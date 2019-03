Stiri pe aceeasi tema

- Ediția de duminica seara a celui mai dur reality-show, Asia Express- Drumul Elefantului, a stat sub semnul regalitații. Concurenții au parcurs un traseu de 86 de kilometri și au avut de indeplinit misiuni care țin de obiceiurile unui popor ce de trei etape le este gazda. Finalul cursei a adus o veste…

- Asia Express, sezonul 2, ediția 16. Ruby și Robert au caștigat imunitatea, pentru a doua oara de la inceputul competiției, și i-au lasat masca pe toți ceilalți concurenți. Valentin Butnaru, prezentatorul Observatorului 12-14 de la Antena 1, a avut o apariție surpriza in India, iar Ana Morodan a facut…

- Ruby si iubitul ei, Robert, au castigat din nou imunitatea și au surprins pe toata lumea, in ediția de duminica a celui mai dur reality-show, Asia Express. Nimeni nu se astepta ca cei doi sa iasa din nou pe primul loc.

- Luni seara, cel mai dur reality-show, difuzat de Antena 1, i-a scos pe concurenți din zona de confort, cu o serie de probe ce le-au testat curajul, rabdarea și spiritul competitiv. Bogdan Boanta și Cocuța au fost caștigatorii serii, adjudecand atat amuleta in valoare de 1000 de Euro, cat și imunitatea.

- Ediția de duminica seara Asia Express - Drumul Elefantului, difuzata de Antena 1, a inceput cu o veste neașteptata pentru concurenți. Margherita de la Clejani a fost nevoita sa se retraga din competiție din cauza unor probleme de sanatate amplificate de condițiile grele prin care a trecut in cel mai…

- Seara cu surprize, in cea de-a patra ediție Asia Express, difuzata de Antena 1. In ciuda faptului ca au fost eliminate saptamana trecuta, Margherita de la Clejani și Iuliana Luciu au reintrat in competiție, dupa ce Bianca Dragușanu și Oana au decis sa paraseasca show-ul din cauza problemelor de sanatate.