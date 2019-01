Stiri pe aceeasi tema

- Baiatul asteapta de trei ani transplantul salvator si, pana acum, au mai fost doua ocazii insa ambele au fost incompatibile. Chirurgii i-au transplantat cu succes zilele trecute inima micutei oradence si se pare ca organismul i-a acceptat-o, baiatul fiind astfel salvat. Reamintim ca…

- Un baiat de 14 ani din Ploiești a furat mașina parinților sai și a provocat un accident rutier. Evenimentul a avut loc seara trecuta, la intersecția strazilor Malu Roșu și Traian. Baiatul și fratele sau geaman luasera mașina parinților fara știrea acestora, a anunțat ziarulincomod.ro . A avariat o țeava…

- Una dinte cele doua fotografii cunoscute despre care se credea ca il reprezinta pe Van Gogh s-a dovedit a fi un portret al fratelui acestuia, a anuntat joi muzeul Van Gogh din Amsterdam, potrivit AFP. "O fotografie despre care am presupus mereu ca il reprezenta pe Vincent van Gogh la varsta…

- Fetita de sapte ani imortalizata intr-o fotografie difuzata saptamana trecuta de New York Times a murit, devenind una dintre cele mai recente victime ale conflictului devastator din Yemen, a anuntat cotidianul, citat vineri dpa. Amal Hussain, care a devenit un simbol al crizei umanitare…

- Fetita de sapte ani imortalizata intr-o fotografie difuzata saptamana trecuta de New York Times a murit, devenind una dintre cele mai recente victime ale conflictului devastator din Yemen, a anuntat cotidianul, citat vineri dpa, informeaza Agerpres.Amal Hussain, care a devenit un simbol al…

- O operație complicata de transplant de inima care a durat mai bine de noua ore a fost realizata la Targu Mureș. Persoana care a primit o inima noua mai suferise o intervenție pe cord, dar starea sa nu se imbunatațise și era in pericol sa-și piarda viața. A primit insa o noua șansa, o data cu inima unei…

- Șapte medici ai Institutului de Boli Cardiovasculare si Transplant din Targu Mures au facut cu succes, duminica, un transplant cardiac complicat, intrucat primitorul, un barbat din Arad, mai suferise o intervenție chirurgicala, fiind intr-o situație clinica grava. Operația a durat peste noua ore,…

- Incidentul a avut loc pe DN 17A, in comuna Marginea. Polițiștii au pornit in urmarirea unui autoturism, despre al carui șofer aveau informația ca s-a urcat baut la volan. Dupa o cursa nebuna oamenii legii au reușit sa il opreasca pe șoferul in varsta de 60 de ani. In momentul in care șoferul…