Stiri pe aceeasi tema

Sucursala de Distribuție a Energiei Electrice Cluj-Napoca anunta intreruperea alimentarii cu energie electrica:

Meteorologii ANM spun ca in Transilvania, temperatura aerului - la valorile diurne - va fi in scadere, pana in data de 8 noiembrie, relativ stationara si in usoara crestere pana in 13 noiembrie, apoi...

Sucursala de Distribuție a Energiei Electrice Cluj-Napoca anunta intreruperea alimentarii cu energie electrica dupa graficul urmator

Sucursala de Distribuție a Energiei Electrice Cluj-Napoca anunta intreruperea alimentarii cu energie electrica dupa cum urmeaza:

- Regiunea Qinghai, situata in partea de nord-est a platoului Qinghai-Tibet, a trecut printr-un proces semnificativ de incalzire incepand cu anul 1961, potrivit celor mai recente statistici realizate de centrul pentru clima din provincia Qinghai (nord-vestul Chinei), relateaza sambata Xinhua.Un…

Vremea se raceste din acest weekend in zona de nord a tarii, iar, de duminica noapte, un val polar va duce la scaderea temperaturilor chiar si pana la 13-15 grade in zonele de nord. De miercuri,...

Carosabilul principalelor strazi din municipiu este stropit cu ajutorul unei cisterne specializate aparținand companiei de apa.

Zilele trecute semnalam faptul ca asfaltarile pe cele 24 de strazi din comuna Tureni sunt stopate din pricina unor noi prevederi legislative absurde.