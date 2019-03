ASIA EXPRESS 24 MARTIE 2019. Oase este lovit de un tuk tuk şi este accidentat grav: "M-a călcat!" ASIA EXPRESS 24 MARTIE 2019. Deși au trecut de jumatatea traseului, aventura nu se oprește aici, iar concurenții vor fi nevoiți sa depașeasca nenumarate incercari in drumul lor catre Mumbai, punctul final al competiției. Diseara, Oase, coechipierul lui CRBL, va trece prin momente cumplite in urma unei accidentari la picior: „Cand am incercat sa indrept laba piciorului aia a fost. M-a lovit o durere incredibila. Dupa mi-am dat seama ca m-am lovit și la cap”. CASTIGATOR ASIA EXPRESS 2019. Cine a mai ramas in cursa, eliminarea care a dat totul peste cap CASTIGATOR ASIA2019. Cine a mai ramas in cursa, eliminarea care a dat totul peste cap Chiar in timpul unei probe, Oase… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

