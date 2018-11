Asfalt pe podul de la Universitate

Pe calea de rulare s-a turnat, duminica, primul strat de asfalt, dar din cauza ploii nu s-a putut așterne stratul de uzura.

„Luni am cofrat pentru parapetul care va proteja pietonii de mașini, iar la troatuare mai avem de montat tuburile pentru rețele. Daca prindem o «fereastra» de jumatate de zi fara ploaie, vrem sa așternem in maxim doua zile și stratul de uzura, și sa dam drumul la circulația rutiera. Ce mai e de facut, se poate face sub trafic”, ne-a declarat Dorel Craciun, directorul Drumuri Bihor, firma executanta.