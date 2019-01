Stiri pe aceeasi tema

- Anul 2019 va aduce celor peste 3.600 de locuitori din comuna noi investiții in infrastructura, care vor contribui la imbunatațirea standardului de viața. The post Proiecte in 2019, intr-o comuna timișeana appeared first on Renasterea banateana .

- Administrația locala are noi proiecte de modernizare, proces care capata tot mai mult contur. Astfel, se are in vedere construirea unei noi cladiri ... The post Noi proiecte pe agenda edililor dintr-o comuna timiseana appeared first on Renasterea banateana .

- Printre comunele fara asfalt pe strazi și fara utilitați trebuie inscrisa și Sanpetru Mare, care administreaza pe langa localitatea de reședința... The post Intr-o comuna timișeana, modernizarea are doar timpul viitor appeared first on Renasterea banateana .

- Daca ne referim la utilitați, atunci trebuie menționat ca investiția pentru care s-au alocat peste șase milioane de lei prin Programul ... The post Introducerea utilitaților, pe agenda investiționala a edililor dintr-o comuna timiseana appeared first on Renasterea banateana .

- Proiectele mari de infrastructura, cu puține excepții, sunt realizate de edili doar daca primesc finanțari din exterior. Capitolul din ... The post Obiective finanțate din bugetul local, intr-o comuna timiseana appeared first on Renasterea banateana .

- Primarul se gandește chiar sa inițieze un concurs de idei in acest sens pentru studenții la arhitectura, propunerea caștigatoare urmand sa fie ... The post Se cauta o idee pentru modernizarea centrului civic dintr-o comuna timiseana appeared first on Renasterea banateana .

- Dupa ce și-a inființat sistemul de canalizare și și-a modernizat infrastructura stradala cu bani guvernamentali primiți prin Programul Național de... The post Modernizare cu bani guvernamentali. Comuna timișeana in care au fost create condiții ca la oraș appeared first on Renasterea banateana .

- In urmatoarele zile se va face recepția finala a lucrarilor de renovare și mansardare a magazinului universal din comuna... The post Primul magazin universal mansardat, aproape de recepție. Investiția, realizata intr-o comuna timișeana, a fost susținuta financiar de bugetul local appeared first on Renasterea…