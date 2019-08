Asia de Sud-Est refuză să devină groapa de gunoi a lumii Sefa diplomatiei indoneziene, Retno Marsudi, a declarat ca statele ASEAN sunt unite in demersul de a impiedica trimiterea gunoiului altor tari catre sud-estul Asiei. Ea a asigurat ca, in cadrul reuniunii ministrilor de externe din tarile ASEAN, desfasurata miercuri la Bangkok, a discutat cu omologii ei pentru a conveni masuri comune la acest capitol.



Indonezia, Malaezia si Filipine sunt cateva dintre tarile ASEAN care au returnat in statele de expeditie containere cu tone de deseuri si a caror incarcatura nu corespundea celei declarate.



Blocul statelor ASEAN, format din Myanmar,… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol: dcnews.ro

