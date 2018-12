Asfaltare pe cod portocaliu de ninsoare. Imagini incredibile la Craiova „Ne aflam pe strada Putnei din Craiova, cum dam coltul de pe Spaniei, la stanga. Si pe o vreme minunata, mirifica, pe o ninsoare marunta, la Craiova se asfalteaza. E incredibil, dar adevarat! Nu se poate asa ceva. Ia uitati ce abur iese din asfalt. Se asfalteaza pe strada Putnei. Sunt curios cat are aceasta lucrare garantie, ce inseamna aceasta bataie de joc din banii dumneavoastra. Nu-i posibil asa ceva!” Citeste articolul mai departe pe money.ro…

