Asfaltarea drumului la Rânca paralizează circulaţia până mâine Turistii care maine dupa-amiaza, odata cu inceperea week-end-ului vor dori sa urce la Ranca vor avea o supriza de proportii odata ce vor ajunge in statiune. Drumul plin de hartoape pe care il stiu de ani de zile se prezinta de acum incolo ca un adeva... Citeste articolul mai departe pe pandurul.ro…

Sursa articol si foto: pandurul.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Astazi, la Primaria Campulung Moldovenesc, a avut loc dezbaterea publica a raportului privind impactul asupra mediului pentru obiectivul de investiții Modernizarea DJ 175 A Campulung Moldovenesc – Rarau, a anunțat președintele Consiliului Județean, Gheorghe Flutur. ”Procedurile inainteaza greu și din…

- Circulatia este restrictionata pe Transalpina Transalpina, cea mai înalta sosea din România. Foto: Arhiva Circulatia este restrictionata si astazi pe Transalpina, unde se desfasoara Campionatul National de Drift. Masura este valabila între Novaci si Rânca, pâna…

- Circulatia pe DN 67C – Transalpina va fi inchisa in zilele de 10 si 11 august 2019, pe un sector de drum de 2 kilometri, in vederea desfasurarii celei de-a IV etape a „Campionatului National de Drift”, informeaza Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR), transmite Agerpres.…

- Circulatia pe Transalpina va fi inchisa in zilele de 10 si 11 august, pe un sector de drum de 2 kilometri, in vederea desfasurarii „Campionatului National de Drift – Etapa a IV – a”, informeaza Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere . In data de 10 august, soseaua va fi inchisa…

- Turiștii au luat cu asalt cea mai inalta șosea din țara, Transalpina. Drumul a fost redeschis la inceputul saptamanii trecute și deja in Ranca și-au facut apariția sute de mașini. Nu au lipsit nici motocicliștii, care au verificat peisajele de la cota 2.000. Șoseaua este deschisa și intre Ranca (Gorj)…

- A fost redeschisa circulația pe Transalpina, cel mai înalt drum din România, între stațiunea Rânca și Obârșia Lotrului. Aproape doua luni au muncit drumarii la deszapezirea șoselei, pentru ca troienele ajungeau și la 5 metri. Circulația a fost reluata cu mai multe restricții…

- Soferul unui BMW care a accident grav un muncitor care lucra, alaturi de colegi, la asfaltarea unui drum din Valea Voievozilor, localitate aflata langa Targoviste. Martorii spun ca soferul a circulat cu viteza prea mare, a derapat si a lovit un angajat, dupa care s-a oprit intr-un gard al unei case.…

- A fost deschisa circulatia pe Transalpina, intre Ranca si Obarsia Lotrului. Vremea este in continuare periculoasa in zona asa ca Drumul Regelui este accesibil doar pe lumina, intre orele 8.00 si 20.00.