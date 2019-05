LActorul Ashton Kutcher a declarat miercuri in fata unei instante din Los Angeles ca a fost foarte speriat dupa ce a aflat ca o tanara cu care isi daduse intalnire in 2001 si la casa careia sosise pentru a o lua la o petrecere a fost descoperita moarta, informeaza Reuters.



Fostul star din "Two and a Half Men" ("Doi barbati si jumatate") este martor in procesul in care un barbat, supranumit "The Hollywood Ripper", este acuzat de asasinarea a trei tinere.



Kutcher a povestit ca a ajuns la bungaloul din Hollywood al studentei la design Ashley Ellerin in noaptea de 22 februarie…