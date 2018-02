Ashrawi (OEP) cere Romaniei sa joace un rol activ in sprijinul pacii

Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele sloven Borut Pahor s-a distantat de o initiativa a guvernului sau privind recunoasterea statului palestinian de catre Parlamentul de la Ljubljana, luata dupa decizia presedintelui american Donald Trump de a recunoaste Ierusalimul drept capitala a Israelului, relateaza AFP.In prezent,…

- "A refuza sa te intalnesti cu opresorul tau nu inseamna lipsa de respect, ci a te respecta pe tine insuti", a declarat, pentru AFP, Hanan Achrawi, inalt oficial al Organizatiei pentru Eliberarea Palestinei (OLP), dupa ce Trump i-a acuzat pe palestinieni "de lipsa de respect fata de SUA", scrie agerpres.ro.…

- Palestinienii au dat dovada de ”lipsa de respect” fata de Statele Unite, a declarat joi presedintele Donald Trump si a anuntat suspendarea unor ajutoare in valoare de cateva sute de mii de dolari daca acestia nu accepta sa participe la negocieri de pace sub egida Washingtonului, relateaza AFP, citat…

- Presedintele Autoritatii Palestiniene, Mahmoud Abbas, a afirmat duminica seara ca Israelul a pus capat acordurilor de la Oslo, din 1993, privind autonomia palestiniana, informeaza AFP. "Eu zic ca nu mai exista Oslo", a declarat Abbas la o reuniune a Consiliului Central al Organizatiei pentru Eliberarea…

- Presedintele Klaus Iohannis a discutat la telefon, vineri, cu premierul israelian Benjamin Netanyahu, la initiativa acestuia din urma, si i-a transmis ca o eventuala decizie in sensul mutarii Ambasadei Romaniei de la Tel Aviv la Ierusalim poate fi luata doar cu luarea in considerare a evolutiilor viitoare…

- De asemenea, Iohannis i-a explicat premierului israelian votul de abtinere dat de Romania la Adunarea Generala a ONU din 21 decembrie care a dezbatut un proiect de rezolutie ce condamna decizia presedintelui american Donald Trump, de recunoastere a Ierusalimului drept capitala Israelului, potrivit Administratiei…

- Reprezentantul palestinian in Statele Unite a fost rechemat pentru consultari in urma deciziei presedintelui american, Donald Trump, de a declara Ierusalimul drept capitala a Israelului, a anuntat duminica agentia palestiniana de presa Wafa, citata de AFP. Ministrul palestinian de externe,…

- Iranul a contraatacat fata de decizia presedintelui american Donald Trump de a recunoaste Ierusalimul drept capitala Israelului. Parlamentul acestei republici islamice a adoptat un proiect de lege care indeamna Guvernul sa recunoasca Ierusalimul drept „capitala eterna a Palestinei“.

- "O astfel de schimbare necesita o analiza mult mai complexa interinstitutionala in statul roman si as spune si dintr-o perspectiva pragmatica, daca ar fi sa facem un astfel de pas, care ar fi avantajele pentru statul roman, daca ar face un astfel de pas? (...) Nu este un lucru simplu, dar asta implica…

- Președintele PSD Liviu Dragnea și-a reafirmat sprijinul pentru mutarea ambasadei romane din Israel de la Tel Aviv in Ierusalim. Dupa ce saptamanile trecute președintele SUA Donald Trump a decis sa recunoasca oficial Ierusalimul drept capitala a Israelului, șeful Camerei Deputaților a declarat ca și…

- Misiunea Statelor Unite la ONU a anuntat, marti, ca bugetul pentru anul 2018-2019, alocat Natiunilor Unite, va fi redus cu aproximativ 285 de milioane de dolari (aproximativ 240 de milioane de euro). De asemenea, va limita si personalul, relateaza site-ul cotidianului The Independent.…

- Palestinienii nu vor accepta ”niciun plan” de pace propus de Statele Unite in Orientul Mijlociu, dupa acestea ce au recunoscut Ierusalimul drept capitala a Israelului, a declarat vineri, la Paris, presedintele palestinian Mahmoud Abbas, intr-o intalnire cu Emmanuel Macron care considera ca Washingtonul…

- Dragnea spune ca Ambasada Romaniei din Israel ar trebui mutata la Ierusalim. Afirmația președintelui Camerei Deputaților a fost facuta vineri, la Parlament. Dragnea a precizat ca este o opinie personala. Președintele SUA, Donald Trump a anunțat, recent, ca SUA recunosc Ierusalimul drept capitala a statului…

- „Eu va spun care este punctul meu de vedere. Eu cred ca Romania ar trebui sa se gandeasca serios sa mute ambasada Romaniei din Israel in Ierusalim. Ar trebui sa ne gandim foarte serios", a spus Dragnea, solicitat sa comenteze faptul ca presedintele american, Donald Trump, a recunoscut orasul Ierusalim…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, se afla pe aceeasi 'lungime de unda' cu presedintele SUA, Donald Trump. Liderul Camerei Deputatilor spune ca si-ar dori ca ambasada Romaniei din Israel sa fie mutata de la Tel Aviv la Ierusalim. O decizie similara a fost deja adoptata de presedintele american, Donald…

- Romania se numara printre tarile care se vor abtine de la vot in cursul sesiunii extraordinare a Adunarii Generale ONU pe tema deciziei presedintelui SUA, Donald Trump, de recunoastere a Ierusalimului drept capitala a Israelului, afirma surse diplomatice.

- Donald Trump, presedintele Statelor Unite, a amenintat miercuri ca va dispune reducerea asistentei financiare in cazul statelor care vor vota in Adunarea Generala ONU impotriva initiativei sale de recunoastere a orasului Ierusalim drept capitala a Israelului.

- Premierul britanic Theresa May l-a indemnat pe presedintele american Donald Trump sa prezinte propunerile sale privind solutionarea pe cale pasnica a conflictului din Orientul Mijlociu intre Israel si palestinieni, dupa ce liderul SUA a recunoscut Ierusalimul drept capitala Israelului.

- Adunarea Generala a Natiunilor Unite va tine o intalnire de urgenta, miercuri, cu scopul de a vota proiectul de revolutie care respinge decizia presedintelui american Donald Trump de a recunoaste Ierusalimul drept capitala Israelului, relateaza site-ul postului France24.

- Doua rachete au fost lansate duminica din Fasia Gaza spre sudul Israelului, declansand alarma antiaeriana, a informat armata israeliana citata de agentia EFE. Potrivit acesteia, sirenele de alarma au sunat in districtul Ashkelon, in sud, spre care urmau sa se indrepte in mod previzibil…

- SUA nu mai pot juca niciun rol in procesul de pace israeliano-palestinian dupa decizia presedintelui american Donald Trump de a recunoaste Ierusalimul drept capitala a Israelului, a declarat miercuri, la Istanbul, presedintele palestinian Mahmoud Abbas, transmit AFP si dpa, scrie agerpres.ro. Trump…

- Romania ar trebui sa fie printre primele state ale lumii dupa Statele Unite ale Americii care recunosc Ierusalimul ca și capitala a Israelului. Afirmația vine din partea unui om foarte apropiat de omul forte al Israelului, prim-ministrul Benjamin Natanyahu, dar și un om care iubește Romania. Este…

- Presedintele turc, Recep Tayyip Erdogan, a anuntat vineri ca tara sa ia unele initiative la Organizatia Natiunilor Unite (ONU) pentru anularea deciziei Statelor Unite ale Americii (SUA) de a recunoaste Ierusalimul drept capitala Israelului, relateaza agentia Reuters.Adresandu-se unei multimi…

- Multi contesta decizia presedintelui american Donald Trump de a numi orasul Ierusalim capitala Israelului. Saeb Erekat, directorul Organizatiei pentru Eliberarea Palestinei a cerut „drepturi egale pentru toti cei care traiesc in Palestina”....

- Turcia va lansa o initiativa in cadrul Natiunilor Unite pentru a anula decizia SUA cu privire la recunoasterea Ierusalimului drept capitala a Israelului, a anuntat, vineri, presedintele turc Recep Tayyip Erdogan, informeaza site-ul agentiei de stiri Reuters. "Vom lucra pentru anularea…

- Libanul trebuie sa infiinteze in Ierusalimul de Est o ambasada in "Palestina", propune ministrul libanez de Externe, Gebran Bassil, aceasta fiind o reactie la decizia presedintelui SUA, Donald Trump, de recunoastere a orasului drept capitala a Israelului.

- In cadrul Summit-ului Extraordinar despre Al-Quds (Ierusalim), Organizatia de Cooperare Islamica se opune ferm deciziei presedintelui american, Donald Trump, de recunoastere a orasului Ierusalim drept capitala a Israelului. Liderii musulmani indeamna la recunoasterea oficiala a Palestinei si a capitalei…

- Ministrul iranian al apararii, generalul Amir Hatami, a afirmat luni ca decizia președintelui american, Donald Trump, de a recunoaște Ierusalimul drept capitala Israelului va grabi distrugerea țarii, relateaza agenția Reuters. Liderii Iranului, unde opoziția fața de Israel și…

- In Israel are loc nu doar o escaladare a conflictului dintre israelieni și palestinieni, ci și o ieșire in strada a opozanților guvernului condus de Netanyahu. Tensiunile dintre israelieni si palestinieni au explodat dupa decizia presedintelui american Donald Trump de a recunoaste Ierusalimul drept…

- Forțele de securitate libaneze au recurs la gaze lacrimogene și tunuri cu apa duminica in cursul unei rare manifestații in apropiere de Ambasada SUA din Beirut impotriva deciziei președintelui american, Donald Trump, de a recunoaște Ierusalimul drept capitala Israelului, relateaza AFP. Mai…

- Papa Tawadros al II-lea al Bisericii Ortodoxe Copte din Egipt a anulat intalnirea cu vicepresedintele american Mike Pence prevazuta in decembrie la Cairo, pentru a protesta fata de decizia unilaterala a Washingtonului de a declara Ierusalimul drept capitala a Israelului, a anuntat sambata biserica,…

- "Am vorbit de globalizare, am vorbit de interconectare, nu mai exista conflicte indepartate și conflicte apropiate. Din acest punct de vedere, orice zona care pune in pericol, orice conflict care pune in pericol stabilitatea, siguranța cetațenilor noștri reprezinta o preocupare. Ne manifestam, ca…

- Decizia presedintelui SUA, Donald Trump, de a recunoaste unilateral orasul Ierusalim drept capitala a Israelului incalca rezolutii ale Consiliului de Securitate ONU, acuza Franta, Marea Britanie, Italia, Suedia si Germania.

- Ciocniri au izbucnit vineri la Ierusalim si in zonele ocupate din Cisiordania intre fortele israeliene si palestinieni. Acestia din urma au fost chemati sa-si arate „furia“ fata de decizia presedintelui american Donald Trump de a recunoaste Ierusalimul drept capitala Israelului, transmite AFP.

- Decizia lui Donald Trump de a recunoaște Ierusalimul drept capitala a Israelului a provocat proteste in Ierusalim, dar și in alte orașe din Cisiordania și Gaza, palestinienii numind revolta „Ziua Maniei”

- Un responsabil al partidului palestinian Fatah a afirmat joi ca vicepresedintele american Mike Pence "nu este bine venit in Palestina", dupa decizia presedintelui Donald Trump de a recunoaste Ierusalimul drept capitala a Israelului, relateaza AFP.Vizita lui Mike Pence in Israel si in teritoriile…

- Un responsabil al partidului palestinian Fatah a afirmat joi ca vicepresedintele american Mike Pence "nu este bine venit in Palestina", dupa decizia presedintelui Donald Trump de a recunoaste Ierusalimul drept capitala a Israelului, relateaza AFP, citata de Agerpres.

- Decizia presedintelui american, de a recunoaste Ierusalimul drept capitala a Israelului, a provocat reactii diametral opuse din partea ambasadorilor israelian si palestinian in Romania. Primul crede ca anuntul lui Donald Trump este un pas pentru pacea in regiune. Celalalt spune ca e un gest care va…

- Armata israeliana a anuntat joi ca doua rachete trase catre Israel dinspre Fasia Gaza au cazut in interiorul enclavei palestiniene, transmite Reuters. Sirenele au sunat in sudul Israelului in diverse localitati din apropierea Fasiei Gaza joi, zi in care palestinienii au protestat masiv, in Gaza si…

- In Cisiordania si Ierusalimul de Est au avut loc ciocniri cu fortele de ordine. Cateva mii de palestinieni au demonstrat impotriva declaratiei presedintelui american Donald Trump. Hamas si Jihadul Islamic au chemat la o noua Intifada sub sloganul, citam „America, dusmanul musulmanilor”. Corespondentul…

- Palestinienii au stins miercuri noaptea luminile de Craciun la Betleem, considerat orașul unde s-a nascut Iisus, în semn de protest fața de decizia președintelui american Donald Trump de a recunoaște Ierusalimul drept capitala Israelului, informeaza Reuters.

- Președintele american Donald Trump a anunțat miercuri ca SUA recunosc orașul Ierusalim drept capitala a statului Israel, anunț care marcheaza o schimbare majora a politicii Washingtonului in Orientul Mijlociu și risca sa radicalizeze poziția palestinienilor și puterilor arabe. ”Am hotarat ca este timpul…

- Președintele Autoritații Palestiniene, Mahmoud Abbas, a declarat miercuri ca Ierusalimul este "capitala eterna a statului Palestina", drept raspuns la anunțul facut in aceeași zi de președintele american Donald Trump prin care a recunoscut Orașul Sfant drept capitala a Israelului, informeaza…

- Orice acord de pace cu palestinienii trebuie sa includa Ierusalimul drept capitala a Israelului, a declarat miercuri premierul israelian Benjamin Netanyahu, dupa ce președintele american Donald Trump a anunțat ca SUA recunosc Ierusalimul drept capitala a Israelului, informeaza Reuters.

- Donald Trump a facut acest anunt, in ciuda avertismentelor venite din partea mai multor state europene si a mai multor aliati ai NATO. In prezent, ambasada SUA se afla la Tel Aviv, dar este de asteptat ca in termen de sase luni ea sa fie mutata la Ierusalim. Vom reveni cu amanunte.

- De zeci de ani președinții americani amana gestul pe care-l va face astazi Donald Trump. Ierusalimul va fi recunoscut drept capitala Israelului, iar ambasada SUA va fi mutata de la Tel Aviv in orașul sfant. Purtatoarea de cuvant a Casei Albe, Sarah Sanders, a declarat ca presedintele Donald…

- UPDATE ORA 06.40 Donald Trump va recunoaște miercuri Ierusalimul drept capitala a Israelului, in sens contrar deceniilor de prudența americana in acest dosar și in ciuda avertismentelor liderilor din regiune care se tem de o izbucnire a violenței, scrie AFP. Anunțul președintelui…

- Organizatia Cooperarii Islamice (OCI) a recomandat luni organizarea unui summit al sefilor de stat ai celor 57 de tari membre in cazul in care presedintele american, Donald Trump, va recunoaste Ierusalimul drept capitala a Israelului, relateaza AFP.Donald Trump este pe punctul de a lua o decizie…

- Președintele american Donald Trump nu a luat inca o decizie daca sa recunoasca oficial Ierusalimul drept capitala a Israelului, declarație despre care unii se așteapta sa fie facuta miercuri, a declarat duminica Jared Kushner, ginerele și consilierul liderului de la Casa Alba, informeaza Reuters.…

