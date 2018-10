Stiri pe aceeasi tema

- Les Films de Cannes a Bucarest, care debuteaza vineri, 19 octombrie, aduce in Capitala cineasti din intreaga Europa, premiati la Cannes, precum si filme care au fost proiectate la celebrul festival si care nu se gasesc in cinematografe. Primul episod din „Hackerville”, un serial HBO, produs de Cristian…

- Filme premiate, avanpremiere romanesti, proiectii unice vor putea fi vazute, in perioada 19-28 octombrie, la cea de-a IX-a editie a festivalului Les Films de Cannes a Bucarest, unde vor mai avea loc intalniri cu realizatorii filmelor, masterclass-uri, retrospective si evenimente profesionale.…

- Ediția a 9-a a Les Films de Cannes a Bucarest prezinta și in acest an avanpremierele romanești ale toamnei, filme care au fost premiate la Berlin, Locarno sau Sarajevo iar acum urmeaza sa iși inceapa aventura pe ecranele romanești. Les Films de Cannes a Bucarest iși propune sa sprijine concret, incepand…

- Filmele caștigatoare ale Camera d’Or – cel mai bun film de debut din toate secțiunile – și Un Certain Regard vor fi proiectate și anul acesta in premiera la Les Films de Cannes a Bucarest. Proiecțiile din ediția a 9-a a festivalului (19-28 octombrie) vor avea loc la Cinema PRO, Cinema Elvire Popesco,…

- Les Films de Cannes a Bucarest, festivalul care aduce in Romania, din 2010, cele mai importante filme ale anului in prezența unor autori reputați, va avea loc anul acesta intre 19 și 28 octombrie in București – Cinema PRO, Cinema Elvire Popesco, Cinema Muzeul Țaranului, Cinemateca Union – și in alte…