- Dirty Nano și Alina Eremia lanseaza videoclipul piesei „Promite-mi”, o melodie fresh, care te poarta prin mai multe stari, de la reverie la energie și revolta. Vocea Alinei se potrivește perfect cu instrumentalul cu vibe electrizant, construind o poveste muzicala pe care vrei sa o asculți pe repeat.…

- Melodia este compusa de Jon Brian, Florin Popa și Cristian Gabriel Militaru, versurile sunt scrise de Jon Brian și Tatiana Artic, iar regizorul clipului este Cristian Gabriel Militaru. „Atunci cand devenim invizibili sau doar niste fantasme in cei mai importanti ochi din lume, simtim cum totul in noi…

- Vescan lanseaza piesa-imn a acestei veri, „Pierde Tot Anu'”, in colaborare cu Noaptea Tarziu. Ești student sau ți-e dor de anii de studenție? Vibe-ul videoclipului și versurile piesei cu siguranța te vor face sa te regasești in ele. Piesa face parte din albumul lui Vescan ce urmeaza sa fie lansat in…

- Sfarșitul lunii mai vine la pachet cu o mare surpriza, care se poate traduce prin colaborarea anului – Tiesto, Jonas Blue & Rita Ora lanseaza piesa „Ritual”. „Riutal” este o piesa irezistibila atat in ceea privește mesajul, cat și in ceea ce privește linia melodica, un material molipsitor, care va anima,…

- „The First One” este piesa pentru care Astrid S a lucrat impreuna cu o intreaga echipa, inclusiv cu Jason Gill (Bebe Rexha, Zara Larsson), Justin Tranter (Ariana Grande, Lady Gaga) și Amy Allen (Selena Gomez, Shawn Mendes), piesa ce va fi inclusa pe noul album al artistei, a carui lansare va avea loc…

- BOKA, fenomenul de pe scena deep house, lanseaza piesa „Slow down”. De curand, artistul deep house BOKA a lansat și „Lose My Mind”, o piesa cu accente orientale cool, ritm și un vibe care transpune pe oricine intr-o poveste exotica. Cu un sound fresh, piesa este fundalul ideal pentru o poveste rupta…

- DJ-ul și compozitorul timișorean Sean Norvis a lansat astazi, videoclipul oficial al piesei Here I Am, exact in ziua in care artistul implinește 34 de ani. Piesa a fost lansata la casa lui de discuri, Norvis Music. Melodia este in colaborare cu frumoasa și talentata artista Larisa Mester, iar versurile…