vaida, pe care telespectatorii o vad in direct, in fiecare zi, de luni pana vineri, de la ora 14.00, in cadrul emisiunii ”Totul pentru dragoste”, și-a sarbatorit,...

- Indragita vedeta Antena 1, Mirela Vaida, pe care telespectatorii o vad in direct, fiecare zi, de luni pana vineri, de la ora 14.00, in cadrul emisiunii ”Totul pentru dragoste”, iși sarbatorește, astazi, ziua de naștere. Mirela a avut parte de o surpriza uriașa din partea mamei sale, care pentru prima…

- Lora este implicata intr-un scandal cu unii dintre colegii alaturi de care a participat la show-ul de televiziune Asia Express, difuzat de postul de televiziune Antena 1. Lora, care saptamana aceasta a postat un mesaj extrem de dur pe rețelele de socializare , este in centrul unor discuții deloc placute…

- Vedetele de la Asia Express se vor tatua intr-un templu budist. Ediția de marți seara a emisiunii este, dupa cum marturisesc chiar concurenții, un test al depașirii limitelor. In penultima țara din Drumul Dragonului, Cambodgia, cele patru echipe ramase in joc se vor confrunta cu o serie de provocari…

- Mihai Bendeac, cuprins de nostalgie. Actorul și-a dat seama ca a fost puțin dezavantajat in copilarie, in comparație cu fratele sau mai mic. Povestind despre experiențele sale din copilarie, Mihai Bendeac marturisește ca, de multe ori, fratele sau mai mic a fost mai avantajat. La fel ca toate mamele,…

- Cum iși alinta Delia și Mihai Bendeac mamele. Reacțiile unui concurent de doar 18 ani i-au emoționat pe jurații ”iUmor”, care și-au amintit la randul lor cum iși alinta mamele in momentele de afecțiune. Delia, Mihai Bendeac și Cheloo au fost amuzați și emoționați, in același timp, sa vada cum un concurent…

- Astazi, valorile termice diurne vor marca o crestere fata de intervalul anterior, astfel incat vremea va deveni mai calda decat in mod normal pentru aceasta perioada, in special in jumatatea sudica a tarii.Temperaturile maxime se vor situa in general intre 6 si 16 grade, iar cele minime vor…

- In aceasta noua componența, vedetele pornesc spre urmatorul punct de intalnire, unde doar primele doua echipe se pot califica pentru Proba Amuletei. Din acest moment, strategiile și planurile fiecaruia devin instabile, iar cursa contracronometru impune ca fiecare dintre concurenți sa stabileasca o legatura…

- Delia dezvaluie un lucru care o intriga la colegii sai jurați de la ”iUmor”. Artista, Cheloo și Mihai Bendeac fac deja echipa buna de cinci sezoane, iar jurata a dezvaluit abia acum un lucru care o intriga. Cea mai indragita emisiune de umor din Romania revine duminica aceasta, de la ora 20.00, la…

- Surpriza in prima ediție "iUmor" din cel de-al cincilea sezon, duminica de la ora 20.00, la Antena 1! Un concurent va marturisi ca a batut drumul tocmai din Venezuela cu un motiv ascuns. Mai...

- Surpriza in prima ediție ”iUmor”din cel de-al cincilea sezon. Un concurent va marturisi ca a batut drumul tocmai din Venezuela cu un motiv ascuns. Mai exact, artistul in varsta de 30 de ani va marturisi duminica, de la ora 20.00, ca este complet indragostit de Delia! ”N-ai idee cat timp mi-a luat sa…

- Un concurs de skandenberg ad-hoc va trezi spiritul competiției pentru cei trei jurați "iUmor"! Cheloo ii va provoca pe Delia și Mihai Bendeac la o intrecere, iar aceștia vor accepta provocarea imediat. Mușchii se vor incorda, iar competiția va fi stransa, așa cum telespectatorii vor putea vedea in…

- Valentin Butnaru și Olivia Paunescu implinesc cinci ani de cand formeaza echipa matinala a Observatorului de la Antena 1, iar alaturarea de bun augur a celor doi a fost sarbatorita in aceasta dimineața chiar pe platoul de știri.

- Sociologul Marius Pieleanu a susținut, intr-o intervenție telefonica la Antena 3, ca are informații cu privire la discuțiile din interiorul PSD pentru funcția de ministru al Educației.Potrivit lui Pieleanu, deși se discuta variantele Liviu Pop și Ecaterina Andronescu, viitorul ministru al…

- Protestele #rezist au fost in prim-plan sambata, cand zeci de mii de romani au iesit pe strazile marilor orase pentru a-si exprima nemultumirile fata de masurile legislative pe care le pregateste actuala guvernare. Acest eveniment a mobilizat principalele televiziuni de stiri, unele dintre ele reusind…

- Andrei Stefanescu, care a format echipa cu Liviu Varciu in cadrul celui mai asteptat reality-show al primaverii de pe Antena 1, Asia Express, a facut marturisiri sincere despre experienta care a durat mai bine de o luna.

- PRO TV a anunțat cine sunt concurenții de la Ferma vedetelor 2018, potrivit Pagina de Media . Pe lista vedetelor care vor fi vazute in al treilea sezon al emisiunii sunt și cateva apariții surpriza. Ferma vedetelor revine la PRO TV dupa un an de pauza. Emisiunea va avea o noua prezentatoare, in persoana…

- O aparitie complet surprinzatoare a aparut pe scena Revelionului Starurilor, cu Dan Negru, la Antena 1. Invitatii nu au reusit sa afle cine e vedeta care a jucat rolul teribilului Night King, din serialul Game of...

- Așadar, in viziunea publicului DC News, Mihai Gadea este realizatorul TV al anului. Jurnalistul a obținut 43,73% din voturile cititorilor. Pe locul doi s-a clasat Rareș Bogdan, pe locul trei se afla Victor Ciutacu. Pe locul patru s-a clasat Ionuț Cristache, urmat de Cosmin Prelipceanu și Silviu Manastire.…

- " Daca a fi foarte ferm si a urmari niste actiuni inseamna a fi nervos, voi spune ca voi fi nervos in continuare. Mi se pare ca dupa 27 de ani de nefacut nimic mai poti sa fii calm? Eu cred ca daca mai poate fi cineva calm, nu intelege ce se intampla. Nu avem autostrazi, spitale, nu pot sa fiu calm",…